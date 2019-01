Movida. Luego de las diferencias que tuvo con Basualdo, el concejal Campos se reunió con Marcelo Orrego y le manifestó su apoyo y que continuará en el frente.

El concejal Gonzalo Campos se sintió en desventaja para poder jugar en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Capital en el principal frente opositor, luego de que el líder de su partido, el senador Roberto Basualdo, respaldara explícitamente la candidatura de Rodolfo Colombo, referente de Actuar. Inclusive amagó con abandonar la fuerza política. Pero el edil ya descartó esa idea, ya que decidió quedarse en la exalianza Cambiemos y apoyar a Marcelo Orrego, el precandidato a Gobernador. Y este último le hizo un guiño al señalar que "si quiere participar, va a tener una charla conmigo" y que "en el caso de que no haya unidad, se dirimirá en internas". El consenso se ve difícil, dado que Campos ha sido muy crítico con Colombo.



Al ir por el máximo cargo provincial, el actual intendente de Santa Lucía es el armador del espacio, por lo que su opinión es clave. Además, es el vicepresidente de Producción y Trabajo, el partido en el que está Campos. El tema no es menor, porque, de acuerdo a la constitución del frente Con Vos, cada fuerza política será la que autorizará la lista de candidatos para que se mida en las primarias con otros rivales. Si bien Basualdo, titular del partido, se inclinó por Colombo, había aclarado que eso no impedía la competencia puertas adentro y que iba a delegar el armado en el postulante a la Gobernación.



Orrego resaltó que en general "se está tratando de buscar una unidad". En la ciudad, el que mejor mide dentro de la sociedad opositora es el líder de Actuar, según sondeos previos, por lo que Campos tendrá un escenario difícil. De movida, había salido a criticarlo (cosa que aún reitera) al señalar que Colombo ya perdió tres elecciones en el departamento, a la vez que había agregado que a lo largo de su carrera "ha cambiado muchas veces de pensamiento, apoyó a Gioja y después a Basualdo, por ejemplo". En ese marco, el edil insistió en que no es una "opción confiable". Así, destacó que él sí tiene conocimiento de las necesidades de la Capital y que está trabajando con el bloquismo disidente y otros sectores para armar una alternativa.



En el mismo frente opositor miran con recelo a Campos debido al acompañamiento que ha tenido en las votaciones con los concejales del intendente Franco Aranda. El basualdista explicó que se ha comportado como una oposición que no ha puesto palos en la rueda en la gestión municipal, pensando en el interés de los capitalinos.



Pese a todo, Orrego remarcó que Campos es un "hombre valioso, al que aprecio mucho y que me ha expresado su apoyo y sus ganas de estar en el frente". Además, agregó que "si está con ganas de ser candidato, seguramente tendremos una charla, me lo manifestará, lo hablaremos y tomaremos una definición". Eso sí, manifestó que "me gusta que haya consenso, pero en el caso que no se dé, todo se definirá por internas".



Campos cumplió dos mandatos como concejal capitalino, por lo que, de acuerdo a la Carta Orgánica, no puede ir por otro período.

Otra movida

En la oposición

Otro que había manifestado sus ganas de competir en Capital es el basualdista Guido Romero. También tiene intenciones de mostrarse el joven radical Martín Sassul. Fuentes de distintos partidos señalaron que ambos están charlando para entablar una lista de unidad.