- Hasta junio no hablaremos sobre adelantos salariales.

No sólo es el hombre que maneja las cuentas en la provincia, sino que también tiene su perfil político. Con ese bagaje, Roberto Gattoni habló en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento de la situación económica de la Nación y la provincia, cuestionó el acuerdo de gobernabilidad que impulsó Cambiemos y criticó al rival opositor del Frente Con Vos, Marcelo Orrego, por su falta de propuestas de cara a la elección provincial del 2 de junio.



- El Gobierno anunció un paquete de medidas para facilidades de pago de deudas fiscales y créditos blandos para empresas. ¿Por qué ahora? ¿Llegó la crisis a San Juan?



- El Gobierno hizo lo que viene haciendo desde el inicio de gestión: préstamos a tasas subsidiadas en 2017, 2018 y ahora, incentivos al consumo en 2017, 2018 y 2019. Son todas medidas contracíclicas. Si usted refresca las proyecciones de inflación y de crecimiento del país que había desde 2016 en adelante y lo que finalmente ocurrió, la crisis empezó antes y nosotros lo advertimos en 2017 y salimos en aquel momento con créditos con tasas subsidiadas al 9 por ciento.



- ¿En qué ha golpeado la crisis nacional? ¿En qué lo ha sentido la provincia? ¿Qué están reduciendo?



- La recaudación ha caído 14 puntos respecto de la inflación. Es una cosa inédita lo que está sucediendo en este momento porque recesión con inflación es el peor de los escenarios, pero se está sintiendo en 2019 de manera muy severa. La Nación cuando habla a veces de incrementos de recaudación incluye los derechos por exportación, pero estos no son coparticipables, con lo cual, cuando uno va al aumento de la recaudación tributaria coparticipable está muy por debajo de la inflación. Esto significa que los gobiernos provinciales, en general, tenemos menos recursos que el nivel de cómo evoluciona el gasto. Y, por otro lado, hay un gran sector asalariado que está recibiendo sueldos que van muy por debajo de la inflación, salvo los empleados públicos.



- ¿El Gobierno está planeando hacer un reordenamiento y un achicamiento de gastos?



- El acomodamiento de gastos lo hemos hecho, sino no tendríamos el 30 por ciento de nuestro presupuesto en obra pública. Esto significa que nuestro gasto corriente, nuestros gastos operativos, lo hemos llevado a un buen grado de eficiencia, lo que no significa que podamos hacer más también. El Gobernador insiste en lo que tiene que ver con la transparencia, la prudencia, la austeridad.



- El macrismo dice que si gana Cristina se viene el caos y ustedes dicen que si triunfa Macri la situación se complicará aún más...



- Nosotros decimos que, si esta situación no cambia, más allá de los nombres, el país está en problemas. Si al país le va mal indefectiblemente en algún momento a nosotros no nos va a ir bien. Estamos buscando un proyecto distinto a lo que hizo Macri y también de lo que hizo Cristina porque no funcionó.



- ¿El de Cristina tampoco funcionó?



- No, el país hace nueve años que no crece. Desde el espacio en el que estamos, tenemos que construir un modelo entre todos, multisectorial. No este acuerdo del que habla el Gobierno nacional que no tiene pies ni cabeza.



- Se refiere al pacto de gobernabilidad entre el Gobierno nacional y referentes peronistas. ¿No lo ve viable?



- Si es un acuerdo, uno llama a discutir los términos porque si usted arma un texto de 10 puntos y recién llama, lo que está buscando es adhesión. La vocación de acuerdo es discutir los términos y hacer una convocatoria amplia. No convocar a dos personas que no tienen territorio. Además, que tengan honestidad intelectual entre lo que escriben y hacen. Urtubey es de los gobernadores que más impuestos ha aumentado en los últimos dos años y escribe que hay que bajar los impuestos provinciales. Otra cuestión es que un acuerdo de esta naturaleza tendría que haberse hecho cuando arrancó el gobierno, no a cinco meses de las elecciones.



- ¿Usted firmaría ese acuerdo?



- No firmaría el acuerdo porque es una adhesión. Para armar un acuerdo, primero, deberían estar todos los sectores. Esto de excluir al kirchnerismo o al peronismo formal o justicialismo en general al creer que juntar a cuatro personas del PJ es convocar a la oposición es un error conceptual.



- ¿Lo han llamado al Gobernador?



- No sé, pero el Gobernador es dialoguista y está siempre proclive a acuerdos. Pero los acuerdos se consensuan antes. Para mí, la verdad que el acuerdo es un manotazo de ahogado de último momento, tiene un fin electoral. Tiene que ver con la grieta Macri - Cristina.



- ¿Cree que es marketing como dijo Lavagna?



