Festejo. El legislador José Luis Gioja fue uno de los principales oradores del acto partidario del domingo por la noche en la sede del PJ local. Su lista obtuvo en San Juan el 54,30 por ciento de los votos.

Para José Luis Gioja, flamante candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, el resultado de las elecciones primarias del domingo representó un quiebre en la política argentina. Resaltó que la diferencia de 15 puntos entre Alberto Fernández y Mauricio Macri se va a ampliar de cara a los comicios generales de octubre. ¿El motivo? Que la oposición a nivel nacional, a la que pertenece, tiene posibilidades de ser más grande, incluso, sumando a referentes que hoy están en la vereda de enfrente como Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, del Frente Consenso Federal. Si bien sostuvo que la elección no está ganada, dijo que Fernández y Cristina Fernández "van a ser muy responsables" para permitir la gobernabilidad hasta el 10 de diciembre y que el macrismo debe, en ese marco, "ser lo más prudente posible, algo que al parecer no están haciendo". En cuanto a lo local, manifestó que "en Santa Lucía se ganó porque hay mucha gente que razona como nosotros y opina que el Gobierno nacional se equivocó" y explicó que en Capital se perdió porque "nos concentramos en los distritos alejados y el trabajo no fue bueno".



Con el respaldo del gobernador Sergio Uñac, la lista que encabezó Gioja conservó el caudal de votos que el oficialismo sanjuanino viene obteniendo desde las generales de 2013. Con el 54,30 por ciento de los votos, tanto el exmandatario como la bloquista Graciela Caselles van encaminados a retener sus bancas en la Cámara baja, siempre y cuando se repita ese guarismo.



Según Gioja, la posibilidad de aumentar la diferencia de votos que se obtuvo en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la categoría presidencial radica en que la situación general "entusiasma y genera esperanza entre los votantes", por lo que la alianza va a trabajar para sumar más votos. Además, sostuvo que la otra clave es demostrar que una unión más amplia es posible. Así, confirmó que el Frente de Todos, pensando en el 10 de diciembre, "va a abrir las puertas de par en par. Porque hace falta una coalición más grande para poder gobernar". En la mira de esa convocatoria está el sector de Consenso Federal de Lavagna y Urtubey, que en las elecciones superó por poco los 8 puntos. También dijo que la unión de los frentes es posible, ya que "tenemos una coincidencia, el adversario".



Por otro lado, explicó que la victoria nacional se debió a que el electorado "recibió de muy buena manera la fórmula de unidad que logramos en el espacio. La gente encontró en Alberto un referente, un camino y una fórmula, que es lo que estaban buscando". Asimismo, sostuvo que eso se logró gracias a que la principal referente del armado, Cristina Fernández, "cedió los primeros planos electorales, lo que fue una muy buena tarea política".



Un punto que no dejó de marcar el legislador fue la situación económica que se desencadenó tras los comicios del domingo. El diputado criticó al Frente Juntos por el Cambio y, principalmente, al presidente Macri al manifestar que "el oficialismo ahora tiene que ser lo más prudente y responsable posible. Cosa que me parece que no está haciendo. Sigue repartiendo culpa y hablando cosas que no tiene que decir".



Sobre el resultado local dijo que "los números son muy generosos porque se ganó en territorios como Santa Lucía y Rivadavia".



En el caso de Capital, el único departamento en el que el Frente de Todos obtuvo menos votos que el Frente Juntos por el Cambio, Gioja indicó que trabajarán para revertir los números.

Resultado abultado

75,13

Es el porcentaje más alto que obtuvo la lista que encabeza Gioja. La cifra se dio en el departamento de Ullum.

Cargos electivos

Desde 1987 que Gioja viene ocupando cargos electivos. Ese año fue elegido diputado provincial, luego fue diputado nacional por dos periodos y renunció para ocupar una banca en el Senado. Después fue gobernador por tres mandatos. Ahora va por la reelección en la Cámara Baja.

Frases x 3

"La gente sintió e interpretó el ataque permanente que ha venido recibiendo de los que están gobernando, del macrismo. Por eso se dio un resultado tan abultado en estas elecciones, que esperamos ampliar para los comicios de octubre".

"Con este resultado, creo que no va a haber mayoría propia en el Congreso, con lo cual vamos a tener que construir mayoría. Esto quiere decir que será un parlamento muy dinámico, en el que va a hacer falta experiencia y mucho diálogo"

"Alberto Fernández siempre defendió el federalismo. Viene sosteniendo que va a gobernar con todos los gobernadores, lo que es una muy buena forma de aplicar el federalismo. Es una persona de diálogo y sé que lo va a hacer".