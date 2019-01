Recorrida. Marcelo Orrego se encuentra visitando los departamentos para sellar acuerdos de cara a la elección. Hay voluntad de consenso, lo que se refleja en menos listas internas por ahora.

Las definiciones de precandidatos en los departamentos entraron en tiempo de descuento y en el frente Con Vos, que lidera Marcelo Orrego, perfila que habrá competencia en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en seis comunas: Rawson, Chimbas, Pocito, Albardón, Sarmiento y Capital. Si bien falta poco más de dos semanas para el cierre de la presentación de postulantes y pueden aparecer más interesados en otros distritos, la cifra revela la voluntad de llegar a listas de unidad y una reducción significativa a lo que se produjo en 2015. En esas elecciones, Producción y Trabajo, el PRO y el radicalismo, los principales partidos, fueron en sociedades distintas y en cada una de ellas se dieron más de 10 internas en los departamentos. Ahora los tres van juntos, con sus respectivos socios, y todo va encaminado a menos enfrentamientos puertas adentro.

Fuentes partidarias contaron que en los comicios de hace cuatro años reinó en los principales espacios opositores la idea de potenciar las primarias. En la génesis de lo que fue Cambiemos hubo internas en 15 departamentos mientras que en la coalición que lideró el basualdismo se realizaron 11. Todo se basó en el antecedente de las legislativas de 2013, cuando los seis candidatos del entonces frente opositor sacaron más votos que el oficialismo. En cambio, las fuentes indicaron que el ánimo para estas votaciones es agotar las instancias de negociación para llegar a un consenso y si no se produce, activar las PASO. Además, hay otro factor: no abundan los fondos (nacionales, provinciales ni propios) para costear una lista, señalaron.

Orrego decidió cambiarle el nombre al frente Cambiemos y llamarlo Con Vos.

En ese marco, hay anotados para la interna en Rawson. Se tratan de la macrista Gimena Martinazzo, el basualdista Gustavo Ruiz Botella y el cantante Roberto "Yeyo" Sosa. La otra disputa va encaminada en Chimbas, con la reciente incorporación de Carlos Mañé frente a Mauricio Camacho, del PRO. Las fuentes no descartan que pueda sumarse José Plaza, de Producción y Trabajo.

En Pocito tienen ganas Fabián Romera y Raúl Morán mientras que en Albardón está el macrista Eduardo Salinas y Oscar Aguirre. En Sarmiento está firme Mauro Carelli, que acordó con dirigentes basualdistas, revelaron las fuentes, pero Diego Allende planea anotarse. Y el otro distrito es Capital, donde Rodolfo Colombo, de Actuar, es la carta fuerte, pero el concejal de Producción y Trabajo, Gonzalo Campos, viene pujando para darle batalla en las primarias.

En el resto, aún no hay señales firmes de internas o hay figuras consolidadas. En Rivadavia, el intendente Fabián Martín no tendrá competencia. Otro jefe comunal, Gustavo Nuñez, de 9 de Julio, también avanza a no tener rivales puertas adentro. Por su parte, Julián Gil tiene las riendas de Caucete y la estructura de su partido y del municipio para neutralizar embates, aunque dirigentes radicales tienen ganas de competirle. Y en Santa Lucía, el territorio de Orrego, el que sea designado como el candidato a sucederlo perfila para que no tenga oposición.

En Ullum, la diputada Romina Solera adelantó que se calzará el traje de candidata a intendente, luego de la partida de Leopoldo Soler al oficialismo de Uñac. El que también reconoció que competirá por la jefatura comunal es el legislador por Valle Fértil, Miguel Sepúlveda.

En 25 de Mayo comienza a consolidarse Alberto Fantini y en Iglesia está Wilson Díaz, revelaron las fuentes. En Angaco pisa fuerte Daniel "Popular" Riveros y en San Martín competirá nuevamente el radical Raúl Estévez. Por el lado de Jáchal está Dante Mauro Figueroa y en Zonda figura Francisco Gelves.

Orrego viene recorriendo los departamentos para sellar acuerdos y otro punto que deberá consensuar son los cargos de diputados proporcionales.

Proporcionales

Marcelo Orrego deberá sentarse a discutir con los presidentes de los partidos y agrupaciones más representativas del frente Con Vos los lugares para los puestos de diputados proporcionales. Desde la sociedad que se gestó en las legislativas 2017, la conformación del armado registraba más partidos políticos dentro del frente que hoy, ya que se produjeron las bajas de Dignidad Ciudadana y de la Cruzada Renovadora. Así, las negociaciones serán entre los referentes de Producción y Trabajo, el PRO, la UCR, Actuar y el bloquismo disidente. Sin embargo, las discusiones no estarán exentas de tironeos. La Legislatura está compuesta por 19 diputados departamentales y 17 que ingresan de manera proporcional a los votos que obtuvo cada lista que participó.

Con respecto a estos últimos, cada partido ofrece en su boleta una sección con un listado de candidatos que debe recoger sus propios sufragios para tener chances de ingresar.