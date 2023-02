El gremio Unión Docente Agremiados Provinciales (UDAP) se encuentra en proceso electoral para renovar sus autoridades. A la contienda se presentaron dos armados: la lista Celeste Sentir Docente, que encabeza el actual secretario General, Luis Lucero; y la Verde Integración Docente, que impulsa a Patricia Quiroga. La puja por el manejo del sindicato no sólo se ha dado desde el punto de vista discursivo, sino también en los papeles, ya que desde ambos sectores realizaron impugnaciones a la lista contraria. Entre los cuestionamientos figuran fallas administrativas, como no haber cumplido con los requisitos establecidos para presentar avales y candidatos, hasta acusaciones graves como la falsificación de firmas. La que deberá resolver sobre sobre dichas presentaciones es la Junta Electoral, la que definirá el martes por la noche si pasan el filtro ambos armados, uno o ninguno de ellos a las elecciones del 13 de abril. El comicio y los planteos de impugnaciones se dan en un momento clave de UDAP, ya que la paritaria docente comenzó el jueves pasado y se retomará esta semana. De haber competencia, la misma se dará después de 12 años, cuando en 2011, Graciela López retuvo el Secretariado General frente a dos rivales: Daniel Aramburu y Marcelo Ruiz.

El sector gremial docente viene atravesando una crisis de representación, lo que se vio reflejado en 2022 cuando un grupo de maestros autoconvocados ganó las calles en reclamo de un aumento salarial acorde a la situación económica que atraviesa el país. Una de las principales quejas llegó hasta UDAP, por ser el sindicato con mayor número de afiliados entre los docentes, lo que le da la chapa de tener más peso dentro de la negociación salarial. Incluso, durante este año, y previo al inicio de la paritaria, un grupo de autoconvocados marchó hasta el sindicato y presentó un petitorio para que sea tratado en la reunión con las autoridades provinciales.

Sobre las impugnaciones presentadas, la lista Verde Integración Docente, que conduce Quiroga y que tiene como referente principal a Silvia Pelletier, quien supo ser aliada de Lucero, confirmó que el secretario General sostiene que "en los avales que hemos presentado, faltan los números de socios cuando eso no es requisito para dar de baja a un candidato o rechazar un aval". Además, ambas dirigentes indicaron que "se ha cuestionado que hay jubilados que no tienen su cuota al día" y que "hay miembros de la lista que no cumplen con los dos años de antigüedad para ser candidato". Eso no fue lo único, ya que Pelletier indicó que "dicen que hemos falsificado la firma de diez candidatos, incluso, la mía, lo que es totalmente falso y ha quedado demostrado al contestar el traslado de las impugnaciones". Así, dijo que temen que la presentación de la Lista Celeste tenga como único objetivo "que no podamos participar", mientras que Quiroga indicó que están dispuesto a ir a la Justicia ante una resolución negativa de la Junta.

Consultado, Lucero reconoció la denuncia contra la lista Verde y dijo que "la falsificación de firmas es un hecho muy grave", pero que, por el momento, "es algo que deberá resolver la Junta sobre lo que ellos han contestado". Más allá de ese punto, el secretario General dijo que "hay gente que no cumple con los requisitos" para ser candidato. Los oficialismos habitualmente controlan la Junta Electoral, pero Lucero aclaró, a modo de respuesta de lo que indican desde la otra lista, que "yo no la manejo". Uno de los puntos que le fue cuestionado a la lista Celeste es que hay certificados que nos son legibles, al igual que copias de DNI.

Lista Celeste

El armado tiene como líder a Luis Lucero, actual secretario General. El dirigente va acompañado de Fabián Cortés, como secretario Adjunto, y Juan Luis Rojas, en la Secretaría Gremial. Ambos son parte de la conducción actual.

Avales

3 Es el porcentaje mínimo de avales, del total de afiliados, necesarios para presentar lista.

Lista Verde

La lista está encabezada por Patricia Quiroga, junto a Damián Ocampo en la Secretaría Adjunta y a Carina Lobos en la Secretaría Gremial. Silvia Pelletier, quien supo ser Adjunta de Lucero, va como primera vocal.

Paritaria

La paritaria docente comenzó el pasado 16. En dicho encuentro, ninguno de los gremios (UDAP, UDA y AMET) presentaron una propuesta de aumento salarial para el 2023. Tampoco lo hizo el Ministerio de Hacienda, que conduce Marisa López. Las partes analizaron el acuerdo paritario del 2022 y el real impacto que tuvo en el sueldo del maestro. Luego del análisis, gremios y autoridades del Ejecutivo convinieron en reunirse este jueves, por la mañana. Desde el sector sindical y desde Hacienda, se comprometieron a presentar una oferta para que sea debatida en la mesa paritaria. Un punto clave que será tenido en cuenta en la negociación es cómo cerró la paritaria nacional, la que fijó un nuevo valor para el mínimo docente. En el caso del resto de los gremios estatales, el mismo encuentro con Hacienda se dará el viernes.

Protagonistas

LUIS LUCERO - Secretario General

"Hay gente de la lista Verde que no cumple con los requisitos para ser candidatos. La falsificación de firmas es grave, pero es algo que tendrá que definir la Junta Electoral. Ese organismo es independiente y no lo maneja Lucero".

PATRICIA QUIROGA - Candidata por la lista Verde

"Está todo ratificado que las firmas presentadas es de cada una de las personas. Si nos impugnan la lista, vamos a continuar reclamando y no descartamos ir a la Justicia para que nos dejen participar de la elección de autoridades".