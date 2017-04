Finalmente y tras un largo periodo de discusión, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan logró aprobar, por unanimidad, la carrera docente. El cambio planteado con la normativa es radical, porque ahora la casa de altos estudios eliminará los cargos vitalicios, ya que los docentes deberán revalidar su puesto cada cuatro años. La carrera docente viene a saldar una deuda de campaña de la actual conducción de la UNSJ y da cumplimiento al convenio colectivo de trabajo que fue sancionado a nivel nacional en junio del 2015. Pero además es la respuesta a un reclamo de los dos gremios que nuclean a los docentes de la universidad pública local.

Cantidad de docentes



4.000 Ese es el número aproximado de profesores que tiene la casa de altos estudios. Además hay casi 20 mil alumnos que asisten a sus aulas. La mayoría son sanjuaninos.

Para que la carrera docente quede implementada sólo falta el OK de las autoridades y de los docentes, lo que se llevará adelante en una discusión paritaria a comenzar la semana próxima. Una vez discutidos todos los puntos, las partes creen que no habrá problemas, la medida podrá arrancar antes de que finalice el año, incluso cerca de octubre, indicó Mónica Coca, vicerrectora de la UNSJ.



Actualmente los cargos en la UNSJ se concursan una vez y sólo cada un periodo de tiempo, de unos tres años, los puestos son evaluados. El desempeño académico se analiza a través de un mecanismo de control de gestión que, según explicaron, no es muy eficiente. De encontrar alguna irregularidad o si el docente no cumple con las expectativas, se hace una recomendación que no es obligatoria cumplir, por lo que los profesores nunca son apartados por mal desempeño y los cargos se tornan vitalicios.

Con la puesta en marcha de la normativa aprobada el jueves, eso cambiará en la UNSJ.



Los cargos se asignarán por concurso nacional de antecedentes y oposición, como sucede actualmente, pero tendrán que ser revalidados cada cuatro años ante un tribunal. El desempeño docente se evaluará con la presentación de un informe académico donde deberán constar los antecedentes de gestión. Si el resultado del informe es negativo, se le da al profesor un plazo de 24 meses para que produzca mejoras, ya sea con una capacitación o con cambios. Después de cumplido ese periodo, rendirá un coloquio que, de ser reprobado, dará de baja el cargo habilitando el llamado a concurso para ese puesto.



Otro punto importante que tiene la implementación de la carrera docente es lo correspondiente a la dedicación horaria. Hay cuatro cargos en la UNSJ: jefe de trabajos prácticos (JTP), asociado, adjunto y titular. Cada uno de los puestos tiene tres posibles cargas horarias: simple (10 horas), semi (20 horas) y exclusivo (40 horas). Hoy esa designación de cargas horarias las lleva adelante el jefe de departamento y, generalmente, se realizan a dedo. Ahora se hará por un concurso cerrado dentro de los que integran la misma área de disciplina o el mismo plan de estudio.

Los protagonistas



MÓNICA COCA - Vicerrectora



“Tenemos que agradecer la participaron de todos porque en un año lo hemos logrado sacar. Ahora se va a discutir en paritaria y con esa aprobación ya la vamos a poder aplicar”.



JAIME BARCELONA- Sec. Gral. Adicus



“Lo aprobado es muy importante porque es un proyecto que incorpora y no viola el convenio colectivo de trabajo, sancionado a nivel nacional hace dos años. Ahora lo trabajaremos en paritaria”.



ESTEBAN VERGALITO - Sec. Gral. Sidunsj



“Una parte importante va a ser la incorporación de quienes tienen cargos interinos, hace más de cinco años, para que pasen a ser efectivos. Más del 60 por ciento de la planta docente tiene interinatos”.



Los cambios centrales

Revalidación de los cargos



Una vez aprobada, todos los nuevos cargos comenzarán a funcionar con el formato de la carrera docente, concursados y con una reválida cada cuatro años.



Promoción de los cargos



A diferencia de los cargos que se concursan, las promociones son cerradas. Sólo pueden participar los que pertenecen a un mismo plan de estudio o dentro de la misma disciplina.