En la disputa por la presidencia del Foro de Abogados era una fija, por los antecedentes de las últimas dos elecciones, el enfrentamiento entre la Agrupación de Abogados Justicialistas y el grupo denominado Foro Independiente, que supo contar con el apoyo de profesionales ligados a Cambiemos. De hecho, el primero de ellos respalda la candidatura de Gustavo Giaccagli y el segundo a Roque Marún. Pero en esta contienda no estarán solos. La expresidenta Marianela López había adelantado que iba a jugar con un espacio propio y ayer, en el cierre de la presentación de listas, se anotó una "tapada". Se trata de Claudia Quintana, una peronista que viene de reflotar el Colegio de Abogados, de donde tiene el apoyo de profesionales independientes y de variadas simpatías políticas.



De esa manera, se repite el escenario de cuatro listas que se dio en el comicio de 2017, en el que resultó electo como presidente Marcelo Arancibia, que jugó con Foro Independiente. Su reemplazante saldrá de la puja que se llevará a cabo el 15 de este mes entre los postulantes anotados. El tablero político-institucional refleja hoy que el espacio de mayor peso es el ligado al peronismo: el año pasado ganó las elecciones para la vicepresidencia con Sergio Saffe y en la contienda para la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura ubicó a sus dos figuras, Aníbal Samper y Laura Pelayes. Tras los dos cachetazos, en Foro Independiente buscan recuperar las glorias pasadas, ya que el espacio fue el dominante en su momento. La convivencia entre ambos sectores fue tumultuosa, lo que se vio reflejada en las peleas entre las cabezas visibles: el presidente Arancibia y el vice Saffe. En el plano institucional, el primero de ellos fue crítico del sistema de designación de jueces y tuvo encontronazos con la Corte y el Poder Ejecutivo.



Para esta elección, los profesionales justicialistas respaldan a Giaccagli, abogado de UPCN, mientras que sus rivales juegan con Marún, que con la agrupación Foro Independiente había ganado un lugar en el Jurado de Enjuiciamiento.



En el marco de los otros espacios, López se anotó en la contienda y busca posicionarse en "la avenida del medio", como "una etapa moderada", según había manifestado. La expresidenta había participado con el grupo Foro Independiente en la elección de los representantes para el Consejo de la Magistratura, por lo que su jugada ahora implica una división de votos en ese sector. Y con el correr de la campaña se verá dónde "pescará" la lista de Quintana. En el mundillo de la abogacía la califican de giojista, pero la mujer resaltó que no comparte las divisiones en el PJ y que respeta tanto a José Luis Gioja como a Sergio Uñac. Y remarcó que no busca la "politización" y que está acompañada de abogados de distintos sectores e independientes, grupo con el que reactivó el Colegio de Abogados, que busca tener la representación gremial. Una de las banderas de Quintana, para nada menor, es la disolución de la Caja Previsional de los profesionales, movida que llegó a una consulta en 2016 y que tuvo una adhesión del 70,6 por ciento de los matriculados, aunque luego quedó en la nada.

Los postulantes

GUSTAVO GIACCAGLI

Unidos por el Foro

Se recibió en la Universidad John Fitzgerald Kennedy de Buenos Aires en 1990. Es abogado del gremio UPCN y se desempeña como profesor universitario de Derecho del Transporte y Navegación en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), pero también dio esa cátedra en la Universidad Católica de Cuyo. Se especializa en Derecho Laboral y Civil.

MARIANELA LÓPEZ

Consenso

Fue presidenta del Foro en el período 2011-2013. Se recibió en 2000 en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue candidata a diputada por Capital en 2015 en el frente que lideró el basualdismo. Para el Directorio lleva como candidatos a Vanesa Mestre y Jorge Osman. Y para el Tribunal de Disciplina se anotaron Lilian Vera, Ana Carolina Martínez y Roberto Gómez.

ROQUE MARÚN

Foro Independiente

Afiliado a la UCR, hace tiempo que no milita. Fue secretario General de la Gobernación en la Alianza. Fue miembro del Jurado de Enjuiciamiento en 2017. Se recibió en la Universidad de Buenos Aires en 1983. Para el Directorio lleva como candidatos a Ana Inés De la Torre y María Rosana Toranzo. Para el Tribunal de Disciplina van Harold Aguiar, Pablo Nacusi y Alejandra Atan.

CLAUDIA QUINTANA

Foro al servicio de los abogados

Es presidenta del Colegio de Abogados. Se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba. Es peronista y cumple tareas como asesora legal en el Gobierno provincial. Para el Directorio lleva como candidatos a Horacio De Giovannini y Edgardo Fernández. Para el Tribunal de Disciplina se anotaron Andrea Rodríguez, Nicolaza Quiroga y Carina del Valle Martínez.