El juez federal con competencia electoral, Miguel Gálvez, dio vía libre al cronograma electoral para la renovación de autoridades del bloquismo al rechazar el planteo de la presidente Graciela Caselles, quien había pedido la suspensión. Con el OK del magistrado, hoy cierra el plazo para la presentación de listas y, al cierre de esta edición, el titular de la Convención, Luis Rueda, tenía todo armado para la competencia. En la vereda de enfrente, el concejal de Capital, Jorge Godoy, aseguró que declinó su candidatura para lograr la unidad opositora, ya que anoche mantenían un encuentro con los otros aspirantes, Juan Domingo Bravo y Pedro Medina, y Caselles como mediadora, para tratar de llegar a una lista de consenso y no dispersar votos. De las declaraciones de los protagonistas se desprende que la fórmula podría estar encabezada por Bravo, mientras que Godoy tendría un lugar de peso, lo que se verá si se concreta por la pretensión de Medina.

De esa manera, la caliente interna bloquista entró en tiempo de descuento y definiciones, debido a que hoy se sabrá quién enfrentará a Rueda, quien corre con el caballo del comisario dado que cuenta con el apoyo de los tres intendentes (ver Acuerdo en... ), de los tres diputados, concejales y dirigentes del partido. El pocitano apunta a continuar la alianza con el PJ, mientras que sus rivales hablan de terminar con dicha sociedad y de que el bloquismo cuente con candidatos propios en las elecciones que vengan.

La resolución de Gálvez representó un revés para la presidente del partido, dado que había ido a la Justicia para solicitar el freno del cronograma electoral, porque entendía que las actividades previas al comicio podían derivar en un "caos epidemiológico" de coronavirus. Tras una serie de cruces en los planteos (ver aparte), el juez indicó, luego de haber leído el informe del Comité Covid-19, que "todos los actos preelectorales no revestirían dificultad alguna para ser llevados a cabo" porque "hoy en día se cuenta con la disposición de las herramientas tecnológicas necesarias y suficientes para poder ejecutar actos preelectorales sin comprometer la salud de las personas". En ese marco, destacó como prevención "los recaudos protocolares" de distanciamiento e higiene para "suplir eventos de contacto estrecho". Sobre la realización de la elección, prevista para el 29 de este mes, condicionó su ejecución "a las condiciones sanitarias del momento", que "garanticen la salud de todos aquellos que necesariamente tengan que participar". Además, remarcó que sería un error que se dividieran.

Así las cosas, el sector opositor apuesta a neutralizar sus diferencias para no ir divididos ante Rueda y su sector. Godoy resaltó que "cuando todos pretendemos encabezar, terminamos obstruyendo la posibilidad de un armado eficaz. Por eso, he decidido permitir que otra persona lidere la lista para ser un obstáculo menos. En la reunión que tendremos estaríamos definiendo quién va a estar al frente y me voy a poner a disposición, ya que la prioridad es la idea de un bloquismo independiente y que los proyectos no tienen que ser personalistas".

Por su parte, Bravo destacó que "estamos trabajando para tener una sola lista con Godoy", mientras que Medina manifestó que "yo voy a estar en la competencia. Estamos viendo qué posibilidades hay de fusionar un par de listas en las que estemos Godoy, Juan Domingo, yo y Graciela. Estamos hablando para ver si podemos llegar a un acuerdo".

Acuerdo en Iglesia

Los principales dirigentes del bloquismo de Iglesia llegaron a un acuerdo para la presentación de lista por ese distrito. Con la presencia de Luis Rueda, Mauro Marinero y Gustavo Deguer (que supieron estar con Caselles) mantuvieron un encuentro con el intendente Jorge Espejo. Según indicó este último, la lista por Iglesia estará encabezada por Deguer, hoy titular del Concejo Deliberante, mientras que Marinero, diputado departamental, irá como delegado de ese distrito ante el Comité Central. En el caso de Espejo, está anotado como uno de los "21 notables", que acompañarán a Rueda en el Comité Central, mientras que el exintendente Marcelo Marinero será parte del Comité departamental. El titular de la Convención resaltó que "hay que destacar que cada uno ha puesto al partido por encima de sus cuestiones personales". En ese marco, cabe recordar que Espejo denunció a Marcelo Marinero por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos comunales.

Padrón

32 Mil afiliados al bloquismo tiene el padrón del partido. De ese número, entre 15 y 20 por ciento participa de la elección.