Tras la derrota a manos de Marcelo Orrego, del frente Juntos por el Cambio (JxC), renombrado Unidos por San Juan, el gobernador Sergio Uñac mantuvo ayer una reunión con 18 de los 19 diputados electos y con los 14 intendentes que asumirán o repetirán el 10 de diciembre, pertenecientes a su lista Vamos San Juan. Todos le dieron un fuerte respaldo a su precandidatura a senador y, los peronistas en particular, a su conducción partidaria. En este último punto, fuentes del encuentro indicaron que el propio Uñac reconoció (y coincidieron) que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto serán clave, dado que volverá a medirse con la línea giojista y el resultado revelará quién pasará a la general del 22 de octubre. Inclusive, trascendió que, más allá del desenlace de las PASO, sobre todo si es a su favor, deslizó su predisposición a una renovación en la cúpula del PJ, anclada en el consenso, aunque la mayoría le pidiera que continuara.

De acuerdo a las fuentes, Uñac hizo autocrítica tras la caída en la elección y admitió su "cansancio" de la interna, que llevó adelante José Luis Gioja, quien había perdido la disputa partidaria en marzo de 2020. El 10 de diciembre dejará su banca de diputado nacional y volverá al llano, ya que también se candidateó a gobernador dentro del mismo frente que el pocitano y, asimismo, perdió ante Orrego. El exmandatario sacó más votos que Rubén Uñac, el otro postulante de la alianza San Juan por Todos, lo que ha utilizado para continuar con las críticas al líder del PJ. Sin embargo, su embestida sólo ha tenido eco en su sector, ya que no ha caído para nada bien en los justicialistas que están alineados con Sergio Uñac y que son los que tienen territorio, ya sea a través del manejo de municipios y de los cargos de diputados. Pese a la intransigencia de Gioja, muchos de los diputados e intendentes electos apuestan a la unidad de los sectores que integran el uñaquismo y el giojismo ya de cara al 2025, cuando se pondrán en juego tres bancas de diputados nacionales.

La mira ya se pone dentro de dos años, dado que no son pocos los que señalan que el nivel de conflictividad entre ambas líneas peronistas no se reducirá en los comicios de agosto y octubre, en los que se definirán tres escaños de senador y tres de diputados nacionales. Si Sergio Uñac le gana en las PASO a Juan Carlos Gioja, revalidará su propia figura. Pero, en octubre, está la general, la que es una final ante JxC, en la que peleará directamente contra los candidatos que impulsa Orrego, los que pueden contar con el envión de la principal alianza opositora a nivel nacional, con Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich como presidenciables. Coalición que está posicionada como una alternativa al peronismo-kirchnerismo, que lleva al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, quien viene sin controlar la escalada inflacionaria. Una caída, aunque obtenga la banca de senador por la minoría, casi que llevaría a la renovación. En cambio, con una victoria, nadie estaría en condiciones de discutir su continuidad. Una derrota en las PASO llevaría a un recambio obligado, aunque los referentes territoriales no ven a Gioja en la conducción sino que se abriría la puerta al diálogo con Fabián Gramajo, intendente de Chimbas, quien acompaña al giojismo.

Las listas en carrera

El frente Unión por la Patria (UxP) - San Juan tendrá competencia en las PASO. Por un lado, está la lista de precandidatos a senadores que encabeza Sergio Uñac y la de diputados nacionales, en la que está al frente Jorge Chica. Por el otro, Juan Carlos Gioja lidera los postulantes para la Cámara alta y Facundo Perrone los que van para la Cámara baja. Ambos espacios pegarán su boleta solamente con Sergio Massa. Juntos por el Cambio también tendrá interna, entre el sector que respalda Marcelo Orrego (con Emilio Achem para el Senado y Nancy Picón para Diputados nacionales), encolumnado con Horacio Rodríguez Larreta, y de Patricia Bullrich, que lleva como cabezas de lista al bloquista disidente Juan Domingo Bravo y a María Eugenia Raverta, del Pro. El Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) es el tercero en el que habrá disputa. Una lista nuclea al Partido de los Trabajadores Socialistas y a la Izquierda Socialista, mientras que, la otra, al MST Nueva Izquierda y el Partido Obrero. También jugarán La Libertad Avanza, alineada con Javier Milei, y los partidos Cruzada Renovadora, Movimiento Libres del Sur, el Partido Socialista y el Partido Popular. Todos los espacios también compiten por el parlamentario del Mercosur.

Boletas

La Secretaría Electoral del Juzgado Federal Nº1 tiene plazo para oficializar los modelos de boletas hasta el 13 de julio. Las fuerzas ya han ido presentando los votos y haciendo correcciones y deben pegar con los presidenciales.

Desafío

En las PASO, los partidos denominados chicos tienen el desafío de superar el piso del 1,5 por ciento de los votos. Se trata de un obstáculo a superar para el Partido Socialista, Movimiento Libres del Sur y el Partido Popular.