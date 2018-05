Vacío. En la feria de julio del año pasado, sólo el 34 por ciento de los magistrados de los fueros Penal, Civil y Laboral asistieron a sus puestos, según el relevamiento que hizo este medio.

Pese a que todos los años la Corte de Justicia les recuerda a los jueces, a través de una acordada, que la feria de julio es para trabajo interno con el fin de poner al día sus despachos, lo cierto es que la mayoría no concurre, tal cual lo había desnudado un relevamiento que hizo este medio en 2017. Aunque desde el máximo tribunal señalan que la asistencia se incrementó ese año, aun así endurecerán los requisitos de tareas a cumplir. ¿Cómo? Les exigirán que presenten un plan de trabajo sobre las causas que abordarán, el cual estará sujeto a observación y autorización.



El dato lo dio a conocer el ministro Guillermo De Sanctis y la medida va en sintonía con la obligación que se les impondrá a los magistrados de trabajar en la tarde fuera de feria, la cual está por salir en una acordada.



Los cambios apuntan a que los jueces trabajen más horas, lo que está acorde a sus responsabilidades como funcionarios y a los salarios que perciben. El objetivo no es menor, ya que es un aporte más para reducir la alta morosidad judicial. De acuerdo a las propias estadísticas de la Corte, en 2015 se resolvió sólo el 18,85 por ciento de todas las causas que estaban dentro del sistema. En 2016 la cifra empeoró, ya que cayó al 13,6 por ciento sobre un total de 518.153 causa. Los datos de 2017 hasta el momento no han sido publicados. Que los jueces desempeñen sus tareas como otros trabajadores viene siendo un reclamo de la sociedad, que apunta al funcionamiento de un poder del Estado que debe brindar respuestas y cuyos resultados son magros o demoran años, además de que los protagonistas tienen cargos bien rentados.



El receso invernal en el Poder Judicial es de dos semanas en julio, en las que no hay atención al público, salvo en los juzgados de turno. El motivo es poner al día el despacho, al punto de que la Corte varias veces ha señalado en acordadas que existe "trabajo interno atrasado, así como un número considerable de causas a sentencia". Pese al pedido, muchos magistrados miran para otro lado y no van, lo que en la práctica terminan siendo unas minivaciones. De hecho, en el relevamiento que el año pasado hizo este medio en los fueros Penal, Civil y Laboral, sólo el 34 por ciento de los jueces estuvo en sus oficinas.



Además del recordatorio sobre el verdadero fin de la feria de julio, el máximo tribunal ahora los obligará a que presenten un plan de trabajo. De Sanctis explicó que en el mismo constarán las tareas que realizarán, las causas a las que se abocarán y los funcionarios y empleados que acompañarán el desarrollo de las actividades. El cortista indicó que los magistrados deberán entregar el plan con "la anticipación suficiente" a julio.



La otra medida que será puesta en práctica es la obligación para todos los jueces de ir en la tarde fuera de la feria. En el máximo tribunal están dando las puntadas finales para definir el rango horario que deberán cumplir los magistrados.



Por otro lado, los ministros Adriana García Nieto y Humberto Medina Palá participaron ayer de la instalación de otro aparato en el Laboratorio Forense, en el que De Sanctis además manifestó que el gremio Unión Judicial indicó que un juez había mandado a prender las luces en su oficina durante la tarde para simular que está trabajando, del cual no dio a conocer el nombre (ver recuadro).





Expedientes

518 mil causas ingresaron a todo el sistema judicial en 2016. De ese total, sólo el 13,6 por ciento fueron resueltas. La cifra empeoró con respecto a 2015.

Un juez habría simulado trabajar en la tarde



El ministro Guillermo De Sanctis resaltó en conferencia de prensa que tomó conocimiento del gremio judicial que un magistrado habría mandado a prender las luces de su oficina para simular que trabajaba en la tarde. El cortista indicó que conoce al juez, pero prefirió no revelar su nombre porque, si diera el caso, tomarán medidas. Sólo dijo que es un magistrado que está en el primer piso del Edificio de Tribunales. "Ya tenemos información preliminar", expresó, a la vez que remarcó que "todo esto viene con motivo del anuncio de que magistrados y funcionarios trabajarán en la tarde".



De Sanctis señaló que "por supuesto que genera molestias. El hecho de que un magistrado mande a prender las luces para hacer como que está trabajando es desopilante, tragicómico".



De todas formas, señaló que el hecho "no es fácil de comprobar, para el sindicato sí, pero seguro que el tema traerá polémica porque el Colegio de Magistrados hará una defensa. Lo que le importa a la Corte es que se cumpla el ir a la tarde para quienes tienen un trabajo full time, que es ser juez. El que ande haciendo estas pillerías de barrio, en el futuro cercano va a tener que prender la luz y quedarse en el juzgado".