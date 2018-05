Trabajo. Adriana García Nieto se desempeña actualmente como la asesora Letrada de Gobierno. Además, es la representante legal del Partido Justicialista.



No hubo un solo diputado que no hiciera referencia al histórico momento del cual eran parte. Es que ayer, en una sesión que por momentos fue tumultuosa y en la que el oficialismo y la oposición se cruzaron por el sistema de selección de jueces, los legisladores eligieron a Adriana García Nieto como la primera mujer en integrar la Corte de Justicia de San Juan. La abogada que hoy es la asesora Letrada de Gobierno fue propuesta por el bloque justicialista y recibió el apoyo de otras fuerzas hasta conseguir 24 votos a favor. Hasta el momento no está definido cuándo la profesional jurará en su nuevo cargo, aunque no se descarta que sea la semana que viene.



La incorporación de una mujer en el máximo tribunal judicial era una deuda pendiente, ya que se trata de un cuerpo colegiado de un poder del Estado que siempre estuvo integrado por hombres. Es más, durante la sesión se remarcó que con García Nieto, San Juan dejará de pertenecer al grupo de siete provincias que no cuentan con una dama en la Corte.



La posibilidad del ingreso de una profesional en el cargo más importante del Poder Judicial surgió en 2016, cuando el cortista Carlos Balaguer dejó su puesto para acogerse a la jubilación con el 82 por ciento móvil. Esa vacante dio inicio a un recambio histórico de un cuerpo que estuvo 20 años sin movimientos y que recibió críticas por su falta de acción para mejorar el servicio de justicia. Frente a la posibilidad, varias mujeres se anotaron para pelear por el cargo y una de ellas integró la terna que elaboró el Consejo de la Magistratura. Finalmente el puesto quedó para Guillermo De Sanctis, pero la puerta se volvió a abrir cuando a fines del año pasado, Juan Carlos Caballero Vidal dejó su lugar jaqueado por un pedido de juicio político por su presunta participación en delitos de lesa humanidad en la última dictadura.



La encargada de proponer y defender la postulación de García Nieto por el bloque justicialista fue la diputada Amanda Díaz. Su moción fue apoyada por el bloquismo y las bancadas unipersonales que tienen Cesar Aguilar y Edgardo Sancassani. Por su parte, el basualdismo, con la diputada de Ullum, Romina Solera, a la cabeza, postuló a Adriana Tettamanti, en conjunto con el actuarista Gustavo Usín. En tanto el radical Eduardo Castro y el ibarrista Carlos Munisaga hicieron lo propio con Celia Maldonado.



El cruce entre los legisladores se dio porque a la hora apoyar a una candidata, la oposición aprovechó para cuestionar el sistema actual de designación de jueces y pidió la pronta puesta en vigencia de la ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, la ley 7.371 que desde el 2004 está derogada. La misma impulsa una conformación de una terna por orden de mérito y puntaje de los postulantes al cargo de juez. También hubo diferencias en materia de género por dichos del diputado de Dignidad Ciudadana, Fernando Moya, quien sostuvo que el poder político sembró de dudas la terna, incluso cuando la misma la integraron tres mujeres.



Quien defendió al oficialismo fue el diputado Pedro Mallea. El legislador cuestionó las críticas al manifestar que "llama la atención que hagan críticas sobre el procedimiento. No es válido querer cambiar las reglas de juego cuando los jugadores ya están en la cancha. Además, me cuesta entender que se critique y que también se proponga alguien, es contradictorio", sostuvo. La diputada Marcela Monti también salió al cruce al defender la terna conformada en el Consejo de la Magistratura.

Abstención

Familiar

Al momento de la votación, Pablo García Nieto, presidente del bloque justicialista y hermano de la flamante cortista, pidió abstenerse de votar, lo que fue apoyado por sus pares.

La primera

Ganancias

Adriana García Nieto además será la primera cortista que pagará Ganancias. A través de una ley, el macrismo impuso que los magistrados designados a partir de 2017 paguen el impuesto.





* Baja de impuestos en la boleta de electricidad

Los legisladores aprobaron ayer la propuesta del Ejecutivo local de bajar y eximir de impuestos y cargos provinciales en la la boleta de electricidad a los usuarios de la provincia, tanto para los que son beneficiarios de una tarifa social como el resto de los residenciales.



La medida local surgió con el fin de reducir el impacto del tarifazo impuesto el mes pasado por la administración macrista.



Así, el Poder Legislativo aprobó derogar el Fondo Hospitalario (3 pesos) y reducir un 33 por ciento el pago de Ingresos Brutos y Lote Hogar (lo baja del 3,6 al 2,4 por ciento) a todos los usuarios. Esa medida se profundizará para los usuarios de la Tarifa Social que serán directamente eximidos de esos cargos (Ingresos Brutos y Lote Hogar), siempre y cuando consuman hasta 1.000 kW/h por bimestre. Este sector más vulnerable también será exceptuado del cobro del Fondo Piede y la línea de 500kV.



La baja en los impuestos y en las cargas provinciales le costará al Ejecutivo una reducción de unos 30 millones de pesos al año. Uñac anunció la medida el lunes e indicó que le pedirá el presidente Macri una acción similar, en el IVA que está bajo su órbita.