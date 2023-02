Anotarse para pelear la Gobernación no es tarea sencilla, ya que implica poner candidatos a intendentes, diputados departamentales y concejales en al menos 10 distritos, sumado a tener que armar una lista de 17 legisladores proporcionales. Un batallón de dirigentes que es apenas un atisbo de la magnitud de la competencia. Ese es el desafío de Marcelo Arancibia, del Gen, quien el martes se presentará formalmente como candidato para ir por el máximo cargo provincial dentro del frente Unidos por San Juan (UxSJ), en el que se medirá ante una figura de peso como Marcelo Orrego. Frente a esas dificultades, el excandidato a diputado nacional tendrá a disposición la ayuda de miembros de la coalición para conformar una estructura que pueda resultar atractiva y dar pelea o conseguir votos que, con el nuevo sistema electoral, le sirvan al santaluceño para llegar al sillón de Sarmiento. ¿En qué consiste el auxilio? En tener a mano dirigentes que puedan postularse en los departamentos. En ese escenario, la UCR aparece como la posible "cantera", lo que implica, a su vez, otros acuerdos electorales. Se trata de una fuerza política tradicional, con "correligionarios" en los 19 puntos de la provincia, alejados, en muchos casos, del conocimiento en general del electorado y de grandes éxitos en las urnas, pero con ganas de competir.



Arancibia lidera el Gen, la agrupación que a nivel nacional fundó Margarita Stolbizer y que en la provincia aún no tiene el sello de partido político, aunque vienen juntando afiliaciones para conseguirlo. En las legislativas 2021 cobró alta exposición al candidatearse como diputado nacional en el frente Consenso Ischigualasto, con el que obtuvo 9 puntos, en compañía de la Cruzada y ADN, los que sí tienen personería partidaria.



Desde antes de ese comicio, el abogado venía impulsando la unidad de la oposición y, a fines del año pasado, se alió al por entonces Juntos por el Cambio (JxC), hoy Unidos por San Juan (UxSJ). La candidatura a gobernador dentro de la coalición estuvo en sus planes casi desde el principio, lo que encontró eco en el resto de los referentes, con el fin de que represente otra opción y que pueda captar un electorado distinto o al que no pueda llegar Orrego.



Como el traspaso de Arancibia a JxC fue sólo con el Gen, enfrenta el inconveniente de armar listas. Si bien el Código exige 10 departamentos mínimo, lo óptimo sería que arme en los 19 para no quedar aún más relegado frente al diputado nacional. Eduardo Castro, titular de la UCR, resaltó que "acompañaremos institucionalmente la candidatura de Orrego, pero no cuestionaremos a ningún radical que sea postulante en otra propuesta. Hay predisposición a respaldar esas candidaturas". No obstante, el radicalismo pondrá sus fichas en aquellos aspirantes que consideran fuertes, como Alfredo Aciar en Jáchal, los que irán con el santaluceño, mientras que aquellos que tengan ganas de salir a competir e instalarse lo pueden hacer con Arancibia.



Ahora, el del Gen tiene que aceptar la propuesta y, en el caso de que lo hiciese, un punto que puede estar sobre la mesa es el financiamiento de campaña. Por otro lado, un acuerdo puede llevar a negociaciones para que un radical vaya en un lugar expectante en la lista de diputados proporcionales de Arancibia, una chance que puede ser mejor que ir a la cola en la lista de Orrego. Todo se irá viendo.

Coalición Cívica

Coalición Cívica, que conduce Facundo Guzmán, también integró Consenso Ischigualasto y, luego, se alió a Juntos por el Cambio. El dirigente destacó que "vamos a estar bajo el paraguas de Orrego o Arancibia o de ambos. Donde haga falta".

Libertarios y la jugada individual

En el frente opositor hay dirigentes que conservan la esperanza que se sume el sector libertario. Martín Turcumán reconoció que sería candidato a gobernador. Eduardo Cáceres anunció que irá por el máximo cargo provincial. Se verá si puede armar.