Luego de casi 11 horas de diálogo entre gremios docentes y el Gobierno provincial, las negociaciones salariales se dilataron y pasaron a cuarto intermedio hasta tanto haya definiciones a nivel nacional con respecto al encuentro que hoy mantendrá la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y miembros del gabinete del presidente Javier Milei. Así, si bien los representantes gremiales dijeron que se mantuvo la propuesta que se hizo el pasado 16, hicieron hincapié en que se garantice el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y Conectividad. No obstante, pese a que el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, se mostró optimista por el inicio de las clases y dijo que "todos tenemos la voluntad" de que comiencen, desde los gremios Uda, Udap y Amet lo pusieron en duda y manifestaron que es algo que se decidirá después del jueves cuando retomen la reunión con las autoridades.

El encuentro se dio luego de que la semana pasada se abriera la mesa de diálogo con los sindicatos de los educadores, por primera vez, desde que asumió el gobernador Marcelo Orrego. Si bien en aquella ocasión no hubo acuerdo y se decidió extender la paritaria para este lunes, desde la cartera de Economía, Finanzas y Hacienda, que dirige Roberto Gutiérrez, comunicaron que darían un aumento del 15 por ciento con el sueldo liquidado de febrero, más un bono no remunerativo y no bonificable de $50.000.

En ese marco, tras retomar las negociaciones, Achem comentó que "seguimos trabajando sobre las propuestas que nos han venido haciendo y planteando la situación nacional y en función de eso acordamos pasar a cuarto intermedio debido a puede haber novedades sobre lo salarial y, por otro lado, también a la expectativa de lo que surja sobre el FONID y Conectividad". Asimismo, el secretario General de la Gobernación señaló que en dos días "nos vamos a reunir para tratar de elevar una propuesta que mejore la situación docente". Con respecto a la vuelta a clases, el funcionario provincial dijo que "espero que sí, todos tienen la buena voluntad de que empiecen las clases".

Pese a lo manifestado por el gobierno provincial con respecto a que los alumnos retomen las actividades la semana que viene, Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, dijo que "todavía no hemos cerrado nada. Estamos esperando a ver qué es lo que sucede mañana (por hoy) y el jueves". En cuanto a las propuestas elevadas, la representante gremial comentó que, si bien elevaron el mismo pedido que la vez anterior, hicieron cambios sobre el puntaje docente dado que es un ítem clave que repercute sobre el salario.

En sintonía, Karina Navarro, secretaria general de UDA, explicó que para retomar la discusión es necesario saber qué va a pasar en Nación porque se va a "definir lo que es Fonid y Conectividad, que forman parte de nuestro salario". Así, indicó que para garantizar el inicio de las clases "primero hay que escuchar la contrapropuesta del gobierno, elevar otra propia y luego analizarla con las bases".

En ese contexto, Daniel Quiroga, secretario general de AMET, comentó que entre los puntos de negociación también estuvieron los de la ART para que cubra a docentes y alumnos y la Obra Social Provincia. Así, dijo que también se habló del decreto 180 que fue modificado por el 197, y también el 1900 que son los puntos que tiene cada cargo y las horas cátedras. En cuanto a la vuelta a clases, el representante gremial indicó que por el momento "están en alerta y movilización".

CLAVES

Próximo encuentro

Luego de que no surgieran definiciones en la paritaria de ayer, los gremios de UDAP, UDA y AMET, junto con el Gobierno provincial, acordaron volver a reunirse el jueves 29 a las 11 horas.

Expectativa

El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, dijo que están a la espera del encuentro

de CTERA y Nación para, en función de lo que se defina, “volver a reunirnos, y tratar de elevar una propuesta”.

Comienzo de clases

En cuanto al comienzo de las clases para el próximo lunes, los gremios se mostraron cautos

y manifestaron que todo se decidirá en base a las propuestas que surjan de la negociación

del jueves.