- Es un intento electoral, es volver a profundizar la crisis, buscar dividir a la oposición y un acuerdo a cuatro meses de las elecciones no tiene ningún sentido. Si hubiese sido algo serio esto tendría que haber sido a cuatro meses de iniciar el gobierno.



- ¿Pichetto y Urtubey no son referentes del peronismo nacional?



- Picheto no tiene territorio y Urtubey está a punto de no tenerlo. No descalifico a nadie, pero ni Picheto y Urtubey representan a todo el justicialismo ni a toda la oposición como para tomar que el Gobierno está dialogando con la oposición. Todo el mundo se está dando cuenta que fue una jugada de campaña, que lo que se buscó fue profundizar la grieta, dividir la oposición, es el negocio del gobierno. Creo que Picheto pisó el palito.



"Llevamos casi un año de políticas del FMI sin que tengan que ver con la inversión y el aparato productivo".



- ¿Cree que hay un pedido del FMI detrás de esta intención de acuerdo?



- El Fondo Monetario no entiende a Argentina menos va a entender la política argentina. No creo que el FMI necesite una firma que diga que vamos a cumplir con los compromisos, todo el que asuma sabe que tiene que cumplir.



- ¿Por qué han planchado la campaña? ¿Están conformes con el resultado obtenido en las PASO? ¿O se quedaron sin plata y no pueden moverse mucho más?



- Para nada hemos planchado la campaña, al contrario, es sumamente intensa. El Gobernador ha caminado en Santa Lucía, Caucete. Los ministros, los candidatos, los funcionarios y todo el gobierno está trabajando en la campaña. Lo que estamos haciendo es una campaña más austera, eso sí, sin tanta cuestión mediática. Hay en juego otras cosas, ahora se discute el modelo, las ideas. Empieza la elección en serio. Nosotros estamos planteando una campaña con el modelo San Juan, con lo que hemos generado en estos tres años. Y del otro lado, la propuesta que haga Orrego, que todavía no hemos tenido oportunidad de conocerla para contrastarla, que eso también es llamativo. Escuché que tenían contratado un grupo de especialistas para armar un plan de gobierno, necesitaban asesoramiento externo para saber que hay que hacer con San Juan. Además, sería bueno saber que están pensando hacer, ver, compararlo con lo que han hecho y ver cual es la realidad.



- En varias oportunidades ha manifestado que Orrego es Cambiemos, pero él ha manifestado que no tiene nada que ver...



- El otro día veía a Delia Pappano sumándose a Rivadavia y estaba en la foto Orrego. El radicalismo está dentro de Con Vos: es Cambiemos, es la misma foto que a nivel nacional.





- Pero no está Cáceres, Basualdo tampoco...



- Pero no están circunstancialmente, han estado durante tres años y medio en cuanto acto que se ha realizado. Cada vez que venía un funcionario nacional iba a Santa Lucía, Rivadavia, Caucete. Los ATN que ha enviado el Gobierno nacional a la provincia han ido todos a Santa Lucía y Rivadavia.



-¿Cree que ese porcentaje votó a Cambiemos en San Juan?



- Creo que votó a Cambiemos y está bien. No me parece mal. Es el juego de la democracia, cada uno tiene que decidir. Cada uno debe estar decidiendo si quiere el modelo que propone Cambiemos o el que propone Uñac. Nosotros tenemos un modelo absolutamente distinto con el de Macri.



- ¿Pero por qué no contrasta la gestión de Uñac con lo que hizo Orrego en Santa Lucía? ¿No es una comparación más válida a la que dicen ustedes, ya que Orrego niega una pertenencia a Cambiemos? Es como si el candidato de Con Vos le dijera que Uñac es el kirchnerismo...



- Nosotros tenemos un modelo propio, no somos ni kirchnerismo ni Cambiemos. Tenemos un modelo que es continuidad al del exgobernador Gioja. Podríamos comparar con lo que ha hecho Orrego en Santa Lucía. La gente sabe cómo incrementó sus pasantes, cómo ha pedido fondos adicionales para financiar gastos corrientes.



-¿Gioja va a ser candidato a diputado nacional?



- No sé. Tiene todos los méritos para ser candidato, pero esa es una cuestión que la resolverá el presidente del justicialismo provincial.





- Con respecto a la inflación, el primer trimestre dio 11,8 por ciento y se calcula que abril va a ser del 4 por ciento, por lo que se estaría llegando al 15,8, cuando en el acuerdo salarial se estableció un 15 por ciento del tramo marzo a agosto. ¿Va a haber un adelanto del segundo tramo?



- No se ha hablado.



-¿Se lo han planteado?



-No, lo que hemos hablado es que en la segunda quincena de junio nos sentaremos a revisar los tramos.



- Entonces, ¿hasta junio no va a haber adelanto de tramos?



- Hasta junio no hablaremos sobre adelantos salariales.