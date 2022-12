Desde fines de junio, el Juzgado Federal Nº1 con competencia electoral ha venido imponiendo castigos a las agrupaciones políticas que no han podido presentar sus cuentas en orden o sus gastos de campaña en regla. En ese marco, a tres partidos y a una alianza les puso la sanción económica más dura: la pérdida de los aportes públicos del año que viene para su funcionamiento. Uno de ellos es el Partido Justicialista, que no ha podido subsanar las inconsistencias de sus balances 2012 y 2017. Otro es la Unión Cívica Radical (UCR), que tuvo problemas con su ejercicio 2015, mientras que el tercero es el partido PAIS, que tuvo inconvenientes con el de 2020. A su vez, el frente sancionado fue Cambiemos, al que no se le aprobó su cuenta de ingresos y egresos de las generales legislativas de 2017, según consta en las respectivas resoluciones judiciales.

De acuerdo a la ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y a fuentes judiciales, si el incumplimiento no es solucionado en esta instancia, el expediente es enviado al Ministerio Público Fiscal Federal para que lleve adelante una investigación. El fin es determinar si es aplicable o no el castigo al presidente y al tesorero de la fuerza política y a los responsables políticos y económico financiero de campaña de una "inhabilitación de seis meses a diez años para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios", indica el artículo 63, cuando "no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos".

De acuerdo a las sentencias, el PJ consiguió el 2 de este mes la prórroga de 180 días para subsanar las inconsistencias de sus balances 2012 y 2017 (Ver aparte). Por su parte, el partido PAIS fue castigado con la pérdida de aportes el 27 de junio, pero, el 3 de agosto, el Juzgado Nº1 archivó la causa debido a que la fuerza política perdió su personería jurídico partidaria. Si la recupera, se reactivará el expediente.

En el caso de la UCR (Ver aparte), el Juzgado dispuso el 4 de noviembre el traspaso de las actuaciones "al Ministerio Público Fiscal a los efectos que tome a su cargo la investigación conforme el procedimiento de aplicación de sanciones electorales previsto en las leyes 23.298 (de los Partidos Políticos) y 26.215 (de Financiamiento). A su vez, la alianza Cambiemos (integrada en 2017 por los partidos Producción y Trabajo, Pro, UCR, Dignidad Ciudadana y Cruzada Renovadora, entre otros) fue notificada el 18 de noviembre de la misma resolución por parte del juez subrogante Leopoldo Rago Gallo, quien reemplaza al jubilado Miguel Gálvez.

No obstante, la apoderada de Cambiemos, Susana Laciar, pidió una prórroga de 15 días para "buscar más documentación respaldatoria, a fin de poder subsanar las observaciones". El tema no es menor, ya que los castigos de multa sobre los aportes públicos "se aplicarán a las alianzas y a cada uno de los partidos políticos que las integra". Sin embargo, "las agrupaciones políticas quedarán exceptuadas de las sanciones siempre que aleguen en su descargo los elementos suficientes que demuestren que ese incumplimiento no les es imputable". La inhabilitación para ser candidato para cargos nacionales corresponde al presidente y tesorero de la coalición, dijeron las fuentes.

El auditor señaló como inconsistencias el haber destinado los fondos para impresión de boletas para las PASO en las generales de 2017. Si bien las partidas entraron después del primer comicio, debieron ser giradas a "actividades de capacitación y formación política" o reintegrarlos, según la auditoría. Además, no se presentaron constancias de operación para campaña electoral y se desconoció un gasto de propaganda, pese a que la prueba documental indica que fue de Cambiemos, indica el fallo.

Detalles

PJ y el balance 2012

El auditor remarcó la falta de presentación de los libros Caja, Diario e Inventario y Balances. Además, que el partido no presentó los comprobantes de los Gastos, de bienes y que no presentó resúmenes bancarios de una cuenta, entre otros.

PJ y el balance 2017

El informe del auditor señala que el partido no acompañó libros contables, que no presentó documentación de ciertos gastos ni de bienes de uso (muebles y útiles), que no mostró los resúmenes bancarios de una cuenta corriente, entre otros.

La UCR y su balance

El auditor informó que del balance 2015 no está el comprobante respaldatorio de una donación, que no consta el depósito y que el partido deberá explicar por qué no declaró otros gastos (alquileres y movilidad, entre otros) y las multas impuestas por la Nación.

Multas

Nueva Dirigencia fue multado por los balances 2017, 2018 y 2019, el MID por los de 2018 y 2020, Confe por los de 2017 y 2021, el Partido Bloquista por el de 2018 y el Pro por el de 2021, según información oficial. La sanción va del 10 al 20% de los fondos públicos.

Suspensión

En base al informe pericial, el Juzgado Federal Nº1 le aplicó la suspensión de aportes al PJ (por sus balances 2012, 2017 y 2019), a la UCR (por el balance 2021), a Convicción Federal (por el de 2017) y a Producción y Trabajo (por el de 2018).