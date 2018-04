En diálogo con Diario de Mediodía, el diputado nacional José Luis Gioja habló sobre la situación que atraviesa el PJ a nivel nacional con la intervención del partido.



Consultado por la figura de Barrionuevo como el interventor, Gioja expresó que "es probable" que hubiese molestado menos si hubiese sido otra persona pero "la intención es la misma". Además contó que el expresidente Eduardo Duhalde le llamó a Daniel Scioli para comunicarle que no estaba de acuerdo con la intervención. "Me lo pasó y me repitió lo mismo", indicó.

Del mismo modo, confirmó que con "Pichetto y Urtubey (por Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel Urtubey) no he hablado". Pero sostuvo que Cristina Fernández le llamó y "se solidarizó con nosotros".

En este sentido, declaró que "es probable que la interna del peronismo se haya colado en este tema". "Yo tengo que buscar la unión del partido y voy a decir con mucha fuerza que el oficialismo está en esta operación", sentenció.

"Creo que una de las banderas del Gobierno nacional es 'divide y triunfarás' porque no se explica de otra manera lo que está pasando", expresó.

El desplazado presidente del PJ indicó que "quien festejó con esta intervención fue el Gobierno". Con un tono molesto, el exgobernador sanjuanino expresó que "lo que han hecho con el Justicialismo es ilegítimo e ilegal".