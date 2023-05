Tal como había anticipado el gobernador Sergio Uñac, Fiscalía de Estado envió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un informe en el que sostiene que el actual mandatario está facultado para ser candidato y puede ser reelecto en su cargo por segunda vez. Entre los puntos que esgrimió, el titular del organismo, Jorge Alvo, destacó que, al suspender los comicios para Gobernador y Vice, los supremos preopinaron, por lo que solicitó que se aparten de la causa. En menos de 24 horas de la presentación del escrito, el máximo tribunal rechazó el planteo y decidió mantenerse en la causa, por lo que le pidió a la Procuración General de la Nación que emita su opinión sobre si Uñac puede o no postularse. Con ese dictamen, la propia Corte definirá la cuestión de fondo. Además de entender que hubo prejuzgamiento, el fiscal de Estado sostuvo que el tribunal "es incompetente" para tratar el expediente, ya que se trata de un tema provincial y en el que el máximo órgano de Justicia del país no puede intervenir. Incluso, expresó que, con la suspensión de las elecciones, "violó la autonomía de la provincia, el sistema republicano de gobierno y socavó la institucionalidad de los organismos provinciales". En esa línea, dijo que la causa debió presentarse en la Justicia local y no ante la Corte. Por último, y como lo viene expresando Uñac, ni él ni la subagrupación a la que representa, Vamos San Juan, han sido parte del proceso, por lo que ninguno de los dos "pudo ejercer su derecho de defensa en juicio respecto de los derechos políticos que le asisten". Así, dejó la puerta abierta para ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de encontrar un fallo adverso.

El escrito presentado por Alvo fue el primer paso que dio la provincia en la demanda que presentó el candidato a gobernador de Evolución Liberal, que integra Unidos por San Juan (exJuntos por el Cambio), Sergio Vallejos Mini. El empresario inició una acción declarativa de certeza para que la Corte Suprema defina si Uñac puede ser candidato a Gobernador y, así, acceder a un nuevo mandato. Según la oposición, y también el giojismo, el pocitano transita su tercer periodo, ya que le contabilizan su paso por la vicegobernación, entre 2011 y 2015, por lo que se estaría postulando a una cuarta gobernación, cuando la Constitución Provincial, en su artículo 175 indica que "el Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces".

Para defender la postura, Fiscalía de Estado sostuvo que el planteo de Vallejos es "improcedente" porque "el Tribunal Electoral de la Provincia de San Juan, validó correctamente la candidatura del ciudadano Sergio Uñac, por no existir impedimento constitucional alguno". Además, dijo que Uñac fue electo vicegobernador en 2011 y que, en 2015, fue "electo Gobernador para cumplir su primer mandato", por lo que "no existió reelección, ya que accedió a un cargo distinto (pasó de vicegobernador a Gobernador). Luego, en 2019, logró su primera reelección, por lo que esta sería su segunda reelección.

Un punto clave que plasmó quien defiende los intereses de la provincia en los juicios es que, en la enmienda que se hizo en 2011 de artículo 175, se eliminó "deliberadamente la prohibición de la sucesión recíproca", por lo que, en la provincia, no existe dicha prohibición entre los cargos de Gobernador y Vice. Además, dijo que se cumple con la alternancia en el Poder, ya que los ciudadanos tienen la posibilidad de elegir sus autoridades con una periodicidad de cuatro años. Por otro lado, indicó que la Constitución Provincial deja en claro que una persona "no puede ser reelegida más de tres veces en un mismo cargo", por lo que está prohibida la reelección indefinida para el cargo del Poder Ejecutivo.

En el último punto, Alvo dejó la puerta abierta para concurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o, en su caso, a la Corte Interamericana, ya que un fallo adverso iría en contra de los derechos políticos, que son "derechos humanos fundamentales", como el de elegir y ser elegido.

Claves de la causa

Demanda

Sergio Vallejos presentó ante la Corte una acción declarativa de certeza para saber cómo hay que interpretar el artículo 175 de la Constitución. Además, mientras se estudia el caso, pidió frenar la elección.

Suspensión

A cinco días de la elección, la Corte hizo lugar a la medida cautelar y suspendió los comicios para Gobernador y Vice. Con la decisión, le dio cinco días a la provincia para responder, lo que ocurrió ayer.

Fiscalía de Estado

El fiscal de Estado, Jorge Alvo, pidió a los cortistas Maqueda, Rosatti y Rosenkrantz que se aparten de la causa, por entender que preopinaron. Además, solicitó que desestime el planteo que hizo Sergio Vallejos.

Rechazo y traslado

La Corte decidió "desestimar el pedido de excusación" y rechazar la recusación de fiscalía. Además, dispuso que la Procuración General de la Nación opine sobre la cuestión de fondo, para luego resolver.