Búsqueda. El rector Nasisi señaló que ya ha pedido un subsidió al Ministerio de Educación de la Nación para pagar la indemnización.

Sobre la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) pesa una condena de 3,4 millones de pesos en concepto de indemnización para la familia del estudiante Fernando Reinoso (31), quien falleció tras recibir una descarga eléctrica en un aula del Departamento de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería. Frente a ese escenario, el rector Oscar Nasisi aseguró ayer que ya ha solicitado un subsidio al Ministerio de Educación de la Nación para hacerle frente a la sentencia. En ese marco, resaltó que las autoridades macristas le manifestaron que ante el pedido va a haber un acompañamiento. No obstante, destacó que "sí o sí tenemos que pagar" el juicio y desde la casa de altos estudios señalaron que si la Nación no enviara recursos, hay partidas para hacerle frente a la demanda.



La indemnización de 3.411.521 pesos fue fijada en la sentencia que dictó el juez federal con competencia en lo civil, Miguel Gálvez. El monto se calculó a junio de 2017, con la actualización de la aplicación de la tasa pasiva del Banco Nación a la fecha del efectivo cobro, por lo que fuentes calificadas estimaron que si hoy se tuviera que hacer el desembolso estaría alrededor de los 4 millones de pesos. De todas formas, el abogado de la familia Reinoso, Leopoldo Fachinelli, había asegurado que apeló el fallo dado que lo consideró "bajo e irrisorio". Así, la Cámara Federal de Mendoza puede confirmar la resolución tal cual está, aumentar la cifra o inclusive hasta reducirla, aseguraron las fuentes. El profesional y su colega Diego Reinoso (hermano de la víctima) pidieron una compensación de 10.770.500 pesos.



En definitiva, la UNSJ tendrá que pagar un monto por el daño material, moral y psicológico que sufrieron tanto la esposa y los dos hijos del estudiante como sus padres (ver datos).



Luego de que saliera a la luz la condena, Nasisi indicó que "estamos haciendo gestiones a nivel nacional para conseguir el dinero para afrontar este juicio". El hoy rector era decano de Ingeniería al momento del hecho y espera un juicio penal por homicidio culposo, junto a Alfredo Daroni, José Fredy Baldivieso y Guillermo Daniel Coto, quienes cumplían distintas funciones. Todo se desencadenó el 8 de marzo de 2010, cuando Reinoso (31) preparaba su última materia para recibirse de ingeniero agrimensor en la sala asignada para el Centro de Estudiantes del Departamento de Agrimensura. El alumno tocó un ventilador de pie y recibió una devastadora descarga eléctrica. El hecho reveló las pésimas condiciones de seguridad que tenía el área. El juez Gálvez plasmó en su sentencia los análisis de los peritos, quienes señalaron que la instalación no contaba con disyuntores ni toma o puesta a tierra que sirven para protección de las personas ante descargas de energía. El lugar, en pocas palabras, era una trampa mortal, y no contaba con habilitación de la municipalidad ni de Bomberos.



Los abogados de la UNSJ encararon la defensa responsabilizando a la víctima, pero sus argumentos fueron refutados en el fallo. Y si bien habían apelado la resolución, desistieron de mantener el recurso por decisión del Consejo Superior.





En la Justicia no recuerdan una condena con un monto tan grande contra la UNSJ.



Daño material



El magistrado tuvo en cuenta el daño material que produjo la muerte de Reinoso en la esposa y sus dos hijos, como sostén económico de la familia. Es lo que en la doctrina se llama "lucro cesante". Por ese ítem, entre capital e intereses, el juez estableció una suma de 920.779 pesos.



Daño moral



El rubro está ligado al sufrimiento de los familiares ante la pérdida por fallecimiento. La compensación por daño moral comprendió a la esposa, los dos hijos menores de Reinoso y a sus padres. El magistrado fijó una suma de 2.400.000 pesos por ese concepto.



Daño psicológico



El magistrado entendió que el ítem corresponde para la viuda y los hijos del estudiante. Por este tipo de daño se calculó una suma de 90.741 pesos. El monto tuvo en cuenta sesiones individuales para tres personas a razón de una sesión semanal durante un año.