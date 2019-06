Luego de la derrota electoral del intendente Julián Gil a manos de Romina Rosas, en Caucete se armó un gran revuelo por un audio en el que una funcionaria del actual jefe comunal expresa que los empleados contratados dejarán de trabajar.

En la polémica grabación se puede escuchar a Paola Cepeda, presidente del Concejo Deliberante, que afirma que “el sufrimiento (por haber perdido las elecciones) tal vez no sea para mí, sino que va a ser para cada una de las familias que hoy se van a quedar sin trabajo porque lamentablemente decidieron elegir a una persona equivocada (la actual concejal Rosas), que ya estuvo en un cargo de gobierno y no hizo nada”.

En el mismo sentido, la edil manifiesta que “no entiendo cómo la gente pudo votar a esta mujer, no sé cómo el vecino no vio la realidad. Necesito que alguien me diga algo para tener contención de por qué ganó esta mujer).

Si bien hasta el momento no trascendieron datos sobre despidos, lo cierto es que aún le restan 6 meses de gobierno a la actual gestión y en los empleados municipales reina la incertidumbre.

