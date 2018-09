El próximo 23 de septiembre el Partido Bloquista renovará autoridades en el Comité Central, en la Convención y en los 22 comités departamentales, donde en dos de ellos habrá internas: Chimbas y Rivadavia. En el primero, la puja estará entre Andrés Chanampa y Roque Garramuño y el primero de ellos dijo que la titular del partido, Graciela Caselles apoyó a la otra lista.

En diálogo con Diario de Mediodía de Radio Sarmiento, el diputado provincial expresó que “por un tema pura y exclusivamente de Caselles y sin consensuar con algún dirigente, armó su esquema. Me pareció válido porque es la presidenta pero también hubiera sido bueno incorporar gente de otros sectores”.

En el mismo sentido, Chanampa sostuvo que “nosotros somos la lista oficial en Chimbas porque tenemos el Comité y vimos apoyo para otra lista, entonces presentamos una impugnación de esa lista por falta de avales ante la Junta Electoral, pero nos dijeron que no y nos extrañó su tratamiento. Además, había gente condenada y procesada por violencia de género”.

Al ser consultado sobre Rivadavia, el otro departamento en el que habrá internas, el dirigente manifestó que “no quiero meterme, pero entiendo que la lista contraria tiene el nombre del partido que fundó el hermano de Graciela, que es Alternativa Federal”.

Por último, Chanampa dijo que hace dos meses que no habla con Caselles. “Me dijo que iba a a llamarme y no me llamó. Entiendo que es porque creo que Luis Rueda debe conducir los destinos del Bloquismo y sigo sosteniendo que tiene que haber un cambio. Por eso vamos a ver si presentamos una lista que trate de buscar a todos los sectores y, si gana ella, la apoyaremos”.