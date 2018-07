Docentes. Los maestros de la provincia representan uno de los sectores de mayor participación dentro de los trabajadores estatales. En total son cerca de 20 mil y su mayoría están nucleados en UDAP.







El Gobierno confirmó ayer un pedido que venían haciendo los gremios estatales: adelantar al sueldo de julio el pago del 5 por ciento del segundo tramo de aumento salarial que acordó en paritarias. La cifra representa unos 55 millones de pesos para todo el personal y estaba prevista que se desembolsara en agosto. La medida se tomó para que los sueldos no se vieran desfasados por la escalada inflacionaria. En el marco de la suba de precios, en la gestión giojista estimaron que a fin de año el índice llegará al 25 por ciento y el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, resaltó que la cláusula gatillo, que se estableció para los trabajadores en el acuerdo, es "sin techo". Así, teniendo en cuenta que la pauta fijada para el incremento de haberes fue del 17 por ciento anual y si se da la estimación oficial de la inflación, la provincia deberá pagar esos ocho puntos de diferencia que son cerca de 90 millones de pesos extras, según reconocieron las autoridades.



Las palabras de Gattoni representan el esfuerzo del Gobierno de Uñac para que el sueldo de los trabajadores no se vea desvalorizado. De hecho, la voluntad había quedado plasmada en marzo cuando cerró el acuerdo paritario dos puntos por arriba de lo que creía el Gobierno macrista que iba a ser la inflación anual. El arreglo con los estatales fue del 17 por ciento en dos veces: 12 por ciento desde marzo y un 5 desde agosto. Pero la escalada de los precios en el país en los últimos meses fue tal, que todos los pronósticos indican que este mes se llegará a un 15 por ciento. Frente a ese escenario, el Ejecutivo decidió adelantar un mes el segundo tramo de la suba para que los estatales perciban el 17 por ciento total. El mismo será liquidado a los 42 mil empleados con el sueldo de este mes, esto es, los últimos días hábiles de julio.



Por otro lado, en el Gobierno tampoco descartan que la suba de los precios sobrepase la barrera anual de los 25 puntos. Luego de dar el anuncio, Gattoni indicó que "creemos que la inflación de junio será de poco más del 3 por ciento, mientras que la de fin de año será no menor al 25".



Será la segunda vez que la gestión uñaquista debe aplicar la cláusula gatillo con sus trabajadores. Antes lo había hecho tras la inflación de 2017, que finalizó en 24,8 puntos, 2,8 por ciento por arriba del acuerdo paritario del año pasado. Esa diferencia representó casi 25 millones de pesos extras, que Hacienda liquidó con el sueldo de enero.



El anuncio del adelanto del incremento salarial del cinco por ciento se hizo ayer en Casa de Gobierno y luego de una reunión de la que participaron los gremialistas de mayor peso en la representación de los trabajadores estatales. Con el Gobernador y el ministro Gattoni estuvieron José Villa de UPCN, Graciela López de UDAP, Roberto Rosa de UDA, Daniel Quiroga de AMET, Cristóbal Carrizo de ATE y Alfredo Duarte de ATSA.



En conferencia, el Gobernador indicó que "estamos cumpliendo con la palabra de manera sobrada, porque podríamos haberlo hecho en el mes de agosto porque a eso es lo que nos comprometimos. Pero arrimar el salario real a lo que es el costo de vida es uno de los grandes desafíos de este Gobierno. Además tratamos de ir mirando la realidad que nos va dejando la economía nacional, que también impacta en la provincia".



Otro escenario que se dará es en los municipios. Gattoni recordó que ya se transfirieron los fondos a las comunas para una suba del 17 por ciento a sus empleados, por lo que "cuando se active la cláusula gatillo, veremos qué ayuda adicional damos".

Protagonistas

ROBERTO GATTONI Ministro de Hacienda

"En la Nación se habla de abrir las paritarias para llegar al 20 por ciento. Nosotros no vamos a seguir esa línea. La cláusula gatillo va a operar hasta lo que dé la inflación. Si es un 25, será un 25. Y si es un 30, será un 30 por ciento de aumento".

GRACIELA LÓPEZ Secretaria General de UDAP

"El Gobierno ha hecho el esfuerzo de adelantar el 5 por ciento del sueldo. Vamos a tener un incremento en el valor índice del 17 por ciento en el sueldo de julio. Al ir al básico, va a aumentar otros puntos que constituyen el salario docente".

JOSÉ "PEPE" VILLA Secretario General de UPCN