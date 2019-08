En la gestión uñaquista ya tienen listo el decreto que establece el aumento para las asignaciones familiares que perciben los empleados públicos. La suba será de un 40 por ciento en todos los rubros, entre los que se encuentran hijo, prenatal y adopción, y comenzará a regir a partir del primero del mes que viene, según confirmaron en el Ministerio de Hacienda. El incremento representa una erogación extra de unos 20 millones de pesos hasta fin de año y la medida va en sintonía con el esfuerzo que viene realizando el Ejecutivo con los estatales para que sus salarios y otros ítems de sus recibos no se vean desfasados ante la inflación. De hecho, en el Gobierno vienen asegurando que respetarán la aplicación de la cláusula gatillo cuando el índice de precios se dispare por encima del acuerdo salarial establecido con los sindicatos.



La asignación familiar es una ayuda económica que el Estado destina a sus empleados para que puedan solventar parte de los gastos que demanda el acceso a la educación, la alimentación y vestimenta de sus hijos menores de edad. Según informó la secretaria de Hacienda, Marisa López, son unos 10 mil agentes de los 42 mil que tiene la administración pública que perciben el beneficio. Así, la provincia desembolsa la ayuda para alrededor de 18 mil niños.



De acuerdo al decreto de reglamentación de la ley, cobran las asignaciones familiares los empleados en relación de dependencia con el ámbito estatal, de todas las categorías y de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Judicial y Legislativo. La suba será del 40 por ciento con respecto al año pasado. El beneficio contempla ocho rubros: hijo, hijo discapacitado, prenatal, ayuda escolar anual, ayuda escolar anual para hijo discapacitado, nacimiento, adopción y matrimonio. Son estos ítems los que experimentarán un aumento del 40 por ciento. Los tres primeros contemplan cuatro escalas, es decir, a que tramo salarial le corresponde tal o cual asignación. Por ejemplo, hasta una remuneración de 20.130 pesos, un empleado cobrará 1.804,6 pesos por hijo. Dicha escala subió un 25 por ciento con respecto a 2018, que estaba en 16.104 pesos. Y tal porcentaje se aplicó al resto de las escalas (Ver infografía). De acuerdo al lineamiento implementado, los trabajadores que perciben menos ingresos embolsan una ayuda superior en concepto de asignación. Y una característica del régimen provincial es que no hay topes salariales, por lo que montos superiores a 40.260 pesos también cobran el beneficio, aunque en una cifra menor.



De acuerdo a la información a junio, son dos mil los hijos de estatales que están dentro de la primera escala. Entre la segunda y la tercera son ocho mil chicos y en la cuarta están los ocho mil restantes. De ese universo, hay 700 hijos con discapacidad y 230 embarazos o prenatales.



La gestión uñaquista ya ha tenido gestos con sus empleados, como la vigencia por tercer año consecutivo de la cláusula gatillo. Dicha herramienta comenzará a aplicarse una vez que la inflación acumulada de este año supere el 27 por ciento de aumento salarial que el Gobierno acordó con los gremios. De esa manera, el sueldo irá a la par del ritmo inflacionario para no quedar desfasado.



En la última reunión con los representantes gremiales, el Ejecutivo decidió adelantar parte del segundo tramo del incremento salarial ante, precisamente, la escalada inflacionaria (Ver recuadro).

Adelanto

Por la escalada inflacionaria, el Gobierno decidió adelantar parte del segundo tramo del acuerdo salarial con los estatales. Así, en la liquidación de julio, los trabajadores cobraron el 15 por ciento que venía de marzo más el 4,2 que se adelantó. El porcentaje total significó un extra de 63.826.000 pesos, que se agregó a los 2 mil millones que se destina en sueldos. En la liquidación de agosto, los estatales percibirán el 2,8 por ciento restante, que equivale a otros 42 millones de pesos. Así se acumula un 22 por ciento de aumento y el último tramo (de 5) se aplicará en octubre.

En 2017 y 2018

Antecedentes

El año pasado, en la gestión uñaquista aumentaron las asignaciones familiares en un 25 por ciento con respecto a 2017. Y en el período anterior, la suba había sido del 22 por ciento. Todos los porcentajes tuvieron en cuenta el impacto inflacionario.

Estatales

10 Mil son los trabajadores estatales que tienen hijos y que cobran el beneficio de la asignación familiar.

Salarios

2100 millones de pesos pagará la provincia en sueldos con la liquidación de agosto, en la que está la suba salarial del 22%.