En su informe en la Cámara de Diputados de la Nación, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, hizo un repaso por las situaciones de las provincias y al hablar de San Juan, encendió la mecha en la gestión uñaquista. Es que la mano derecha del presidente Mauricio Macri resaltó que el resultado fiscal local "se ha deteriorado notablemente en estos tres años principalmente por el aumento del gasto primario". El que estalló y salió con los tapones de punta fue el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, quien resaltó que en la provincia hay superávit y que es cierto que han expandido el gasto, pero en inversión en la obra pública. "Peña no entiende que el Estado no es una empresa. Nosotros privilegiamos el bien común. Las empresas buscan maximizar los beneficios", disparó.

"En San Juan, el resultado fiscal se ha deteriorado en estos tres años por el aumento del gasto primario". MARCOS PEÑA - Jefe de Gabinete de la Nación



De esa manera, Gattoni contrapuso el modelo del Gobierno de Cambiemos y el que viene pregonando el gobernador Sergio Uñac, sobre todo en la campaña por las elecciones locales, en las que no deja de mirar hacia un posible protagonismo nacional. "Tenemos posiciones distintas. Peña tiene una visión empresarial, cree que el mejor balance es el que tiene mayor superávit. Nuestro concepto es maximizar el bien común sin caer en déficit fiscal".



No sólo eso, ya que el alfil uñaquista también le pegó al macrismo por su desempeño en la gestión. "Hemos podido mantener nuestro superávit fiscal a pesar de los tres pésimos años del Gobierno nacional", fue una de las frases que lanzó. "El bien común y el mejor resultado financiero son cosas que su administración no ha logrado", fue otra.



Todo explotó luego de que Peña se refiriera a la gestión uñaquista en su informe a los legisladores de la Cámara baja (Ver página 12). "En 2015, el resultado de la provincia había sido positivo, una de las pocas con números sanos. Pero el resultado fiscal, si bien se mantiene positivo, se ha deteriorado notablemente en estos tres años principalmente por el aumento del gasto primario, que creció 16 por ciento por encima de la inflación", remarcó en su discurso. Gattoni indicó que "es llamativo que Peña se preocupe por San Juan, con todos los problemas que él tiene en el país y con provincias que tienen muchos más problemas". E insistió en que "tal vez tenga algún temor. Hay algo que le ha llamado la atención para preocuparse de una provincia que está bien, a pesar de las condiciones que ellos mismos han construido, que son un desastre".

"San Juan destinó en 2018 el 30% de su presupuesto a obra pública. La Nación solamente el 4%".

ROBERTO GATTONI - Ministro de Hacienda de San Juan

El ministro de Hacienda explicó que el gasto primario es gasto total, el corriente y la obra pública. "Nosotros hemos aumentado la inversión en vivienda, hospitales, infraestructura eléctrica y rutas", dijo y agregó que "parte de la expansión del gasto tiene que ver con obras nacionales que financia la provincia". Así, recordó que Vialidad Nacional "todavía nos debe más de 2.100 millones de pesos. La Nación no cumple con sus obligaciones". Además, hizo hincapié en que el macrismo eliminó el Fondo Compensador para los docentes, el subsidio al transporte y a la tarifa social eléctrica, que la gestión uñaquista ha sostenido con sus recursos.



Además, Gattoni criticó la inflación, la devaluación, la pobreza y el desempleo que se ha generado en el macrismo.