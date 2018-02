Mientras el viernes firmaba el acuerdo por un crédito de 50 millones de dólares para el acueducto Gran San Juan, el gobernador Sergio Uñac no desaprovechó la oportunidad para iniciar las negociaciones por un segundo préstamo con el titular de un fondo árabe. Y en esa gestión encontró buena predisposición para avanzar en las tratativas, aseguró el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, quien participó de la reunión. El financiamiento serviría para uno de dos proyectos que el Ejecutivo tiene en mente: la renovación del transporte público con la posibilidad de usar trolebuses o un plan, más rezagado por ahora, de utilización de energía limpia no convencional para iluminar barrios, reconoció el alfil uñaquista.



La charla se dio con los representantes del Fondo OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) para el Desarrollo Internacional (Ofid). Gattoni manifestó que dichos directivos "están muy satisfechos con el orden en las cuentas de la provincia y conociendo nuestros números, saben que somos confiables, serios y que en San Juan se puede invertir". De todas formas, aclaró que son los pasos iniciales, que hay que transitar la ejecución, el desembolso y el cumplimiento del primer crédito que han otorgado y que hay que desarrollar los proyectos ejecutivos de las ideas que hay en carpeta y sus respectivos montos. Pero lo cierto es que hay voluntad de ambas partes en avanzar. "Le hemos expresado que nos gustaría trabajar en un segundo proyecto y ellos nos han manifestado que sí", destacó. De hecho, el funcionario adelantó que "en abril posiblemente tendremos una visita de Ofid".



La fuente de financiamiento que brinda el fondo árabe es un préstamo blando. En el caso del acueducto, fue de 50 millones de dólares a una tasa del 5 por ciento anual con un plazo de devolución a 20 años (ver recuadro). El propio Gattoni indicó que otras provincias están tomando créditos a tasas que rozan el 10 por ciento con lapsos menores de amortización. Para la gestión uñaquista es una vía alternativa para conseguir recursos y el ministro de Hacienda remarcó que es para la inversión en obras de infraestructura "que generan condiciones para que se desarrollen actividades que produzcan fondos que permiten pagar el préstamo". Es decir, obras públicas que generan mano de obra y mueven la rueda económica al desencadenar compras de insumos y materiales, actividades que inciden en la recaudación tributaria, por ejemplo.



El Gobierno ya le había planteado los proyectos de renovación del transporte público y de energías limpias al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, cuando visitó la provincia en mayo de 2016 por una cumbre por el Túnel de Agua Negra, megaobra que financiará dicha entidad. No obstante, la gestión uñaquista los reflotó ante Suleiman Al-Herbish, director general del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional. Gattoni admitió que las propuestas oficiales van en la línea de lo que habían esbozado.



La primera tiene que ver con el desarrollo de un sistema de transporte con vías exclusivas de circulación por las que transitarán trolebuses u ómnibus de mayor tamaño, en sintonía con vehículos ecológicos y de mayor rendimiento. La otra apunta a dotar de paneles solares a los complejos habitacionales que se entreguen y reconvertir la iluminación en algunos que ya estén terminados (ver aparte).

Blando 3,75 Es el promedio de la tasa de interés anual entre los dos créditos que consiguió el Gobierno.

Extenso 20 Son los años que tiene la provincia para devolver los dos créditos que obtuvo. Los proyectos en carpeta



Transporte público



La idea original consistió en plantear redes troncales, punto a punto, mediante vías exclusivas para el desplazamiento de las unidades, utilizando ómnibus de mayor tamaño o trolebuses que alberguen una mayor cantidad de usuarios y permitan una disminución en los tiempos de traslado. Apuntan a vehículos eléctricos. El sistema prevé la construcción de estaciones de acceso rápido y cómodo.

Créditos en dólares para el acueducto

El viernes, el gobernador Uñac consiguió el OK del Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional (Ofid) por un préstamo de 50 millones de dólares (foto). Unos días antes había firmado el acuerdo con el fondo kuwaití por otros 50 millones de la moneda norteamericana. Ambos créditos, a tasa blanda y con un plazo de amortización a 20 años. El total de los fondos (1.930 millones de pesos a la cotización actual) están destinados a la compra de las cañerías de acero inoxidable y de polietileno de alta densidad para el acueducto Gran San Juan. Mucha de la inversión ya la hizo la provincia con sus fondos, por lo que parte de los créditos irá a parar a las arcas locales ya que se lo reconocieron las entidades crediticias.



La megaobra de agua potable también cuenta con un aporte de otros 100 millones de dólares de la Nación para lo que se denomina la obra civil. La misma contempla la construcción de la planta potabilizadora al pie del dique Punta Negra y la excavación e instalación de los caños. El proyecto abastecerá de agua potable al Gran San Juan dentro de 50 años, cuando la población llegue al millón de habitantes.