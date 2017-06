Esta mañana aparecieron pasacalles en cercanías a la Legislatura, en la que elogiaban la figura de José Luis Gioja. En diálogo con 'Diario de Mediodía' de Radio Sarmiento, el ministro de Hacienda aseguró que este tipo de maniobras lejos están de favorecer al exgobernador.

"Molesta que estas cosas se den cuando no está Uñac. No me parece atinado. Aventurar quién lo hizo o no puede ser muy irresponsable, no me animaría a pensar en una u otra persona. No creo que en este nivel de cosas esté el exgobernador, no me cabe en la cabeza", aseguró Gattoni.

El funcionario dijo que "quien lo quiso hacer un favor a Gioja, lo perjudicó". "Estas cosas no ayudan, lo perjudican al propio José Luis y no a Uñac", agregó.

Descuento a docentes

El ministro se refirió también a los descuentos en los recibos de sueldo de los docentes tras los días de paro. "El nivel de descuento va a depender del cargo del docente. Cuando hicieron el paro advertimos que el descuento sería entre 2 y 3 mil pesos. Si el docente tiene más cargos, más horas, una antigüedad importante, el descuento va a ser mayor", indicó.

También recomendó que los docentes que piensen que el cálculo no es correcto, se acerquen por el Ministerio de Educación.