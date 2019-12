"No puedo pagar nada", resaltó consternado el nuevo intendente de Iglesia, el bloquista Jorge Espejo, quien además resaltó que la "municipalidad está fundida". El jefe departamental recibió la comuna de la mano de su correligionario Marcelo Marinero y encontró un panorama de tierra arrasada. Según explicó, la cuenta bancaria de regalías tiene un rojo de 2,7 millones de pesos, cuando este año ingresaron 304 millones de pesos. Y la de coparticipación apenas contiene 2,2 millones, pese a que de enero a noviembre la provincia mandó 191 millones. Además, resaltó que en los últimos 39 días de la anterior gestión salieron 100 millones de pesos en desembolsos a ciertas personas, sobre las que pondrá la lupa para averiguar bajo qué concepto cobraron. Por todo eso, Espejo dijo que pedirá ayuda al Gobierno provincial para enfrentar una deuda estimada en 12 millones de pesos a proveedores, cifra que crecerá teniendo en cuenta que se le viene el pago de salarios y aguinaldo, ítems que hoy se encuentran bajo riesgo.



La administración de Iglesia viene cuestionada desde hace tiempo, ya que el manejo de los recursos se desarrolló en una especie de triángulo de las Bermudas. La gestión bloquista de los Marinero volvió a tomar la batuta en 2007 con Mauro Marinero, quien fue reelecto en 2011 y luego le cedió la posta a su hermano Marcelo cuatro años después. Ambos se sirvieron de las regalías que embolsa el departamento, al tener enclavada la mina de oro Veladero, para engrosar la planta municipal con contratados, sin destinar fondos en obras estratégicas o de infraestructura o desarrollos productivos alternativos. De acuerdo a los últimos números que Marinero le informó a Espejo, eran unos 3.500 trabajadores temporarios, una enormidad teniendo en cuenta que, según el censo 2010, hay 9.099 habitantes.



Espejo desbancó la dinastía Marinero y el menor de los hermanos bajó las contrataciones de unas 3.000 personas antes de dejar el cargo para "sincerar" la planta. Los datos siguen siendo estimativos, dado que en la gestión anterior siempre se dieron números aproximados y el actual intendente dijo que aún no tiene el número fino, ya que se están acercando empleados que dicen que estaban bajo ese régimen laboral. En conferencia de prensa, Espejo dijo que "no podemos mantener la cantidad de contratados" y que "no podemos comprometernos si no tenemos factibilidad financiera y presupuestaria".



Sobre los contratados, destacó que va a hablar con cada uno de ellos y consultar en qué lugares estuvieron trabajando, qué funciones cumplían, cuánto se les debe y cuánto cobraban "para ir viendo su situación social". Además, resaltó que "la gente que ha trabajado va a cobrar, pero cuando sea pagable" y aclaró que hubo personas que "no han desempeñado tareas ni prestando servicios y han aparecido en los últimos tiempos. Hubo designaciones después de las elecciones".



Según el actual jefe comunal, la parte final del descalabro se gestó entre el 1 de noviembre y el 9 de diciembre, plazo en el que salieron 74.079.178 pesos de la cuenta de regalías. Tal movimiento generó un rojo de 2.758.696 pesos. Además, indicó que en ese período hubo un egreso de 26.603.000 pesos de los fondos de coparticipación, lo que da una salida total de 100.682.178 pesos. Espejo remarcó que "algunos han cobrado y vamos a analizar caso por caso, dado que hubo quienes cobraron cuatro, cinco o seis expedientes. Hay gente que percibió 200 mil, 400 mil y 500 mil pesos y tenemos que ver bajo qué concepto lo hicieron". En ese marco, dijo que harán las averiguaciones administrativas y que si hay irregularidades acudirá a la Justicia.



El intendente señaló que trabajará con la Oficina de Empleo y con Minera Andina del Sol para reubicar personal.

Alternativas

Espejo destacó que va a trabajar con la Oficina de Empleo para que los excontratados empiecen a anotarse porque "tenemos trabajo para dar en la construcción de un barrio" y en obras menores "cuando podamos encararlas". Además, dijo que habrá "algunos trabajos de la minería", que necesitan de capacitación.

Auxilio

El nuevo intendente manifestó que el lunes se reunirá con el ministro de Minería para saber en qué estado se encuentra el proyecto minero José María. Luego se encontrará con el titular de Desarrollo Humano y pedirá una reunión con el gobernador Sergio Uñac para tratar de conseguir alguna ayuda.





191 millones de pesos entró en la comuna de Iglesia entre enero y noviembre en concepto de coparticipación municipal. Un aumento del 98 por ciento con respecto a 2018. En la cuenta sólo le quedan 2,2 millones.

166 Es la cantidad de empleados de planta permanente que tuvo la comuna iglesiana en la gestión de Marinero mientras que el plantel político era de 66. Según los últimos datos, llegó a tener 3.500 contratados.