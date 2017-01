La gestión uñaquista ya decidió que en marzo convocará a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para cubrir el puesto de fiscal de Estado que dejó vacante Guillermo De Sanctis al asumir como miembro de la Corte de Justicia.



El dato lo confirmó una alta fuente del Ejecutivo, pero no fue lo único, ya que destacó que es una posibilidad que en el llamado se incorporen las designaciones de los 12 cargos nuevos del fuero de Flagrancia en el Poder Judicial, el sistema de enjuiciamiento exprés para los delincuentes que son atrapados in fraganti.



Para que se concrete la megasesión es necesario que desde el mes que viene, el Consejo de la Magistratura llame a concursar cada uno de los puestos, tome las entrevistas y envíe las ternas a la Legislatura para que lleve a cabo los nombramientos.



La tarea no es imposible, más teniendo en cuenta que entre noviembre y diciembre se concretaron todos esos pasos para cubrir la vacante en el máximo tribunal y en otros nueve cargos en Tribunales.



Los espacios que se pondrán en juego tienen una importancia especial para el Gobierno. Uno de ellos es el de fiscal de Estado y el Ejecutivo llamará a sesión extraordinaria en marzo para que los diputados elijan al ganador de los que se presenten a competir.



El organismo es el encargado de defender el patrimonio del Estado y su titular cuenta con una cuota de poder, ya que tiene a su cargo más de 90 abogados, representa a todos los organismos públicos en los juicios (a excepción de sociedades como OSSE y EPSE) y además, tiene asignada una remuneración de unos 150 mil pesos en bruto (son cerca de 90 mil de bolsillo).



Tras la asunción de De Sanctis en la Corte, la administración uñaquista designó a un subrogante, Gastón Orzanco, pero las fuentes aseguraron que no quieren que el interinato se extienda más allá de marzo. Además, reconocieron que la envergadura y la importancia del cargo amerita que para esa fecha esté designado su titular.



Según la Constitución provincial, el órgano que se encarga del proceso de designación del fiscal de Estado es el Consejo de la Magistratura, como si se tratara de un juez.



Por otro lado, el oficialismo no descarta que en la extraordinaria se incorporen las designaciones de los cuatro jueces, cuatro fiscales y cuatro defensores que formarán parte del fuero de Flagrancia. La gestión uñaquista tomó la decisión política de poner en marcha el mecanismo lo antes posible como uno de las herramientas de su plan de seguridad.



La apuesta es para que a través de un juicio rápido y ágil, los implicados sorprendidos cometiendo un delito sean condenados y no acumulen causas sin resolver que impliquen que entren por una puerta y salgan por otra.



La Corte ya compró el predio donde funcionará el fuero y en el máximo tribunal adelantaron que en febrero comunicarán al Consejo los puestos a cubrir. En total son 12, lo que demandará tiempo por todo lo que implica el procedimiento, por lo que en el Ejecutivo hablan de que es una posibilidad su inclusión en la extraordinaria. Pero tampoco lo dejan de lado, más con el antecedente que se dio a fin de año.



Por Fiscalía de Estado



4 Fueron los fiscales nombrados con el proceso establecido en la reforma constitucional de 1986. Estos fueron Américo Bloise, Pedro Quiroga, Mario Díaz y Guillermo De Sanctis.