La Cámara de Apelaciones de Mendoza confirmó que Carlos Astudillo, hoy ministro de Minería, incurrió en acoso laboral cuando se desempeñó como director de la Escuela Industrial. Por ese motivo, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) fue condenada a desembolsar poco más de medio millón de pesos a la persona damnificada. El pago fue concretado a mediados de mes luego de que un planteo de la casa de altos estudios en la Justicia no prosperara y la condena fuera confirmada. Fuentes calificadas indicaron que la causa por mobbing (acoso laboral) que provocó Astudillo no es la única ya que hay una segunda en vísperas de resolución.

Los conflictos de Astudillo en la Escuela Industrial estallaron en 2012 cuando el director recibió cuatro denuncias por maltrato, acoso laboral y violencia psicológica, las que fueron presentadas en el Rectorado. A esas denuncias se sumó un presunto manejo discrecional de fondos de la institución, lo que motivó a que el Consejo Superior instruya a la máxima autoridad de la casa de altos estudio, Oscar Nasisi, a que tome cartas en el asunto. Con las denuncias en su contra y las sospechas de irregularidades en los recursos, la UNSJ abrió un sumario interno contra Astudillo y en febrero de 2013 intervino la Industrial. Si bien las fuentes indicaron que los sumarios internos no arrojaron resultados contra Astudillo, el directivo no regresó a la institución educativa ya que fue trasladado a la Facultad de Ingeniería. En cambio, las denuncias que se presentaron en la Justicia avanzaron y por lo menos una tuvo resultado, confirmando el mobbing.

Según la Justicia, quedó acreditado que el hoy ministro dañó a la damnificada produciéndole una afección psicológica como depresión, crisis de angustia frecuente y ansiedad generalizada, lo que fue plasmado en la pericia psicológica.

Según figura en la denuncia, lo que fue ratificado por los testigos de la causa, el director "tenía aptitudes hostiles contra la persona, tales como dirigirse a ella de forma despectiva, no respetaba su cargo e ignorarla". Además, le solicitó que cumpla con abultadas tareas en tiempo récord y así buscó excusas para sancionarla. Por otro lado, separó a la persona damnificada de sus funciones sin justificación y no asignándole tareas, dejándola sin hacer nada. Un punto grave que fue denunciado, es que en varias oportunidades Astudillo se refirió a la persona como "flaca histérica, flaca depresiva". Todo en un periodo de seis año, continuos.

Fuentes calificadas indicaron que la condena que pagó la UNSJ abre una puerta judicial contra el ministro Astudillo. Es que, si bien el sumario interno no arrojó resultados sobre el acoso laboral, las arcas de la casa de altos estudios (del Estado Nacional) se han visto perjudicadas por el accionar del exdirector, ya que por su culpa tuvo que hacer frente a la indemnización. En esa línea, algunos entienden que la UNSJ tiene la obligación de iniciar una acción legal contra el ministro, para que asuma el costo pagado y si no lo hace será, la propia Universidad es la que estará incurriendo en una falta grave. Consultado sobre ese tema, el titular de Asuntos Legales de la entidad, José Luis Miolano, no lo descartó e indicó que debe ser analizado.

Un punto clave sobre ese punto es que la UNSJ ya agotó la vía judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación le rechazó un recurso extraordinario presentado para tratar de revertir el fallo, por lo que fue ratificado no solo por la Cámara de Apelaciones sino por el máximo tribunal.

> CLAVES DEL ACOSO LABORAL

Acoso moral

Mobbing es "cualquier manifestación de una conducta abusiva y, especialmente, los comportamientos, palabras y actos que atenten contra la integridad psíquica en el ámbito laboral".

Relación asimétrica

Una característica es que la parte hostigadora tiene más recursos, apoyos o posición superior a la del trabajador hostigado. Los presuntos agresores se valen de algún estatuto de poder.

Manifestación

Las acciones agresivas se manifiestan por la repetición de comportamientos hostiles, técnicas de desestabilización contra un trabajador, quien desarrolla problemas psíquicos duraderos.

Monto

Poco más de 500 mil pesos fue lo que depositó la UNSJ a la persona damnificada por el daño moral ocasionado. El monto fue liquidado este mes, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones confirmara el fallo de primera instancia.

Denuncias

4 Fueron las causas contra Astudillo. De ellas, dos fueron administrativas, el resto judiciales.

Periodo

Carlos Astudillo estuvo al frente de la Escuela Industrial desde septiembre de 2006 hasta febrero de 2013, cuando la institución fue intervenida. Accedió al cargo a través de un concurso. Su reemplazante fue Jorge Gutiérrez, actual directo de la institución.