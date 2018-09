Victoria. La lista de Sergio Saffe Peña ganó las elecciones de vicepresidente del Foro de Abogados. El letrado es funcionario de Fiscalía de Estado junto a Gastón Noguera, quien lo acompañó en la elección.

Los ánimos dentro del Foro de Abogados están caldeados. El revuelo que se vivió el miércoles en la noche por la aprobación del balance de la entidad, cuyo tratamiento quedó suspendido hasta el jueves, permitió palpar de manera directa las diferencias internas entre el sector del presidente Marcelo Arancibia, el del flamante vice Sergio Saffe Peña y el anterior titular, Alfredo Mergó. Para el primero, la culpa de que no se le haya dado el OK a las cuentas se debe a que el último movilizó a sus allegados para impedirlo, en venganza a lo que sucedió en 2017, cuando Mergó tuvo que poner plata de su bolsillo para justificar gastos que figuraban sin comprobantes en el balance de su gestión. Para Saffe Peña, el que fue desprolijo a la hora de dirigir la asamblea fue Arancibia, al tratar de armar una votación a las apuradas y generar un revuelo entre los afiliados. Por su parte, Mergó negó los dichos de Arancibia, pero si indicó que éste tiene un encono personal contra él y que busca desprestigiarlo.



La reunión del miércoles fue la primera en la que participaron las nuevas autoridades. Se trata de figuras cercanas al justicialismo, encabezadas por Saffe Peña, que al ganar las elecciones de agosto se hizo de la vicepresidencia y de tres de los cinco miembros del Directorio. Incluso, hubo un vuelco en el orden de la asamblea, ya que los que ganaron en los comicios asumieron apenas comenzó el acto, algo que para Arancibia fue irregular porque "primero se tenía que aprobar el balance y luego se debía producir la asunción, como siempre se ha hecho", sostuvo.



Fuentes calificadas indicaron que la modificación en el orden estuvo promovida por la agrupación de abogados peronistas, sector que tiene un fuerte enfrentamiento con el grupo que preside el Foro. Las diferencias con Arancibia quedaron de manifiesto en abril cuando se planeaba avanzar en la judicialización de la terna para el cargo de cortista que había armado el Consejo de la Magistratura. El grupo de letrados justicialistas le marcó la cancha en una asamblea y la movida no prosperó. En las elecciones, esa situación se volvió a vivir y gracias al voto de profesionales del PJ, la lista de Saffe Peña fue la triunfadora. La fuentes indicaron que la presencia de ese grupo de letrados se hizo efectiva el miércoles, ya que participaron unas 200 personas, cuando el común no llega a 50.



Según las fuentes, a la hora de discutir el balance hubo una moción de aprobación y cuando varios afiliados levantaron la mano, Arancibia lo dio por aprobado sin contar que el número reflejara la mayoría. El acto del presidente generó malestar en los presentes, al punto que hubo una reunión improvisada de 15 minutos por parte del Directorio. Para el presidente, el balance recibió el OK necesario y sostuvo que lo ocurrido "fue por venganza del grupo de Mergó porque nosotros no le aprobamos el balance del año pasado. Ellos pedían dos semanas para analizar la documentación, algo que legalmente es imposible. Para no generar inconvenientes y porque era tarde, se decidió pasar todo para el jueves".



Según Mergó, él no promovió nada y justificó lo ocurrido al indicar que "Arancibia no contempló la moción de otro afiliado que propuso la no aprobación. Eso generó un revuelo y se tuvo que postergar el debate". Saffe Peña coincidió con Mergó e indicó que "Arancibia no contó las manos y era discutible si estaba aprobado o no". Además, dijo que "el problema lo generó él porque al parecer tenía mucho apuro para que se aprobara".







Se avecina otra dura disputa en la entidad

Se vienen tiempos agitados en la institución que nuclea a los abogados de la provincia. En noviembre, aún no está fijada la fecha, se llevará a cabo la elección de los dos profesionales que integrarán el Consejo de la Magistratura.



El órgano está compuesto por dos abogados, un diputado, el ministro de Gobierno y un integrante de la Corte de Justicia. El Consejo es clave, ya que se trata de un cuerpo que conforma las ternas de candidatos para ocupar los cargos vacantes de jueces, fiscales y defensores oficiales en el Poder Judicial.



El presidente del Foro, Marcelo Arancibia, ha criticado el desempeño del Consejo de la Magistratura y el propio mecanismo de selección, al punto que promovió la judicialización de la terna por la cual fue designada Adriana García Nieto como cortista, proceso que no prosperó por la oposición de los abogados justicialistas. Por otro lado, la renovación de la presidencia de la entidad se realizará recién el año que viene.