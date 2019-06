Señales. La reunión entre Uñac y Alberto Fernández duró más de una hora. El encuentro se dio luego de que al ex jefe de Gabinete del kirchnerismo le dieran el alta por una afección pulmonar. El sanjuanino dijo que el clima fue de "muy buena onda".



A cuatro días de las elecciones locales, en las que el gobernador Sergio Uñac obtuvo el 55,84 por ciento de los votos, se dio ayer el encuentro que marca su acercamiento con Alberto Fernández, el candidato a presidente elegido por Cristina Fernández para el espacio PJ-Unidad Ciudadana. El pocitano habló con DIARIO DE CUYO y reconoció que "hay coincidencias", aunque no dio nada por cerrado, ya que aclaró que tienen que seguir trabajando sobre el modelo de país y su aplicación en la región y la provincia. No obstante, tiró otro guiño al señalar que "voy a ser orgánico, siempre lo he sido". El mandatario es presidente del justicialismo sanjuanino y el kirchnerismo consiguió el sello del peronismo a nivel nacional.

El calendario electoral para las presidenciales de agosto y octubre (en las que en San Juan se eligen además tres diputados nacionales) entró en tiempo de descuento, ya que el miércoles se cierra el plazo para la presentación de alianzas. En el armado de una coalición de unidad para derrotar al macrismo, el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner y Cristina se ha venido reuniendo con gobernadores peronistas para sumar peso territorial. A la vez, licua la base de Alternativa Federal, el espacio peronista no K que tenía su anclaje en los mandatarios. Tras recibir el alta, Fernández se reunió con Uñac, cita que había sido pactada entre ambos el día anterior, la cual duró más de una hora, destacó el sanjuanino.

El Gobernador contó que "charlamos sobre la necesidad de trabajar en común para lograr una unidad que le sirva a Argentina y que sea una oferta válida". Entre los temas que abordaron, señaló que sobresalió "la situación económica general del país. Coincidimos en que la gente no la está pasando bien y en la preocupación que le genera al pueblo argentino una inflación como la que hay". De todas formas, destacó que "tenemos que seguir trabajando sobre lo que pretende para el país y cómo aplica ese modelo al interior y, en particular, a los sanjuaninos".

Uñac se venía manteniendo al margen de las definiciones nacionales, dado que estaba concentrado en las elecciones locales, que desdobló de las nacionales justamente ante el escenario de incertidumbre ante una figura peronista que aglutine a los distintos y separados sectores. El anuncio de Cristina de correrse hacia la candidatura como vicepresidente y elegir a Fernández convulsionó al tablero político nacional y provincial y el sanjuanino fue uno de los tantos que felicitó via Twitter al exjefe de Gabinete del kirchnerismo. Otra señal más concreta fue cuando en un acto en Rivadavia, a días del comicio local, destacó el gesto de grandeza de la expresidente de bajarse de la pelea por el máximo cargo para lograr la unidad. Con un resultado electoral contundente sobre sus espaldas, Uñac dio un nuevo gesto de acercamiento al mantener una reunión "en la que hubo buena onda" con Fernández.

El sanjuanino además opinó que "es casi una realidad que Sergio Massa termine jugando una interna en este espacio, pero para eso hay que esparar aún". En una entrevista con este medio, había señalado que se ve colaborando con el armado del espacio opositor para llegar a la unidad. De hecho, había dicho que imagina un frente con Massa, Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti, pese a que estos últimos dos vienen diciendo que no jugarán con el kirchnerismo. Y lo mismo sucede con el exministro de Economía de Néstor Kirchner, a quien Uñac vio en su momento como un presidenciable.

TEMAS ABORDADOS

Situación social

El Gobernador habló con Fernández sobre la situación social nacional, con ejes en los altos niveles de pobreza y desempleo. El otro tema abordado tuvo que ver con la educación, su calidad y la instrucción para el empleo.

Economía

El otro punto de la charla giró sobre el aspecto económico. En primer lugar, se trató la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. En segundo término, las economías regionales, cómo mejorar la competitividad y el transporte.