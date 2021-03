La disputa no es nueva, pero volvió a cobrar fuerza en los últimos días. Un grupo de gremios, que por sus actividades representan trabajadores que desarrollan tareas en la mina Veladero, acusan a la empresa Barrick y a la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) de quitar afiliados que van a parar a las filas de este último sindicato. De hecho, trascendió que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tendrá una reunión por este tema con representantes de la compañía entre esta semana y la que viene en la Subsecretaría de Trabajo y que los secretarios Generales de SMATA (mecánicos), UTHGRA (gastronómicos), SOQA (químicos), UTEPLIM (limpieza privada), ASIMRA (supervisores mineros y metalúrgicos) y del personal de estaciones de servicio se vienen reuniendo y realizando gestiones oficiales para tratar de llegar a un acuerdo por la vía del diálogo. Desde Barrick no hubo declaraciones, mientras que Iván Malla, titular de AOMA, no respondió los llamados de este medio.

La disputa no es menor porque se pone en juego el poderío de los gremios y su participación en la usina de empleo que representa Veladero, ya que Barrick no sólo tiene su propio personal, sino que también subcontrata otras tareas, como la preparación de comida, limpieza, reparaciones de maquinarias y trabajos metalúrgicos y mecánicos, entre otras. En la actividad se ha instalado que "todo lo que sube a la mina, debe ser de AOMA", por lo que el resto de los sindicatos pone el grito en el cielo debido a que sus actividades son específicas y no tienen que ver con la tarea esencialmente minera. En la puja gremial, perder un afiliado no sólo impacta en la cantidad, sino en la cuota que va a parar a cada sindicato, la cual aumenta si los sueldos son elevados, como sucede en una zona como la cordillera. En el caso de Barrick, como a toda empresa, le conviene que haya una entidad gremial con la que discutir el tema salarial, por ejemplo. Los haberes por convenio de ciertos sindicatos pueden ser más altos con respecto al que es el predominante, lo que le cierra a cualquier compañía, aunque también, suele suceder, que hay escalas de sueldos que son más bajas en comparación con la asociación que tiene el dominio.

Según fuentes calificadas, una entidad que ha sufrido una fuerte quita de afiliados es la UOM, aunque su secretario General, Ariel Gutiérrez, no contestó los llamados de este medio. Roberto Pirantonelli, de SMATA, prefirió no hacer declaraciones, aunque desde el sindicato explicaron que están pasando los trabajadores de empresas subcontratistas a otro convenio, dado que Barrick apunta a que todo esté por AOMA. Víctor Menéndez, del sindicato los empleados de estaciones de servicio, dijo que "teníamos 30 trabajadores" y que "la empresa los puede haber pasado al convenio de AOMA". Hugo Tobares, del gremio de los empleados de limpieza, indicó que unos 40 de sus afiliados pasaron a la entidad minera y que "a lo mejor, la empresa quiere tratar con un sindicato". Si bien José Gordillo, de los químicos, y Graciela Barraza, de los gastronómicos, no han perdido afiliaciones, dijeron que están junto a sus compañeros porque, en un futuro, pueden verse afectados. El primero, además, agregó que "los delegados de AOMA andan por la mina hablando con los trabajadores para incorporarlos" (Ver protagonistas).

Peso

En el ambiente sindical señalan que la disputa se soluciona dependiendo del peso de cada gremio, como sería el caso de Camioneros (STOTAC), el que habría llegado a un acuerdo con AOMA, dijeron las fuentes.



Negociación

Según fuentes gremiales, el acuerdo del encuadramiento sindical debe darse dentro de la CGT. Si eso no sucede, el planteo debe darse en el Ministerio de Trabajo de la Nación, del que dependen los gremios.

>> PROTAGONISTAS SINDICALES

VÍCTOR MENÉNDEZ - SUOES

"Apuntamos a que se respete la posibilidad de que todos los sindicatos tengan sus afiliados en sus rubros, que no haya arrebatos, ya que para todos alcanza. El diálogo es la solución".

JOSÉ GORDILLO - SOQA

"Desde 2020 tuvimos la previa de este tema para que AOMA se dejara de molestar un poco porque no todas las categorías encuadran. Nuestra gente coloca explosivos y está especializada".

HUGO TOBARES - UTEPLIM

"El argumento de AOMA es que todo lo que tenga que ver con lo minero es de ellos. No sé por qué lo hará la compañía. Es una decisión empresarial que no la entendemos".

GRACIELA BARRAZA - UTHGRA

"El secretario General de AOMA muestra hermandad, pero le saca afiliados a otros gremios. Además, hay una directiva de la empresa. Si quiere unificar, es a la que hay que tirarle las orejas".