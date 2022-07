La previa del inicio del juicio por la desaparición forzada de Raúl Félix Tellechea fue el escenario de duras críticas del fiscal de la causa, Francisco Maldonado, y la querella, que representa el abogado Conrado Suárez Jofré, hacia el defensor oficial Esteban Chervin. El cuestionamiento surgió porque, según entienden los primeros, el representante legal de tres de los principales acusados (Luis Héctor Moyano, Miguel Alejandro del Castillo y Alberto "Lali" Flores) sembró un manto de duda sobre los hijos de Tellechea, la exmujer y quien fuera su pareja. Lo hizo al solicitarle al Tribunal Oral Federal varias medidas de prueba para ser utilizadas en el debate. Así, la Fiscalía y la querella apuntaron contra Chervin por "pretender instalar como sospechosos a los familiares de Tellechea, a quienes hace 18 años les urge saber su paradero". Además, destacaron que, pese a que son las víctimas, ya fueron investigados tras una falsa denuncia y que la información pedida, que los volvería a ubicar como sospechosos, "constituye una actitud persecutoria que evidencia un ejercicio abusivo del derecho de defensa". Luego de las críticas, el tribunal rechazó el pedido.

Los cuestionamientos hacia el representante de Moyano, Del Castillo y Flores se dieron luego de que el tribunal les solicitara a las partes que indicaran qué elementos serán utilizados en el debate. En esa línea, las juezas Eliana Rattá, Gretel Diamante y María Carolina Pereira fijaron una audiencia para 30 de agosto para depurar la prueba (Ver recuadro).

Consultado, Chervin dijo que "de ninguna manera decimos que los familiares hayan tenido algo que ver", para luego indicar que "lo único que sabemos es que los últimos que lo vieron con vida fueron Hobeika y su hija Natalia". Además, dijo que "no se investigó ninguna otra cosa que no sea el entorno de la Mutual". Por otro lado, si bien dijo que "no creo que sea este el caso", agregó que, "estadísticamente, las situaciones de este tipo se dan en el ámbito intrafamiliar".

Chervin había hecho un extenso pedido de información que involucraba a Gonzalo, Mauricio y Mariana Tellechea, a Beatriz Toro (exmujer) y Natalia Hobeika (quien fuera su pareja), la que iba "entre septiembre de 2004 (mes de la desaparición) y diciembre de 2014". El planteo apuntó a "entidades bancarias y/o financieras en las que los nombrados registren productos" para "recabar información de los movimientos que hubieren realizado, incluidos los ingresos a cajas de seguridad". Además, que se informe de las salidas e ingresos del país y si el Ministerio del Interior le expidió pasaportes a cada uno de ellos. También solicitó un "oficio a la ANSES y a la AFIP para que informe acerca de la situación laboral, previsional e impositiva y toda información que los organismos registren". Además, para Hobeika, que se dé a conocer "la totalidad de las activaciones que se hubieran producido de su teléfono desde el 27 de septiembre a las 22:00 hasta el 30 de septiembre a las 23:59, con detalle de las antenas desde las que se activaron las conexiones y su ubicación geográfica".

Si bien Fiscalía cuestionó el pedido al indicar que "la defensa se excedió", la postura más dura la dio la querella al plantear que "fue totalmente desproporcionado y, lo peor, es que se intentó reeditar la conducta que sirve como imputación a los policías llevados a juicio, porque ellos intentaron desviar la investigación enfocándose en las víctimas".

ADN al cráneo hallado en Ullum

Conrado Suárez Jofré, abogado de la familia Tellechea, informó que el lunes 4 de julio se tomaron dos muestras óseas del cráneo encontrado en Ullum en el Laboratorio Antropológico del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), las que fueron trasladadas al Laboratorio Genético que la entidad tiene en Córdoba. Esas muestras, junto con las de las extracciones de sangre de familiares del ingeniero desaparecido, se procesarán el lunes 18 de este mes, cuyo resultado "podrían estar el mismo día", indicó el profesional. El hallazgo se produjo el 16 de abril y despertó expectativas en la familia porque, entre otros indicios, el arrepentido de la causa había dicho que Tellechea fue enterrado en el dique de Ullum. El cráneo tiene un orificio de bala y la persona en vida había perdido ocho dientes.

Audiencia clave

El 30 de agosto, a las 9.30, se llevará adelante una audiencia preliminar en la causa por la desaparición forzada del ingeniero Raúl Tellechea, en la que se definirá la prueba que se va a utilizar en el juicio. Además, se decidirá el tiempo y el mecanismo del debate, entre otros puntos. Luego de acordar todas las aristas, es probable que surja la fecha del juicio, el que está previsto para fin de año. El Tribunal Oral Federal será presidido por la sanjuanina Eliana Rattá, quien estará acompañada de las puntanas Gretel Diamante y María Carolina Pereira. El fiscal de la causa es Francisco Maldonado.

Para la instancia final del proceso hay un listado de 238 testigos, de los cuales, 160 fueron ofrecidos por la parte querellante, sumado a distintos informes, registros y actuaciones que constan en el expediente.

Los imputados

Según la acusación fiscal, Luis Moyano, Miguel Del Castillo, Eduardo Oro y Luis Alonso, exdirectivos de la Mutual de la UNSJ, decidieron secuestrar a Raúl Tellechea debido a que conocía las presuntas irregularidades que se habían cometido en la entidad universitaria. Para llevar adelante la maniobra, utilizaron los servicios del expolicía Alberto "Lali" Flores, quien apretó testigos. El ex jefe de Policía, Miguel González, y el ex jefe de Seguridad Personal, Mario León, están en la mira por direccionar la investigación hacia la hipótesis de la fuga, en detrimento de la pista de la desaparición que había brindado la familia de Tellechea.

Los otros imputados son el arrepentido Sebastián Cortéz Paez, la empleada de la Mutual Aurora Ahumada y el exsecretario del Consejo Superior de la UNSJ, Juan Marcelo Cachi.