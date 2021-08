La lista Unidos por el Foro retuvo la presidencia de la entidad que nuclea a los abogados. Lo hizo por poco margen frente al espacio Foro Independiente, por lo que desde ese sector explicaron, por lo bajo, que la derrota se debió a la participación de una tercera estructura que les terminó quitando adhesiones. Es que la lista que encabezó el flamante presidente electo, Marcelo Álvarez, se impuso con 643 sufragios, mientras que, en la vereda de enfrente, la que lideró Eduardo Padilla cosechó 605 voluntades, una diferencia de tan solo 38 votos. La lista 3, que postuló a Elsa Barassi, obtuvo 61 adhesiones, por lo que desde Foro Independiente indicaron que, de no haber existido ese armado, esa cifra podría haber resultado a su favor, y así, superar a Unidos por el Foro y lograr la presidencia. Al haber retenido el máximo sillón de la institución, se mantendrá la tensa relación que existe dentro del Directorio entre los dos sectores, porque Álvarez no tendrá la mayoría y necesitará de acuerdos con la vicepresidenta, Sofía Lloveras, para llevar adelante acciones propias. Unidos por el Foro también se hizo de una victoria en el Tribunal de Disciplina.

El resultado electoral de ayer fue similar al que ocurrió en febrero, cuando Lloveras logró el segundo cargo más relevante en el Foro, aunque las posiciones se invirtieron. En esa oportunidad, Foro Independiente, que contiene el apoyo de abogados de Juntos por el Cambio, logró la victoria por solo siete votos de diferencia sobre Unidos por el Foro, sector que en su estructura está contenida la Agrupación de Abogados Justicialistas. A principio de año, está última línea no contó con el apoyo del sector bloquista, que presentó una lista propia, por lo que hubo una división de votos. Para este comicio, estos dos armados trabajaron en conjunto, lo que se vio reflejado en el sufragio, lo que, a su vez, se vio ayudado por la presencia de un tercer armado.

La relación entre Unidos por el Foro y Foro Independiente es tensa y eso se ha quedado plasmado dentro del Directorio, que cuenta con cinco miembros. Con la mayoría, Lloveras ha logrado imponer la postura del sector, obligando a la conducción a emitir resoluciones con las que no está de acuerdo. Si bien el flamante presidente electo indicó ayer que "la idea es que tengamos un Foro unido y que, una vez por todas, dejemos esa grieta y esas diferencias absurdas", también reafirmó que, de no tener consenso y no lograr acuerdos para llevar adelante propuestas, "hay herramientas legales que nos permiten obtener los objetivos, como llamar a asambleas".

Sobre ese punto, Padilla opinó que "las asambleas son para tratar temas específicos, incluso las extraordinarias son para tratar temas extraordinarios, no para debatir problemas del Directorio. Me parecer que hay que tratar de tener diálogo y coordinar. No veo bien que digan que se llamará a una asamblea si las cosas no caminan". Por otro lado, Álvarez sostuvo que una de sus primeras medidas será "llamar a los candidatos de las otras listas para que aporten sus ideas y podamos gestionar para todos".

Además del presidente, al Directorio se incorporan Pablo León y Gabriela Lanzone, mientras que los suplentes son Sheila Castro y Sebastián Rebollo. En el caso del Tribunal de Disciplina, quienes tendrán nuevas funciones son Marcelo Navas, María Graciela Nollen y Marcela Carriso.

Cuando asuma el 7 de septiembre, Álvarez, de 35 años, se convertirá en el presidente más joven de la institución.

Participación

Todos los sectores destacaron que hubo una buena participación en la elección. De hecho, tanto la lista Unidos por el Foro como Foro Independiente lograron más apoyo que en las elecciones pasadas. En términos generales, votaron 1.309 personas, 106 abogados más que en el comicio de febrero.

Textuales x 4

MARCELO ÁLVAREZ - Presidente electo del Foro

"El primer paso que queremos dar es afianzar la relación que el Foro de Abogados tiene con la Corte de Justicia. El objetivo es dialogar para poder lograr un mejor servicio de justicia para los profesionales. Vamos a trabajar arduamente desde mañana mismo (por hoy) para que eso sea una realidad lo antes posible".

"Hay varios proyectos que tenemos en mente, que fueron propuestas de campaña. Un anhelo de muchos años para los abogados es la modificación de la Ley de Honorarios, que sabemos que ha quedado desactualizada. También el tema de las licencias, que es un pedido clave de los profesionales".

"Hay más de 600 colegas que nos han votado y a los cuales tenemos que brindar la representación y ejercer sus derechos. Por eso, si no hay acuerdo en el Directorio, vamos a utilizar las herramientas legales que tenemos a disposición para poder trabajar y lograr los objetivos. Siempre en el marco del respeto".

"Hasta el último momento fue voto a voto, pero por suerte pudimos ganar. Hemos dejado todo y eso se vio reflejado en las urnas. Hubo mayor participación que en la elección pasada y las dos listas hemos obtenido mejor resultado. Es importante que los colegas se hayan expresado. Vamos a hacer todo lo que hemos prometido".