Reclamo. La caótica situación en Iglesia volvió a salir a la luz el jueves cuando unos 100 contratados tomaron el edificio municipal para exigirles a las autoridades que les pagaran los meses adeudados.



Los números de Iglesia no dejan de sorprender, pero no por la eficiencia sino por el descontrol y desmanejo. Para muestra no sólo basta un botón sino varios. De acuerdo a estadísticas, en casi todos los hogares del departamento hay una persona que tiene algún vinculo laboral con el municipio. O en otros términos y para graficar el impacto, hay un empleado comunal en el 99 por ciento de las familias, si se cuenta que en cada hogar hay un grupo familiar. En ese marco, hay un trabajador por cada cuatro habitantes, cuando la relación adecuada es uno por cada 50, 70 u 80. Y no es todo, ya que en lo que va del año, el intendente ha recibido poco más de 286 millones de pesos en regalías y coparticipación, aunque aún así tiene problemas para pagarles a sus contratados. Chimbas y Rivadavia han embolsado solamente por coparticipación 247 y 230 millones de pesos respectivamente y no atraviesan inconvenientes con su personal.

Lo de la gestión del bloquista Marcelo Marinero no es nuevo, pero volvió a escandalizar esta semana debido a que los contratados reclamaron una vez más en el municipio que les paguen sus haberes atrasados entre tres y cuatro meses. El descalabro es tal que los iglesianos lo castigaron en las urnas, dado que iba por la reelección, y eligieron a su correligionario y rival Jorge Espejo. El menor de los Marinero siguió la misma línea que su hermano Mauro, quien estuvo al frente de la comuna en dos períodos: agrandar la planta de personal, con contratos irrisorios inclusive de 1.500 pesos, sirviéndose de las regalías por la explotación de la mina Veladero, y no invertir casi nada en obras de infraestructura esenciales.

Según el censo 2010, en Iglesia hay 1.753 hogares. Y de acuerdo a información oficial y a la que ha brindado Marinero, la planta de personal es de 1.732, la cual está compuesta de 66 cargos políticos, 166 efectivos y unos 1.500 contratados. La relación refleja que en casi todas los hogares hay un empleado municipal.

En otro dato sorprendente, los iglesianos habilitados para votar en las elecciones provinciales fueron 6.844, por lo que si se tiene en cuenta el total del personal, la proporción da un trabajador cada cuatro habitantes. Encima, la cifra es piadosa, ya que entre los inscriptos en el padrón hay jóvenes de 16 a 18 años y mayores de 65 años que no están contemplados en lo que se denomina la población económicamente activa, es decir, todos aquellos que tienen la edad para poder trabajar y que lo están haciendo o se encuentran buscando un empleo. Entonces, la relación es menor, cuando la ideal gira en torno a un trabajador por cada 50, 70 u 80 habitantes, habían dicho UPCN y SUOEM.

En cuanto a los recursos, Iglesia no sólo ha embolsado la coparticipación que distribuye la provincia sino también las regalías. Por ley, estos fondos mineros estaban destinados a obras de infraestructura, pero un decreto en la gestión giojista abrió la puerta para usarlos como "gasto social", léase, contratos laborales, hasta un 20 por ciento de lo que percibe en regalías. En 2015 ingresaron poco más de 73 millones de pesos; 78,7 millones en 2016; 117,2 millones en 2017; 127,6 millones en 2018 y a julio de este año, 187,1 millones de pesos. En coparticipación recibió este año casi 100 millones.

Regalías mineras

583 Es la cantidad de millones de pesos que recibió Iglesia por regalías mineras desde 2015 hasta julio de este año.

Coparticipación

388 Millones de pesos embolsó el municipio en coparticipación desde el inicio de la gestión uñaquista hasta la fecha.

Suba

83,72 Es el porcentaje de aumento en coparticipación entre lo acumulado de enero a junio de 2018 y el mismo periodo de este año.

Población

9.099 Son los habitantes del distrito según el Censo de 2010. No obstante, los habilitados para votar son 6.844.

Personal

66 Es la cantidad de personas que están en el staff político. La planta permanente cuenta con un total de 166 empleados.

Contratados

1.500 Son los contratados que Marinero declaró públicamente. A la provincia le informó sobre 650, sin incluir becas y pasantías.