Multitud. La convocatoria de la Comisión de Justicia y Paz fue todo un éxito. La misma se desarrolló en la Quinta El Vergel en Santa Lucía. Tras las palabras de Carrara, los presentes desarrollaron trabajos de reflexión en grupos.



La charla cerró con un emotivo video, el del papa Francisco besándoles los pies a los líderes de Sudán del Sur, hoy enfrentados en una guerra civil. Tras las imágenes, políticos oficialistas y opositores aplaudieron con fuerza, destacando la conmovedora actitud del jefe de la Iglesia Católica y casi como aceptando que deben dejar de lado las diferencias en busca del bien común. Ese fue parte del mensaje que dejó Gustavo Carrara, Obispo Auxiliar de Buenos Aires y Vicario Episcopal para la Pastoral de las villas, quien les dijo a los dirigentes que "en nuestro país, para alcanzar la paz social, resulta imprescindible superar la grieta, la brecha con los pobres, que es más profunda que la grieta política o ideológica". Además resaltó que "el rechazo al pobre es un desafío para la democracia".

La jornada de espiritualidad, la número 12 que llevó adelante la Comisión de Justicia y Paz local, tuvo una convocatoria importante y contó con la presencia de políticos locales del oficialismo y la oposición, candidatos a Gobernador de distintas fuerzas, dirigentes sociales, empresarios, representantes de los trabajadores y funcionarios del Ejecutivo provincial, sumando más de 220 personas en un solo lugar.

Entre los presentes se encontraba el ministro de Hacienda y candidato a vicegobernador, Roberto Gattoni; el postulante a la Gobernación por el Frente Con Vos, Marcelo Orrego; su par por el espacio San Juan Primero, Martín Turcumán; y el referente de Dignidad Ciudadana, Gustavo Fernández. Si bien el gobernador Sergio Uñac había sido invitado, no pudo participar dado que estaba de regreso de su viaje a Estados Unidos.

Distendidos. El rawsino Juan Carlos Gioja y Rubén García compartieron unos mates con el referente de Con Vos, Marcelo Orrego.

Frente a ese auditorio el "obispo villero" habló sobre luchar contra la pobreza y "superar la grieta con los últimos". Su palabra no es menor, ya que su tarea sacerdotal la realiza en el conurbano bonaerense, donde la pobreza subió al 35,9 por ciento.

Además, en una entrevista con este medio dijo que no hay que esperar que una sola persona "nos saque adelante" (ver aparte).

La pobreza no fue el único tema que Carrara trató frente a los dirigentes. Apuntó que la política no pude reducirse a gerenciar crisis: "No podemos decir "salimos de esta situación" y ahora descansamos. La política no es una vocación de bomberos sino que nos invita a mirar más lejos, a iniciar procesos. Debe ser más que ocupar espacios o cargos". Además les pidió a los presentes "renunciar a los intereses sectoriales y personales para lograr un bien común mayor".

Sobre el cierre, el religioso dijo que "como dirigentes, hay algo que no debemos de perder nunca para no pifiarle, el hábito de la escucha. Hay que escuchar a nuestro pueblo, sus angustias, peleas, sueños y preocupaciones".

Reflexión. Con los pasajes de la Biblia como base, los participantes armaron grupos de debate.

Dentro de los presentes estuvieron intendentes como el rawsino Juan Carlos Gioja y quien aspira a sucederlo, Rubén García, y el de San Martín, Cristian Andino. Entre los legisladores se encontraban Pablo García Nieto, Carlos Munisaga, Eduardo Castro y Eduardo Banega; mientras que el diputado nacional Walberto Allende también fue de la partida. Del sector privado, los que asistieron fueron Gabriel Mesquida, extitular de la Unión Industrial, y el empresario de la construcción Juan Galvarini. Desde el sector social, estuvo Perla Welner, del Movimiento de Mujeres Sanjuaninas, junto a referentes de la CGT. También hubo algunos candidatos que serán de la partida en las elecciones generales: el rivadaviense Marcelo Delgado; la concejal Romina Rosas, de Caucete; el titular de la Anses local, Rodolfo Colombo, y el santaluceño Lucio González, secretario de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Humano.