Festejos. Sergio Saffe Peña (en el centro, a la derecha) fue vitoreado por los integrantes de la lista y el equipo que lo llevó a la vicepresidencia del Foro de Abogados.

La actual conducción del Foro de Abogados, que preside Marcelo Arancibia, se jugaba una parada clave en la disputa por la vicepresidencia y cayó ante la lista cercana al justicialismo. Sergio Saffe Peña se quedó con el segundo cargo de relevancia de la institución al imponerse ante la candidata oficialista Vanesa Laciar con el 55,23 por ciento de los votos. Pero no fue lo único, ya que el ganador metió tres de los cinco miembros del Directorio, el órgano de decisión. Es decir, la mayoría necesaria para imponerse en la mesa de definiciones, lo que en la práctica licua el poder del actual titular, quien, según palabras de Saffe Peña, ha llevado a la entidad a pelearse con "todo el mundo".



Arancibia ha tenido un perfil crítico, por ejemplo, contra las designaciones de los cortistas Guillermo De Sanctis y Adriana García Nieto, dardos que inclusive llegaron al Gobierno. Con el resultado de ayer, los cuestionamientos que haga sobre cualquier tema pueden quedar a título personal y no como una postura del Foro si no cuenta con el respaldo del Directorio. De hecho, tuvo un discurso combativo contra la lista rival, por lo que es de esperarse que se den encontronazos y cruces con los nuevos miembros debido a las posturas opuestas. Tras la victoria, Saffe Peña se mostró conciliador, resaltó que apostará al diálogo y a que prevalezca la razón frente al "ímpetu combativo que pueda tener el presidente" (Ver entrevista).



Se vienen tiempos agitados en la entidad, ya que en noviembre (aún no se fija la fecha) se llevará a cabo la elección de los dos abogados que integrarán el Consejo de la Magistratura. Por otro lado, la renovación de la presidencia se realizará recién el año que viene.



Las diferencias con la conducción de Arancibia habían quedado de manifiesto en una asamblea en abril, cuando se planeaba avanzar en la judicialización de la terna para el cargo de cortista que había armado el Consejo de la Magistratura. Un grupo de abogados peronistas marcó la cancha con su mayoría y la movida no prosperó. Un número importante de justicialistas se hizo presente en la elección del vicepresidente y el resultado quedó reflejado en las urnas. Saffe Peña obtuvo 628 votos y Laciar consiguió 509. Esta última encabezaba la lista Foro Independiente, una agrupación que lleva sus años en la entidad, pero que volvió a consolidarse a partir de 2013, según señalan sus integrantes. Desde entonces, conquistó cinco victorias al hilo hasta el revés de ayer.



De esa manera, el abogado que se desempeña en Fiscalía de Estado reemplazará a Enrique Delgado desde el 5 de septiembre y su mandato se extenderá por dos años. En el Directorio ingresan Rubén Lloveras, Lorena Navarro y Franco Gabri, en lugar de Marisa Valdez, Carlos Gizzi y Mariana Paz.



La institución maneja su cuota de poder, ya que si bien administra la matrícula de los abogados, en la práctica los representa. Y en esa tarea suele acercar propuestas a la Corte de Justicia, a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo, aunque también pararse de manera crítica ante esos poderes del Estado. Además, en ocasiones ha sido un trampolín político para quienes han ejercido la presidencia, como Wbaldino Acosta y Roberto Yannello, y más cerca en el tiempo, Marianela López.

Tribunal de Disciplina

Nuevos miembros

La lista que encabezó Sergio Saffe Peña también ubicó a dos integrantes en el Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados. Estos son Luis Francisco Matons Rico y Celina Inés Ramella. El cuerpo también tiene cinco integrantes.

Sergio Saffe Peña / Vice electo del Foro

"Recobraremos el diálogo que se ha perdido"

-¿Por qué ganaron?



- Porque supimos interpretar el mensaje de los colegas, sus problemas y propuestas.



- ¿Su figura representa un contrapeso a lo que usted calificó como una actitud beligerante de Arancibia?



- Vamos a darle mayor pluralidad de opinión al Foro. Sí van a haber mayores matices en cuanto a los modos y las formas en que se plantean las cosas.



- ¿El Foro va a ser menos beligerante, tal cual lo había definido?



- Queremos encaminarlo a través de un diálogo respetuoso y serio. Puertas adentro hay muchos sectores muy divididos, muy peleados que hay que tratar de acercar. Y puertas afuera recobraremos el diálogo que se ha perdido



- ¿Siente que hay rechazos de otras instituciones hacia el Foro, como la Corte y el Gobierno?



- Es así. Guste o no, las grandes soluciones a los grandes problemas que tienen los abogados pasan por poder sentarse a hablar con la autoridades de uno o más poderes e instituciones y lograr que el diálogo, la razón, el respeto se impongan a un interés partidario mezquino.



- ¿Se lo acusó de que su lista representa la pérdida de independencia del foro?



- Los hechos van a ir demostrando que esa demonización que se nos hizo no tiene asidero.



- Si bien tiene un tono conciliador, se vislumbra una convivencia conflictiva con Arancibia...



- No sé si llegue a ser imposible la convivencia. Voy a apostar al diálogo para poder avanzar. De lo contrario, como todo cuerpo colegiado, las decisiones se tomarán por votación.



- ¿La derrota de Laciar es una pérdida de poder para Arancibia?



- Él sigue siendo la cara de la institución y tiene mi absoluto respeto. Pero incorporaremos al Directorio otras voces que no estaban siendo oídas.



- Su llegada representa un cambio drástico...



- Trataremos de que sea lo menos traumático posible. Confiamos que la razón va a terminar imperando por el perfil combativo que pueda tener el presidente.