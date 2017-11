Análisis. La delegación local de la central obrera tuvo un plenario en el que se analizó el paquete de reformas que impulsa el Ejecutivo nacional.

El plan de reforma laboral que impulsa la administración macrista generó en San Juan el rechazo de cuatro organizaciones sindicales con representación nacional por el temor a la pérdida de derechos y en un sector porque junto con el ajuste se vayan a reducir puestos de trabajo. Es el caso de organismos estatales con representación en la provincia. Por esa situación se han declarado en estado de alerta y asamblea y no descartan profundizar las medidas. Se trata de la delegación local de la CGT y de los gremios ATE, Bancarios y Apinta. Los puestos laborales que están en juego son unos 520 y el temor concreto es que se vayan a producir cesantías en el sector.



El Gobierno nacional trabaja en un proyecto de reforma laboral y el miedo del sector sindical es que junto con las medidas vaya a haber despidos. Entre los organismos nacionales con delegaciones locales se cuentan, por ejemplo, Anses, PAMI, Ministerio de Trabajo, Migraciones, Aduana, AFIP, Vialidad y Senasa. Son unos 520 trabajadores en total porque sólo Anses tiene 170, PAMI 150 y el INTA 120. El resto corresponde a las otras reparticiones.



Los que primero denunciaron la posibilidad de que se pierdan puestos de trabajo fueron los sindicalistas de ATE. Daniel Catalano, del gremio de Capital Federal, dijo que el Gobierno nacional analiza echar al 10% de los empleados públicos para bajar el gasto. En San Juan, Cristóbal Carrizo sostuvo que "el achique del Estado siempre pasa por los trabajadores".



En el caso del Apinta, de los trabajadores del INTA, están preocupados porque un informe del Ministerio de Modernización señala que la dotación actual en el país está excedida en 750 personas. "No queremos que se vaya a tocar a ningún trabajador", dijo Arturo Pechuán, secretario general del gremio.



Otro que manifestó su rechazo al plan fue el secretario general de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo, quien dijo que la iniciativa "elimina premios y presentismo". A esa postura adhiere el referente local, Mario Matic.



En la CGT, el delegado regional, Eduardo Cabello, dijo que "estamos expectantes a que la iniciativa llegue al Congreso". Les preocupan que el empleador pueda hacer cambios de tareas, lugares y horarios del trabajador y que se reduzca la base de cálculo de las indemnizaciones, porque no entraría el aguinaldo, por ejemplo.



Aliados



La cúpula de la CGT dejó trascender que en los próximos días concretará un encuentro con gobernadores peronistas para delinear una estrategia común tendiente a bloquear el proyecto en caso de ingrese al Congreso tal como está redactado.

Empleos

520 Son los puestos de trabajo que están en juego en San Juan correspondientes a organismos nacionales con delegaciones en la provincia.