Se trata de una de las principales figuras del frente opositor de Juntos por el Cambio (JxC), por lo que su opinión tiene peso dentro del armado que lidera Marcelo Orrego. En los micrófonos de A Todo o Nada, por Radio Sarmiento, el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, mostró una carta de negociación para presentarle al Frente de Todos, ante el pedido del gobernador Sergio Uñac de "tratar una ley que reemplace" la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El vice de Producción y Trabajo (PyT), manifestó que existe una moneda de cambio por la que estarían dispuestos a abrir el diálogo para discutir nuevas "reglas de juego para las elecciones de autoridades provinciales", tal cual lo solicitó el gobernador. Así, indicó que podrían negociar si el oficialismo se muestra dispuesto a analizar la implementación de una boleta única para los próximos comicios, proyecto que fue presentado el año pasado en la Cámara de Diputados por el interbloque de JxC. Incluso, el diputado presidente del bloque de (PyT), Sergio Miodowsky, no descartó que puedan desistir de la acción judicial que presentaron por la eliminación de las PASO.

La propuesta que lanzó Uñac, debatir en el recinto legislativo acciones para definir un nuevo sistema electoral de candidatos, sin PASO; discutir proyectos para impedir que sean candidatos personas condenadas, y propuestas para evitar dobles candidaturas y testimoniales, llamó la atención dentro de JxC. Al punto, que los referentes de ese espacio se tomaron una hora para analizar la iniciativa oficial. Quien se expresó sobre esos puntos fue Orrego, quien no estuvo de acuerdo con el primer planteo, pero si con los dos segundos. El líder de JxC había dicho que su espacio "no avala ningún otro mecanismo, hasta tanto la Justicia resuelva la acción de nulidad e inconstitucionalidad que hemos presentado".

Un día más tarde, Martín cambió el discurso por uno más liviano y al que sumó una propuesta de negociación. Si bien aclaró que no lo ha conversado con sus compañeros del frente, el rivadaviense dijo "puede haber una carta de negociación" y apuntó a la boleta única porque "nos parece que este sí es un sistema moderno". Así explicó que "en vez de que cada partido o frente tenga su boleta, habría una sola donde figuren todos los candidatos: a gobernador, intendentes, diputados y concejales. No habría cuarto oscuro, sino un box donde el votante va marcando en cada casillero el candidato que quiere y así se evita el voto arrastre". Además, indicó que "habría menos impresión de papeles y no se desaparecerían los votos porque en la misma boleta están todos los partidos" por lo que "sería una muy buena prenda de negociación".

Por su parte, Miodowsky coincidió al manifestar que "puede existir un ánimo conciliador, incluso las presentaciones que tenemos pueden ser desistidas si hay un común denominador que puede llegar a ser la boleta única. Con ella, puede haber solución. Lo que no queremos es volver a sistemas retrógrados y perimidos que no han demostrado utilidad a lo largo de la historia".

La carta de negociación que expuso Martín, no fue lo único a lo que hizo referencia, ya que también adelantó presentaciones judiciales si Uñac busca ir por un nuevo mandato (Ver recuadro).



A favor y en contra

Sobre el discurso, Fabián Martín dijo que le pareció "destacable el tema de construcción de viviendas. En contraposición, veo por ejemplo la referencia al tema del recurso hídrico, si bien el Gobernador habló sobre eso, no lo hizo en profundidad. No habló de las obras que se necesitan".



Planteo judicial

Por la eliminación de las PASO, JxC presentó una demanda contra la provincia por la violación del debido proceso legislativo. Solicitaron la declaración de invalidez, nulidad e inconstitucionalidad de la norma que dejó atrás las primarias. La jueza Adriana Tettamanti entiende en la causa.

"Uñac está ejerciendo su tercer mandato"

El intendente de Rivadavia y referente de Juntos por el Cambio (JxC), Fabián Martín, opinó que el gobernador Sergio Uñac está transitando su tercer mandato, por lo que no estaría en condiciones de postularse para el sillón de Sarmiento en 2023. Incluso, el jefe comunal manifestó que "de haber una candidatura de Uñac, seguramente se recurrirá a la Justicia".

Según Martín, el artículo 175 de la Constitución Provincial "es claro" al establecer que el Gobernador y el Vicegobernador "duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces". El dirigente dijo que la norma habla de "Gobernador y Vice y son figuras que van de la mano y es una categoría de voto". Así, manifestó que, a su entender, Uñac ya cumplió un primer mandato al ocupar el cargo de vicegobernador durante el 2011 al 2015 por lo que ahora "está en su tercer mandato". Además, dijo que "ese es nuestro criterio" al hacer referencia al espacio al que él pertenece. En esa línea dijo que "de haber una candidatura por parte de Uñac, seguramente se recurrirá a la Justicia".

En el lado del oficialismo, hay figuras que han salido a manifestar que el mandatario puede ir por otro mandato, ese es el caso del senador Rubén Uñac, del vice Roberto Gattoni y del intendente de Chimbas, Fabián Gramajo.