Jorge Yoma, histórico dirigente justicialista de La Rioja, advirtió ayer en diálogo con el programa Demasiada Información de Radio Sarmiento, que su provincia podría llegar a la Corte Suprema de Justicia para reclamar por las regalías del proyecto iglesiano Josemaría.

Las autoridades vecinas reclaman ser parte de las regalías por "no solo estar en suelo riojano, sino que por generar impactos en el río Blanco, que es acuífero natural de las poblaciones del lugar, lo mismo que en el glaciar El Potro que La Rioja comparte con San Juan”, de acuerdo a los dichos de Yoma.

“Las rutas, el agua, todo impacta en los habitantes de La Rioja. Lo que buscamos es que haya un entendimiento entre las dos provincias”, agregó.

El reclamo no es nuevo y viene a sumarse a los dichos del gobernador riojano Ricardo Quintela quien sostuvo que San Juan se quiere llevar los recursos "bajo el poncho".

De este lado, el primero en salir a ponerle un freno al reclamo fue el propio Uñac al decir que "las regalías son de todos los sanjuaninos, yo no puedo ceder cosas que no le corresponden a La Rioja". La postura del sanjuanina fue respaldada por el propio presidente Alberto Fernández en su última visita días atrás cuando dijo "soy un hombre del Derecho y amo la Constitución, la cual es muy clara sobre los recursos naturales". No fue lo único, ya que afirmó que "la minería tiene sentido cuando se explota responsablemente y con acuerdo social. El tema es llevarla adelante con responsabilidad política y acuerdo social, como se hace en San Juan. La Constitución es muy clara y no forcemos las interpretaciones".

Camino al OK sobre el impacto ambiental

Josemaría avanza para poder llegar a poner en marcha el proyecto de cobre, oro y plata, que contempla una inversión superior a los 3.000 millones de dólares y que demandará unos 4.000 trabajadores en la construcción de la mina y 800 en la operación, con una vida útil estimada en 19 años.

Para ello, presentó en marzo el pedido para obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La comisión evaluadora está en pleno proceso de análisis e, inicialmente, se habló de octubre como el posible mes para que salga el OK. Con ese paso listo, la empresa minera estaría en condiciones de dar marcha al proceso de construcción de la mina.

El camino de acceso actual para llegar al emprendimiento, en su tramo final, pasa por La Rioja. De ese hecho se toman las autoridades de la vecina provincia para reclamar que sean incluidos en el reparto de las eventuales regalías mineras. Para poder hacer un desarrollo pleno del yacimiento, desde la empresa minera ya tienen proyectado la construcción de un nuevo camino, con un recorrido con una traza íntegramente sanjuanina.