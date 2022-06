Lo que surgió como una intención para ser un intermediario entre Juntos por el Cambio (JxC) y Consenso Ischigualasto (CI), en busca de un gran frente opositor, se terminó confirmando luego de que Facundo Guzmán, referente de la Coalición Cívica ARI, mantuviera una reunión con Fabián Martín, vicepresidente de Producción y Trabajo y uno de los líderes de Cambiemos en San Juan. Según indicó el primero tras el encuentro, afirmó que será el nexo entre ambos espacios para propiciar la unidad opositora de cara a las elecciones provinciales del 2023. Así, dijo que dará el ansiado "primer paso", lo que implica que dialogará con sus pares de ADN, la Cruzada Renovadora, el GEN de Marcelo Arancibia, y los sectores disidentes del Pro y la UCR para que "dejar de lado algunas diferencias que existen" y luego promover "un gran encuentro entre ambos espacios". En esa línea, Martín no sólo confirmó la reunión, sino que afirmó que esperará el contacto de Guzmán para convocar a una nueva reunión "posiblemente ampliada" ya que el objetivo es "sumar y que la oposición juegue lo menos dividida posible".

La iniciativa de Guzmán, que el año pasado fue candidato a diputado nacional por Consenso Ischigualasto, detrás de Marcelo Arancibia, responde a un contexto nacional en el que la Coalición Cívica ARI, partido de Lilita Carrió, es parte de JxC. Es por eso que, cuando el presidente del ARI, Maximiliano Ferraro, llegó a la provincia a fines de abril, primero visitó a los referentes locales de Cambiemos, Marcelo Orrego y Fabián Martín, y luego se reunió con los representantes de Consenso Ischigualasto. El primer contacto allanó el camino para que Guzmán sea el nexo entre ambos frentes. Ese mismo contexto nacional es el que podría propiciar una unión local. Es que, si bien dentro de CI, hay partidos como ADN y la Cruzada Renovadora que han cerrado filas con el espacio que lidera Javier Milei, la actualidad indica que hay coqueteos entre Mauricio Macri y el diputado de La Libertad Avanza, lo que podría desembocar en una oposición nacional unida, lo que habilitaría a una participación local en la que estén todos incluidos.

Sobre propiciar un encuentro entre JxC y Consenso Ischigualasto, Guzmán indicó que, con la reunión con Martín, "hemos avanzado y dado un paso hacia la unidad". Es que, reconoció que "el ARI fue invitado a participar en JxC y nosotros nos debemos, por respeto, a CI, porque ellos nos han dado un lugar de participación. Por eso estamos haciendo este gran esfuerzo de unión". Así, indicó que va a "tratar de conciliar algunas diferencias que existen, no con nosotros (el ARI), pero si con algunos otros espacios", por lo que "vamos a trabajar sobre una reunión" ya que "hay vocación de amplitud y participación".

Por su parte, Martín aclaró que "hoy no hay nada formalizado. Hemos quedado que, en lo posible, se va a hacer una reunión más ampliada hacia adelante", mientras que apuntó que "queremos que esto madure. Esto no tiene plazo, pero debería darse no en un tiempo largo". A su vez afirmó que, a diferencia del año pasado, donde hubo chispazos (ver recuadro), "hoy están dadas las cosas para que nos podamos unir, más si se van a desdoblar las elecciones".

La Coalición Cívica ARI, no es el único partido en formación que está habilitado a ser parte de JxC (Ver recuadro). En la misma situación se encuentra el GEN, de Margarita Stolbizer, que en San Juan tiene como referente a Arancibia. Incluso, sobre esa situación, Martín indicó que "por el momento el ARI no la integra la mesa de JxC, pero no se le va a decir que no cuando lo pida y tampoco, creo, al GEN".



ESPACIO

JxC es la principal alianza opositora. Está integrado por PyT, el Pro, la UCR, Actuar, Dignidad Ciudadana y bloquistas disidentes, entre otros. En la legislativa de 2021, quedó a un punto y medio del Frente de Todos.

Sumar un partido

De concretarse la incorporación local de la Coalición Cívica ARI a Juntos por el Cambio, la movida tiene mucho más de simbólico. Es que se trata de una agrupación en formación, sin estructura en la provincia y que tiene que conseguir 2.324 adhesiones (colaboraciones para crear el partido) y, luego, el mismo número de afiliaciones (la decisión de las personas de ser parte de la fuerza) para obtener la personería política. De conseguir esas voluntades, tal cifra puede ayudar a engordar un resultado electoral, aunque la simple matemática muchas veces no aplica en política. En la misma situación de formación se encuentra el GEN.

CRUCES

En campaña de 2021, Marcelo Arancibia, quien encabezó la lista de diputados nacionales de Ischigualasto, criticó duramente a JxC por no pararse como oposición en la Cámara de Diputados. Además, denunció que el miembro del Tribunal de Cuentas, Enrique Conti, realizó actividades proselitistas en JxC, dado que proviene del bloquismo disidente. El Jurado de Enjuiciamiento archivó la presentación. Por su parte, en JxC habían cuestionado que el dirigente de ADN, José Peluc, dirigiera un organismo nacional ligado al oficialismo, además de que señalaban que había disidencias con las posturas críticas de la Cruzada y del GEN a la minería.