Los esfuerzos realizados por el ejecutivo local durante el año, lanzando créditos para el sector productivo, industrial y comercio, ha dado sus frutos, estiman en el Ministerio de Hacienda. Tras un 2016 que cerró a raya, este 2017 finalizará, en materia de recaudación tributaria, por encima de la meta presupuestada. Según el Gobierno será de unos 320 millones de pesos de más, es decir un 8,7 por ciento, cifra que permite hacer frente al plus de fin de año a estatales, que terminará de pagarse en enero. Así la provincia tendrá unos 3.970 millones de pesos en sus arcas resultado de los aportes que los contribuyentes han hecho al fisco. La suba se vio impulsada por el gran rendimiento que ha tenido Ingresos Brutos, que antes que finalice el año, ya supera el 20 por ciento de lo previsto.



Cuando el Ministerio de Hacienda confeccionó el presupuesto para este año, había anticipado una recaudación por Rentas, Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Automotor, Sellos y Planes de pago, por 3.646.416.000 pesos. Según la cartera que maneja las cuentas de la provincia, esa cifra se terminó alcanzando un mes antes de que finalice el año, quedando a contabilizar todo lo recaudado en diciembre. Este año, en promedio, la recaudación mensual es de 320 millones de pesos, por lo que ese valor es el que probablemente terminará generando un aumento en las cuentas.



El dato no es menor, porque desde Hacienda explicaron que la suba permite hacer frente al plus de fin de año para los empleados estatales y municipales. Para el caso de los primeros, se trata de 6 mil pesos entregados a cada trabajador, ya fue rendida una mitad, y que insume 230 millones de pesos en total. Los 40 millones restantes se distribuyen entre los empleados de las 19 comunas, haciendo un global de 270 millones, cifra muy cercana a lo que se percibirá por excedente en la recaudación tributaria.



Sobre la suba, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, explicó que la moratoria lanzada en 2016 y que actualmente se está cancelando ha tenido su impacto (ver recuadro), pero que "sin duda Ingresos Brutos ha sido el impuesto que más ha crecido. Sensiblemente mayor, porque en Automotor e Impuesto Inmobiliario estamos ahí, en línea. Así que la diferencia la ha hecho Ingresos Brutos". Al mes de noviembre, por ese impuesto, Rentas recaudó 2.580 millones de pesos, un 21 por ciento más de lo que tenía previsto para todo el 2017, valor que además representa un 62 por ciento del total percibido por el fisco.



Según indicó Gattoni, ese dato es "muy bueno" porque es un reflejo del aumento de la actividad económica en la provincia. Fuentes oficiales recordaron que la gestión uñaquista ha puesto a disposición distintos programas de créditos blandos para asistir al sector productivo, comercial e industrial y no reduciendo los fondos que aporta Nación para la construcción de viviendas y rutas, esfuerzo que se ha visto reflejado en el alza de la economía. Pero además indicaron que el incremento también se ha visto asistido por una suba de la exploración minera, rubro que "mueve" distintos sectores de la provincia.



Para el año que viene, en materia impositiva, el Ejecutivo ha previsto que el crecimiento en la actividad económica se mantenga y ha hecho constar en el presupuesto una recaudación por Rentas de 4.947.396.000 pesos. Para el caso de Ingresos Brutos, se estima que la suba será de un 20 por ciento, tres puntos por arriba de la inflación que se prevé a nivel nacional.

Caída en los planes de pago de la moratoria



Según indicaron desde la Dirección General de Rentas, la moratoria que se lanzó a fines del 2016 y que todavía se está cancelando, sufrió una caída este año cercana al 19 por ciento. La baja se debió a contribuyentes, particulares o empresas, que se adhirieron al beneficio pero que sólo pagaron la primera cuota y no continuaron con el plan.



A septiembre, Rentas contabilizó 6.172 cuentas canceladas de los 22.262 que se anotaron en ese mecanismo. En términos monetarios, la cantidad representa 50.987.085 pesos de los 278 millones que se lograron regularizar.



Para evitar bajas, desde la repartición se están contactando con los que accedieron a los planes, a través de llamados y mensajes de texto, para informarles cuándo deben cumplir con el programa de cuotas.

Recaudación tributaria 8,7 Ese es el porcentaje por arriba de lo presupuestado que estima el Ejecutivo cerrará lo recaudado por Rentas. Unos 320 millones de más.



Pago del plus



La segunda cuota del plus para los empleados estatales y los municipales será abonada dentro de la primera quincena de enero. Los 6 mil pesos extras que dispuso el Ejecutivo local es un 7% superior al del año pasado cuando el Estado dispuso un pago de 5.600 pesos por agente, pero fue en 4 cuotas de 1.400 pesos.