Dijo que está cansada de las descalificaciones de dos de sus rivales en la carrera por el Rectorado. A Jorge Cocinero, secretario de Obras de la UNSJ, le apuntó porque señaló que la llamó oportunista, mientras que a Tadeo Berenguer, decano de Ingeniería, lo cuestionó porque este indicó que le falta diálogo. Así, Rosa Garbarino, decana de Filosofía, les devolvió las mismas definiciones, aunque con más crudeza, y sostuvo que los únicos ataques en campaña han sido en su contra porque lidera las encuestas y es la única mujer que compite por el máximo sillón de la casa de altos estudios, además de indicar que ha recibido comentarios machistas. Si bien no puntualizó nombres, los dardos tuvieron claros destinatarios.

De esa manera, la actual decana de Filosofía expuso, como no había sucedido hasta ahora, lo caliente de la campaña. Garbarino remarcó en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento que salió a contestar agresiones verbales, pero también es cierto que la encendida disputa se da con los contendientes que, según fuentes universitarias, pelean los puestos de vanguardia. Por otro lado, no tuvo críticas a Roberto Gómez, titular de Arquitectura, con quien se mostró más cercana. Se trata del otro postulante que apuesta a pelear las posiciones de arriba, que cuenta con el apoyo del rector Oscar Nasisi. De hecho, en los pasillos de la Universidad se habla de afinidades entre los sectores de Berenguer-Cocinero y Garbarino-Gómez- Nasisi. La decana de Filosofía negó un acuerdo con el rector, dijo que le ha marcado sus diferencias y que lo respeta institucionalmente.

Garbarino sí fue muy dura contra Cocinero, del que dijo que "me ha definido como oportunista, cuando él es el oportunista que se presenta en dos candidaturas a la vez (como rector y como consejero superior por Arquitectura). Además, fue oportunista al pedir elecciones cuando la vicerrectora Mónica Coca estaba internada en terapia intensiva". También resaltó que tiene una campaña electoral basada en el "marqueting porque no tiene proyecto. Lo único que he escuchado de la gente es que cómo puede venir este candidato a decir ahora que si gana va a hacer en dos meses la Escuela de Música, cuando, como secretario de Obras, no la hizo en ocho años y medio. Es una barbaridad. No hay una sola obra de la UNSJ que se haya entregado en condiciones".

Contra Berenguer no se quedó atrás al señalar que "ha dicho que a mí me falta diálogo. Para que lo haya, el otro tiene que hablar y, lamentablemente, al decano de Ingeniería no lo he escuchado durante todo el tiempo de su gestión en las reuniones del Consejo Superior. Incluso, cuando se han tratado temas importantes de su facultad".

A su vez, pero sin apuntar a ningún candidato en particular, lanzó duras acusaciones al decir que "hay machismo. Estoy cansada de que se hagan comentarios y, porque los contesto, dicen que soy autoritaria e histérica".

Eso no fue lo único, ya que resaltó que "hay muchos que se quedan con un discurso muy lindo sobre la paridad de género, pero no lo cumplen a la hora del armado de listas. Las banderas de Mónica Coca no están reflejadas en el proyecto de Berenguer. Cuando se quiere meter en ese ámbito, la embarra. Cocinero ni siquiera incluye esto. Roberto Gómez es más abierto".

Por otro lado, Garbarino dijo que el protocolo de votación se tratará el lunes en el Consejo Superior y que, dada la crisis sanitaria, dijo que, "si la provincia no nos da la autorización, no podremos hacer la elección. Si eso sucediese, que sea lo antes posible (Ver Dudas...).



Fechas

La elección de la UNSJ está prevista para el 10 de junio, mientras que la segunda vuelta quedó fijada para una semana más tarde, el 17. Hasta el momento, la elección no está asegurada, ya que resta el OK provincial.



Padrón

De acuerdo a lo que informó la Junta Electoral de la UNSJ, el padrón para la elección de autoridades está conformado por 20.170 personas. Por la pandemia, estiman que el porcentaje de electores rondará el 40 por ciento.

Dudas por la incorporación estudiantil

El Consejo Superior debatirá mañana si aprueba el protocolo de votación y la incorporación o no de estudiantes ingresantes a la elección de autoridades de la UNSJ. Los sectores de los alumnos apuntan a que el mismo 10 de junio se elijan Centros de Estudiantes y miembros a la Federación Universitaria. Rosa Garbarino, que cuenta con el apoyo de MUU (Movimiento Universitario Unido), sostiene esa opción, aunque hay sectores internos de la UNSJ que indican que la incorporación pone en riesgo toda la elección, ya que el protocolo que ya estaba conformado se rompería con el ingreso de unos 10 mil estudiantes. Según Garbarino, una posibilidad, que planteará en el Consejo Superior, es que los alumnos puedan utilizar las instalaciones de El Palomar para su sufragio. Por otro lado, la decana de Filosofía resaltó que está la voluntad de todos los actores de llevar adelante la elección, pero que si la provincia no da el OK, se acatará la decisión, pero se buscará que el comicio se haga rápidamente.