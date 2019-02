Diálogo. El gobernador Sergio Uñac y la intendente de Coquimbo, Lucía Pinto, vienen manteniendo una estrecha relación de integración. A principio de mes, Uñac visitó Coquimbo y ahora su par llegó para participar de la FNS.

En su visita a San Juan para participar de la Fiesta Nacional del Sol, la intendente chilena de Coquimbo, Lucía Pinto, justificó la demora en la licitación del túnel de Agua Negra del lado trasandino al indicar que el presidente Sebastián Piñera encaró un estudio técnico pormenorizado de los trabajos a realizar porque quiere "avanzar de una manera segura" con la construcción de la obra que conectará ambos países. Si bien la funcionaria aseguró que el jefe de Estado del vecino país quiere que el túnel se haga, firmó con Sergio Uñac un acta acuerdo para instar a ambos presidentes, Piñera y Mauricio Macri, a que avancen en el proceso licitatorio, el cual en mayo cumplirá dos años desde que se realizó la apertura de sobres a consorcios interesados.



La consulta a Pinto sobre el atraso en la licitación se debió a la opinión que vertió semanas atrás el ministro de Infraestructura local, Julio Ortiz Andino. En rueda de prensa, el funcionario uñaquista aseguró que la obra del túnel está frenada "por Chile. Porque su grupo de gente todavía está analizando todo lo que se hizo en estos años. Dicen que quieren ver bien el estado final del proyecto y estar seguros de lo que se va a llevar adelante". Además, sostuvo que hasta el momento no hay fecha para dar a conocer los consorcios de empresas que seguirán a la fase de licitación y que tampoco una fecha del llamado de esta instancia, por lo que San Juan pidió una reunión urgente de la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (Ebitan). A su vez, la intendente trasandina también hizo referencia a las declaraciones del consejero regional de Coquimbo, Lombardo Toledo, quien dijo el sábado pasado en el diario chileno La Región que "no hay voluntad política" por parte de la administración de Piñera e indicó que "creo que estamos engañando a la autoridad hermana".



Según Pinto, el estudio encarado por su administración "es realmente importantísimo. Esta es una megaobra que va a perforar nada menos que la cordillera de los Andes y el Gobierno no quiere que haya ningún tipo de problemas al poder echar en marcha este proyecto". Además, apuntó que "lo que queremos hacer es avanzar tal como nos lo ha dicho el presidente, lo antes posible. Avanzar de manera segura para que en el minuto que debamos concretarlo, que no tengo dudas que lo vamos a hacer, sea una realidad como corresponde".



El proceso administrativo del Túnel de Agua Negra lleva varios años de recorrido y con demoras en el último periodo (Ver cronología). El año pasado trascendió en los medios chilenos que entre las autoridades del vecino país habían ciertas dudas sobre el costo final que va a tener la megaobra. Desde la pata local intentaron ahuyentar los fantasmas al explicar que si todas las empresas hacen ofertas que están muy por encima de lo fijado, no se hace la adjudicación. Esos puntos fueron parte del diálogo que los presidentes de ambos países mantuvieron en diciembre con el titular del BID, Luis Moreno, y los ministros argentinos Rogelio Frigerio, del Interior y Guillermo Dietrich, de Transporte, junto a Uñac en el marco del G20. Tras ese encuentro, trascendió que Piñera había bajado la línea a sus funcionarios para que se pongan a trabajar en el tema con el fin de lograr un avance en el corto plazo. La realidad indica que de esa cumbre presidencial han pasado casi tres meses y aún no hay novedades del túnel.



Uñac reiteró ayer que el túnel cuenta con financiamiento y tiene el estudio técnico listo.

Uñac dijo que ambos presidentes "saben que el túnel no tiene marcha atrás"

Cronología

18 de diciembre

2015

A pocos días de asumir, el presidente Mauricio Macri informó que el BID puso a disposición un crédito blando de 1.500 millones de dólares.

21 de mayo

2016

Luis Moreno, presidente del BID, visitó San Juan y ratificó el crédito para la construcción del túnel y los fondos que hagan falta para la megaobra.

28 de octubre

2016

Macri llegó a San Juan y junto a Uñac, en el autódromo El Zonda, realizó el lanzamiento formal de la etapa de precalificación de empresas.

31 de mayo

2017

En Chile se realizó la apertura de los sobres con las propuestas de los consorcios interesados en el túnel. Fueron 10 con 26 empresas en total.



Acta acuerdo



Por iniciativa de la comisión de alcaldes e intendentes del comité de integración Túnel de Agua Negra, que preside el jefe comunal de Capital, Franco Aranda, el gobernador Sergio Uñac y la intendente de Coquimbo, Lucía Pinto, firmaron una carta compromiso instando a los presidentes Mauricio Macri y Sebastián Piñera a avanzar "en la creación del Túnel de Agua Negra".



Según el acta, la realización de la megaobra "no depende de un sólo Estado, sino de la unión de ambos países".