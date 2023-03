Hoy a las 24, como hora tope, finalizará un trámite legal clave de cara a la elección del 14 de mayo por el máximo cargo provincial. Se trata de la presentación de las subagrupaciones que integran cada alianza o agrupación, de acuerdo a la terminología del Código Electoral. Es decir, las subagrupaciones son las líneas internas de cada frente, cuyas cabezas irán como candidatos para la Gobernación. En un relevamiento de este medio, son al menos 11 listas que se inscribirán por el sillón de Sarmiento. En el oficialista San Juan por Todos (SJxT) irán dos, lideradas por Sergio Uñac y José Luis Gioja; en Unidos por San Juan (UxSJ) serán cuatro, encabezadas por Marcelo Orrego, Marcelo Arancibia, Sergio Vallejos y Eduardo Cáceres; en el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) va la de Cristian Jurado. En Desarrollo y Libertad, aparece la única incógnita. De sus integrantes, ADN presentará una lista, al igual que la Cruzada, cuyos postulantes aún no están definidos. En la unidad de otros dos espacios cerraron para que Paola Miers vaya en el principal casillero. Ahora, Yolanda Agüero, del Partido Libertario, anunció que competirá para gobernadora y desde Ideas de la Libertad dijeron que verán si llegan a un acuerdo con la libertaria. Si no lo logran, impulsarán a Agustín Ramírez.

En comparación al comicio 2019, perfilan al menos tres candidaturas más. Hace cuatro años jugaron tres frentes (Todos, Con Vos y San Juan Primero) y cinco partidos (Cruzada Renovadora, Dignidad Ciudadana, Nueva Dirigencia, Nueva Izquierda y el PTP). En la contienda de mayo, van cuatro alianzas, que nuclean a todos los partidos políticos de orden nacional, provincial y municipal.

Las presentaciones de las subagrupaciones se harán en las Juntas Electorales de cada frente. De acuerdo al Código, uno de los requisitos es el nombre identificatorio de la línea interna, por lo que no se inscribirán los candidatos, dado que tal paso se cumplirá el 21 de este mes ante los organismos de las alianzas.

De esa manera, el frente oficialista SJxT anotará las subagrupaciones Vamos San Juan y San Juan Vuelve. En este caso, los candidatos a gobernador ya están definidos. Uñac encabezará la primera lista y Gioja, la segunda. En UxSJ, ex Juntos por el Cambio, se inscribirán Cambia San Juan, de Orrego; Juntos, de Arancibia; Evolución Liberal, de Vallejos, y San Juan al Futuro, de Cáceres, dijeron fuentes del espacio. El Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) - Unidad, llevará una sola subagrupación, en la que está decidida la dupla: Jurado y Gloria Cimino.

En Desarrollo y Libertad, la línea interna de ADN se llamará San Juan Liberal, confirmó José Peluc. Por su parte, Alfredo Avelín señaló que la de la Cruzada tendrá como nombre Desarrollo y Unidad. Ambos destacaron que aún no están definidos los o las postulantes a la Gobernación. A su vez, el Partido Demócrata Cristiano y el Demócrata Republicano (ambas fuerzas políticas en formación) denominarán a su lista El Rugido de Libertad, que también tiene la fórmula confirmada: Miers como candidata a gobernadora y Gonzalo Medina como vice. Carlos Montiveros, de la agrupación Ideas de la Libertad, dijo que está en tratativas para ver si sellan la unidad con el Partido Libertario de Agüero, quien adelantó que irá por el máximo cargo. De esa manera, se verá si hay una alianza y otra agrupación o, por el contrario, van separados, lo que serían dos líneas internas.

Las inscripciones de las subagrupaciones luego deben ratificarse el próximo miércoles ante el Tribunal Electoral. Si bien cumplirán con un paso clave, para competir tienen que poner candidatos en al menos 10 departamentos. Otro requisito que exige el Código es la presentación de avales (ver recuadro), lo que genera casos llamativos.

Avales compartidos

El nuevo Código Electoral, en su artículo 143, establece que, para su reconocimiento, las subagrupaciones deben acompañar su acta constitutiva "rubricada por no menos del cinco por ciento (5%) del padrón de afiliados al partido político o a los partidos que hayan concertado alianzas". Es decir, los llamados avales. Un tema que podía complicar a las líneas internas que, por ejemplo, no cuentan con la personería política partidaria. No obstante, el Tribunal Electoral sacó el 27 de febrero una resolución que permitió que un mismo afiliado pueda avalar más de una subagrupación. Así, trascendió que en Unidos por San Juan harán uso de esa alternativa, cuyas líneas internas necesitan unos 1.600 avales. Entonces, esa cantidad de afiliados de todos los partidos socios de la alianza avalarán la lista de Orrego, Marcelo Arancibia, Sergio Vallejos y Eduardo Cáceres. Así, se revela una ayuda o trabajo en conjunto, pese a que dichos espacios apuntan a diferenciarse.

Lo mismo harán en Desarrollo y Libertad, aunque las subagrupaciones necesitan unos 400 avales. En San Juan por Todos, la cantidad de avales está en el orden de los 5.500, aunque la línea de Uñac y la de Gioja los estaban buscando por separado, dada la disputa que mantienen.

Frente y subagrupaciones

San Juan por Todos

En el frente oficialista se anotarán la subagrupación Vamos San Juan, que lidera el gobernador

Sergio Uñac, y San Juan Vuelve, que encabeza el diputado nacional José Luis Gioja. La Junta Electoral la preside Jorge Oribe.

Unidos por San Juan

La principal alianza opositora presentará hoy las subagrupaciones Cambia San Juan, de

Marcelo Orrego; Juntos, de Marcelo Arancibia; Evolución Liberal, de Sergio Vallejos, y San Juan al Futuro, de Eduardo Cáceres.

Desarrollo y Libertad

Estará San Juan Liberal, de ADN; Desarrollo y Unidad, de la Cruzada, y El Rugido de Libertad,

que lleva como candidata a gobernadora a Paola Miers. El Partido Libertario e Ideas de la Libertad definirán si van juntos o separados.

Frente de Izquierda

El Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) llevará una sola subagrupación,

en la que se definió que Cristian Jurado (Nueva Izquierda) será el candidato a gobernador

y Gloria Cimino (de Izquierda Socialista) la vice.