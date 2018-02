Los polémicos audios del concejal sarmientino Pablo Fernando Campillay siguen dando que hablar. A la fuerte repercusión en las redes sociales se sumó la publicación en un medio mendocino, entre otros, y hasta el comentario de un periodista de renombre nacional.

Tras su descargo en Facebook, el funcionario eligió el silencio y no atender los llamados de la prensa. También es un misterio la opinión del Ejecutivo municipal sobre el escándalo ya que el intendente Mario Martín se encuentra en Chile cumpliendo con algunas tareas protocolares y el presidente del Concejo, Mortensen, no atendió su teléfono.

Según trascendió, Campillay mandó los audios a un grupo de WhatsApp que tiene con amigos mientras vacacionaba en la Costa argentina. "Playa, Mar del Plata es vida, allá es pobreza. No van a comparar nunca, pero nunca. Me dan lástima los culiad* que no pueden venirse a pasar unos días, si hay que gastar 40 mil pesos y listo", dice con tono sobrador y despectivo.

Para terminar, en un tercer mensaje arranca diciendo: "Qué dice la pobreza del Barrio Patiño". Y remata: "Pobres, qué dicen los secos, mugres".

El diario mendocino MDZ replicó la información y hasta Eduardo Feinmann se animó a preguntarse en sus redes sociales "¿Este tipo todavía no renunció?"