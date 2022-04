Las familias de 56 menores, que van entre los 6 y los 16 años, lograron un resultado clave para que la Obra Social Provincia (OSP) dé cobertura plena y así sus hijos cuenten con un Docente de Apoyo a la Inclusión (DAI). El grupo llegó a la Justicia y planteó un recurso colectivo contra la entidad sanitaria. Ante la iniciativa, un juez dictó una medida cautelar, por lo que, mientras se resuelve la cuestión de fondo, la obra social más importante de la provincia deberá hacer frente a todos los gastos para que cada menor pueda tener un DAI. El fallo no es menor, ya que en la actualidad la remuneración mensual para cada especialista asciende a los 34.263,43 pesos, por lo que, para dar cobertura a los 56 chicos, la OSP deberá destinar casi 2 millones de pesos por mes, indicaron fuentes oficiales. Además, no se descarta que en el corto plazo pueda haber más presentaciones grupales, ya que restan otros 100 menores que se encuentran en una situación similar, esto es, son afiliados a la OSP y requieren asistencia de DAI.

La medida cautelar, que fue dictada por el titular del Noveno Juzgado Civil, a cargo de Pablo Oritja, fue confirmada por el diputado provincial Enzo Cornejo, quien recibió a las familias y las asistió con profesionales para que hicieran el reclamo. En esa línea, María Eugenia Rivero, referente de un grupo de padres denominado Por Nuestros Hijos, con menores con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), indicó que llegaron al legislador luego de ver a fines del año pasado, en DIARIO DE CUYO, la noticia de que la Corte de Justicia obligó a la OSP a dar cobertura DAI a un chico, por más de que la obra social no preste ese servicio. Se trata de un fallo clave y que perfilaba a ser la punta del iceberg para casos similares (ver recuadro).

Sobre la nueva resolución judicial, Rivero manifestó que se trata de "un alivio muy grande para nuestras familias" por el elevado costo que tienen que afrontar al no tener cobertura. Es que actualmente el módulo para un docente de apoyo alcanza casi los 35 mil pesos y desde el Ministerio de Desarrollo Humano, por el momento, les aportan 13.000 pesos por mes a través de un subsidio, por lo que la diferencia, unos 21 mil pesos, debe ser afrontada por las familias. Según dijo Rivero, la cartera que conduce Fabián Aballay se ha comprometido a elevar el subsidio a los 26.000 pesos para el pago de las docentes, pero "igualmente se hace difícil considerando que la mayoría de nuestros hijos tiene, además, terapias de rehabilitación y gastos por medicamentos". Así, indicó que la resolución de la medida cautelar obligando a la OSP a dar cobertura plena es "un alivio enorme". Por otro lado, explicó que si bien hay más familias que se podrían haber sumado al reclamo "muchas no lo hicieron porque es un trámite muy burocrático y otros no tenían esperanza de que pudiéramos lograrlo".

Por su parte, Claudia Sarmiento, abogada que representó a las familias en el reclamo colectivo, explicó que tomaron esa vía porque "el año pasado la OSP emitió una resolución general en la que dejó en claro que entre sus prestaciones no cuenta con el servicio de cobertura para docente auxiliar integrador. Antes esa resolución era individual, para cada uno de los casos que se presentaban. Así, la decisión de la OSP nos habilitó a hacer un reclamo en conjunto porque afecta a todas las familias que se vean alcanzados por esa resolución". Además, dijo que "lo que hemos pedido es que se declare la inconstitucionalidad de esa norma. Mientras, la Justicia he dicho que se debe dar cobertura".

Costo

De acuerdo al nomenclador de servicio, el módulo Maestro de Apoyo pasó de los 31.148 pesos en noviembre a los 34.263 pesos desde febrero y no se descarta que tenga un incremento en el corto plazo. Por el momento, Desarrollo Humano aporta 13.000 pesos por docente.

Casos

150 Es la cantidad de chicos que necesitan DAI y que son afiliados a la OSP. De ellos, unos 50 obtuvieron resultado favorable de la Justicia.

Medida cautelar

El fallo de la Justicia obligando a la OSP a dar cobertura del 100 por ciento para los DAI se dio el martes pasado. El juez Pablo Oritja dispuso el pago total de los honorarios, mientras se resuelve el planteo de fondo, que es la presunta inconstitucionalidad de la resolución de la OSP negando la cobertura.

Fallo de la Corte

En noviembre pasado, la Sala II de la Corte de Justicia, integrada por Adriana García Nieto, Marcelo Lima y Guillermo De Sanctis, obligó a la OSP a dar cobertura DAI a un chico menor de edad. En la resolución, García Nieto criticó con dureza los fundamentos que utilizó la entidad sanitaria al indicar que es "inaudible" que la OSP indique que "normas convencionales y constitucionales", que sí obligan a dar una cobertura integral a favor de personas con discapacidad, incluido un DAI, no son aplicables a la obra social porque es autárquica. De esa manera, le remarcó que "los tratados internacionales con jerarquía constitucional integran la Constitución y son ley aplicable a todos los habitantes e instituciones estaduales de este país". A lo que agregó que la OSP "debe ajustar sus actos a las normas legales".