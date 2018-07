Edificios. Actualmente el Ministerio Público Fiscal cuenta con tres inmuebles. Los dos más importantes, que concentran la mayor cantidad de fiscales, están en calle Rivadavia 628, antes de Caseros. El tercero se ubica en calle Mitre 150 Este.

El cambio que implica el pase de la investigación en manos de los jueces a los fiscales es tan grande, que una vez que se ponga en marcha el nuevo Código Procesal Penal su implementación será progresiva, coinciden tanto en el Gobierno como en el Poder Judicial. Es decir, se aplicará en uno o dos departamentos para ir avanzando paulatinamente hacia toda la provincia. Como la gestión uñaquista tomó la decisión de aplicar el régimen a partir de mediados del año que viene, la Corte de Justicia definió que alquilará un edificio para albergar las nuevas estructuras que requieren los despachos de los fiscales que llevarán adelante la instrucción y las salas en las que se realizarán los juicios.



El cortista Guillermo De Sanctis adelantó que hay dos inmuebles en vista, sobre los que prefirió no revelar sus ubicaciones para que no sufran aumentos de precios en el alquiler. En ese marco, resaltó que "el Poder Judicial va a estar preparado" cuando empiece a rodar el sistema acusatorio, en cuanto a tener el edificio, su adecuación y la designación de ayudantes fiscales que necesitarán los fiscales.



El ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, quien encabeza la relación institucional con la Justicia, señaló que el proyecto del Código Procesal Penal camina a ser tratado y aprobado entre agosto y septiembre para que comience a aplicarse en mayo o junio de 2019. El alfil uñaquista manifestó que su implementación "va a ser paulatina. Nos interesa que arranque lo antes posible y ese comienzo no se puede hacer en todo San Juan. Aún no está definido por qué departamento. Lo hablaremos con el fiscal General, Eduardo Quattropani, y la Corte".



En el actual sistema penal los jueces investigan en turnos de 15 días todas las causas que se generan en la provincia, menos Jáchal e Iglesia, que tienen su propia circunscripción. Con el paso de los años y el incremento de la actividad delictiva, hay un abarrotamiento de causas que ha producido un colapso. Y si bien el principio es seguir todos los casos por igual, en la práctica es una hipocresía, ya que los magistrados se ven obligados a priorizar las causas con detenidos, los homicidios, abusos sexuales y robos de alto impacto, mientras que el resto no es resuelto. La investigación fiscal apunta a un mecanismo similar al de Flagrancia, con ayudantes fiscales actuando con los policías, con fiscales en días rotativos y una rápida definición de los expedientes, dependiendo de los elementos probatorios y complejidad de los hechos.



El jefe de los fiscales explicó que será muy importante la ley de implementación del nuevo Código, ya que debe determinarse en qué ámbito geográfico se comenzará a aplicar. En tal sentido, resaltó que "soy partidario de una instrumentación gradual, dado que soy consciente de que los recursos no son infinitos", aunque aclaró que es una decisión propia del poder político. Quattropani fue presidente del Consejo de Política Criminal de los Ministerios Públicos del país y contó que el sistema fracasó en los distritos donde hubo una implementación total. Por eso, indicó que se podría comenzar con Capital, para lo que harían falta cinco fiscales más, pero resaltó que todo surgirá del análisis que se haga. "Con la voluntad política que existe y el compromiso de la conducción policial, el éxito no queda lejos", resaltó.



Por su parte, Baistrocchi, expresó que "para que el mecanismo funcione pondremos lo suficiente". A su vez, De Sanctis también se mostró a favor de un comienzo paulatino y resaltó que "el desafío es que sea exitoso y eficiente. No hay lugar al equívoco".



Por otro lado, si bien el Ejecutivo y la Justicia van por la construcción de la Ciudad de Judicial, estiman que la misma se licitará en febrero y su ejecución comenzará antes de junio, lo que su terminación llevará tiempo. Por eso, en la Corte buscan un nuevo edificio para el sistema acusatorio penal y luego trasladarse definitivamente al nuevo predio (Ver recuadro).





Implementación



Las autoridades locales evalúan que la mejor manera para dar comienzo al sistema acusatorio es que su implementación sea de manera paulatina. Se estima que el primer distrito donde arrancará es Capital, pero no descartan que se puedan sumar departamentos del Gran San Juan como Santa Lucia y Rivadavia.

Ministerio Público

44 Es la cantidad de fiscales que tiene la provincia para todos los fueros, sin contemplar los que integran la segunda circunscripción judicial.

Mudanza del Poder Judicial



Según el análisis que han realizado las autoridades locales la mudanza del Poder Judicial desde el Edificio 25 de Mayo y demás dependencias hasta la futura Ciudad Judicial se hará por etapas, aunque el Fuero Penal sufrirá un traslado en una segunda oportunidad. En el nuevo edificio ese fuero necesitará unos 6.620 metros cuadrados cubiertos para su funcionamiento y será trasladado junto al Ministerio Público Fiscal que requerirá unos 5.434 metros cuadrados más. En la primera etapa sólo está contemplado el traslado de los demás fueros como Civil y Laboral.