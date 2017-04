En la Justicia tomaron conocimiento del audio en el que se escucha al exdirector de Tránsito de Caucete, Mario Bustos, asegurando que exterminaría y les prendería fuego a los gays y lesbianas y no lo dejaron pasar. La fiscal Correccional Claudia Salica abrió ayer la investigación y le pidió al juez Matías Parrón que detenga e indague al exfuncionario por apología del delito.



Fuentes calificadas explicaron que la representante del Ministerio Público solicitó la captura debido a que el implicado está alterando el orden público, ya que además había reivindicado la figura del dictador fallecido Jorge Videla en Facebook.

El planteo fiscal ya está en manos del magistrado, que es el que deberá llevar adelante las medidas. Este medio trató ayer en la tarde de ubicarlo telefónicamente en su juzgado, pero dejó dicho que estaba ocupado y que no le pasaran llamadas, dijeron en el tribunal.



Bustos no para de sumar escándalos. Había sido designado por el intendente Julián Gil para estar al frente del área de Tránsito, pero en julio del año pasado fue desplazado del cargo luego de que saliera a la luz una filmación en la que se lo veía manejando a 190 kilómetros por hora. Para la oposición, el exfuncionario nunca dejó de estar vinculado a la comuna, ya que a fines del año pasado se reveló que hizo tareas para el municipio, aunque el jefe departamental destacó que fue por dos días (Ver recuadro).



En Fiscalía escucharon el audio de Bustos que difundió ayer Radio Sarmiento y fue la gota que colmó el vaso. En la grabación, el extitular de Tránsito municipal señala, entre otras cosas, que tiene ideas nazis y que le prendería fuego no solo a los violadores sino también a los gay y lesbianas (Ver frases). Dichas declaraciones habrían sido plasmadas en un mensaje de voz en una conversación privada, por lo que en la Justicia quieren que demuestre y pruebe si fue así.



En principio, los actos privados están fuera del alcance judicial, pero al tomar tal estado público se investigará si se tiene que hacer responsable de lo que dijo y de su publicidad.



No fue lo único que trascendió de Bustos, ya que este medio dio a conocer que en Facebook reivindicó y elogió la figura del dictador Videla y su accionar durante la última dictadura militar. En ese caso, la publicación fue de manera pública en una red social.

En el planteo de la fiscal Salica se apunta a que la apología del crimen se configura cuando la exaltación de hechos o personas judicialmente condenadas ha alcanzado el grado de publicidad necesario para generar conmoción social.



La escala penal del delito va de un mes al año de prisión, por lo que si fuese hallado culpable no iría a prisión. Sin embargo, la representante del Ministerio Público pidió su detención y que quede a disposición del juzgado para que no evada a la Justicia a la hora de ser indagado. Además, entendió que con sus declaraciones está alterando el orden público, indicaron las fuentes. Los audios con las manifestaciones trascendieron por una persona que pidió reserva de su identidad.



Según fuentes judiciales, la fiscal Claudia Salica reprodujo en su presentación los manifestaciones de Bustos más comprometedoras.

El siguiente texto fue publicado por Mario Bustos en su cuenta de Facebook, en el que reivindica la figura del dictador fallecido Jorge Videla.



“Con este tipo no había drogas, ni violaciones, ni secuestros, ni muerte de chicas. En una palabra, no había joda”.



Las siguientes declaraciones fueron extraídas de una supuesta conversación privada que está bajo investigación.

“Haría un exterminio de todo eso, haría como Hitler. Y a todos los violadores esos los mandaría a un pozo, les echo nafta a los pu..., a las pu..., a todas esas a un pozo, lesbianas.



Dejo personas normales, porque Dios hizo el hombre y a la mujer. Haría un exterminio y les prendería fuego, les echaría querosene, nafta, gasoil, thinner”.



“Tengo ideas nazis y te digo una cosa, si pudiera y tuviera toda la plata del mundo lo haría resucitar a Videla para que los hiciera pij... a todos los delincuentes que andan sueltos”.

Vínculo municipal



El viernes 29 de julio del año pasado, el entonces director de Tránsito, Mario Bustos, manejaba a 190 km por hora por la ruta entre Bermejo y Caucete. El caso salió a la luz porque el exfuncionario se dejó filmar y el video fue subido a la red social Instagram. En el vehículo iba Fernando Oviedo, el coordinador de Tránsito, es decir, el número 2 del área. Según manifestaron las autoridades cauceteras en ese entonces, el intendente Julián Gil echó a Bustos y no le renovó el contrato a Oviedo.



Pese a que fue desplazado, Bustos volvió a cumplir tareas oficiales en diciembre. La respuesta oficial fue que prestó labores a título de colaboración por pertenecer a la misma fuerza política que el intendente, que no estaba contratado y que no percibía ningún sueldo. Además, el intendente Gil había reconocido que Bustos ayudó a transportar luminarias por 2 días, poniendo su camioneta y que lo hizo gratuitamente. Además, había ratificado que no tiene un cargo en la comuna.