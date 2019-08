La analista política Mariel Fornoni, directora de la consultora M&F, señaló ayer que los resultados de las PASO son un voto de castigo al Gobierno por la crisis económica que atraviesa el país y que refuerzan el liderazgo de Alberto Fernández.



En su opinión, el contundente triunfo de Fernández va mas allá de la adhesión que tiene Cristina ya que logró captar "un voto más moderado, más de derechas" que el que tiene la expresidenta, que afronta varias causas judiciales por presunta corrupción durante su Gobierno.



Asimismo, confirma que la decisión que tomó Cristina de ceder a Fernández la candidatura presidencial del Frente de Todos fue "acertada".



La contundente victoria de Fernández por un margen muy superior al que pronosticaron las encuestas, que no calculaban una ventaja superior de unos 5 puntos, aleja las posibilidades de Macri de lograr una reelección, ya que a día de hoy ni con la suma de los sufragios que han obtenido el resto de candidatos presidenciales podría igual el voto de Fernández.



Pero además, según la analista, las "expectativas de la gente cambian y muchos se suman al ganador".



"Si la diferencia hubiera sido de 5 puntos, sí que podría darse un voto útil y estratégico de gente" que quisiera acompañar a Macri para evitar una victoria del peronismo, consideró.



La mayoría de analistas coinciden hoy que lo que más pesó en las primarias de este domingo fue el impacto de la crisis económica en la vida cotidiana de los ciudadanos y la posibilidad de que un nuevo gobierno pueda cambiar esta situación.



Macri va en busca de la reelección con una economía en recesión, una tasa de desempleo de 10,1%, un nivel que no se registraba desde 2006, y una inflación que alcanzó 22,4% en el primer semestre y



que, según analistas, puede llegar a 40% al final del año y con una pobreza que afecta a más del 32% de la población, 4,7 puntos por encima de la registrada en el primer semestre del año pasado.



En la segunda etapa de la campaña para las primarias, Fernández colocó el foco en la crisis económica argentina y en la elevada tasa de pobreza.



Alberto Fernández responsabilizó ayer al Gobierno de Mauricio Macri de que los mercados estén "intranquilos". "Estamos viviendo una economía ficticia, lo hemos advertido, y el Gobierno no está dando respuestas. El esfuerzo que tiene que hacer el presidente es ordenar el desorden que ha creado antes de terminar su mandato. Todos los argentinos lo acompañaremos, pero es una tarea que tiene que hacer él", afirmó. En opinión de Fornoni, harán falta señales "más concretas de Fernández de quién podría ser su equipo económico" y aseguró que "el mercado va a exigir alguna respuesta de él". También consideró "indispensable que haya una reunión entre Macri y Fernández" porque ni el candidato de Frente de Todos "va a permitir que se sigan usando los fondos de las reservas para frenar el dólar ni el presidente va poder hacer algo sin el acuerdo de Fernández".

Festejos de Milagro Sala

Desde su prisión domiciliaria, la líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, siguió con familiares y amigos la definición de las PASO. Al conocer el triunfo arrasador de la fórmula presidencial del Frente de Todos, la referente saltó de alegría y flameó una remera con el rostro de los candidatos. El momento quedó registrado en un video que se viralizó.



En la grabación, la dirigente cantó la clásica consigna kirchnerista "vamos a volver", y saltó en un pogo junto a sus amigos.



Sala se encuentra con prisión domiciliaria con pulsera electrónica en su casa del barrio Cuyaya, en la capital provincial. En enero, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 la condenó a cuatro años de prisión por el delito de "lesiones graves" contra otro referente social jujeño en 2006.