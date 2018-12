Núcleo duro. Fabián Martín, de Rivadavia, y Marcelo Orrego, de Santa Lucía, estuvieron desde el principio en Producción y Trabajo y nunca sacaron los pies del plato. El primero le dio el respaldo territorial al santaluceño.

Marcelo Orrego se lanzó como precandidato a gobernador y el escenario territorial se presenta por ahora con incertidumbre. De sus cuatro colegas que llegaron a sus respectivas intendencias de la mano de Producción y Trabajo, el partido que fundó Roberto Basualdo, sólo el rivadaviense Fabián Martín dio a conocer su respaldo. Frente a la apuesta del jefe comunal de Santa Lucía, es una incógnita la opinión del nuevejulino Gustavo Nuñez y la del caucetero Julián Gil, ya que no contestaron los llamados de este medio. Ambos han venido coqueteando con apoyar a Sergio Uñac para beneficiarse con su arrastre y en las filas del santaluceño señalaron que esperarán a ver qué terminan haciendo. Por su parte, el ullunero Leopoldo Soler ya había tomado la decisión de abrirse y apoyar al mandatario provincial.



Las decisiones y jugadas que realicen de los intendentes no son menores, ya que llegaron al poder con cierta estructura, la que consolidaron, en mayor o menor medida, bajo el amparo de la gestión municipal. Es decir, cuentan con manejo territorial para realizar actos y movilizaciones con el fin de captar votos no solo para ellos sino para la figura que vaya para la Gobernación. Tras las elecciones de 2015, el frente que lideró el basualdismo retuvo Santa Lucía con el propio Orrego y conquistó Rivadavia con Martín, 9 de Julio con Nuñez, Caucete con Gil, Ullum con Soler y Zonda con el bloquista Miguel Atampiz. Este último fue el primero que pegó el portazo y se sumó a las filas oficialistas provinciales en las legislativas nacionales de 2017. Así, del resto, sólo Martín resaltó ayer que aunque aún no está definida su reelección en tierra rivadaviense, acompañará al santaluceño en el lugar en el que esté.



En lo territorial, Orrego parte con lo que construyó en Santa Lucía en siete años de gestión. Será clave quien se calce el traje para pelear por la sucesión y encarne la continuidad del proyecto. En ese punto perfila su hermano Juan José, actual diputado provincial. Si no hay acuerdo con los jefes comunales de 9 de Julio y Caucete, tendrá que partir casi de cero en la construcción de candidatos, a diferencia de lo que pasa en el resto de los departamentos en los que ya hay dirigentes con cierta instalación. Según fuentes calificadas, Nuñez busca repetir en la intendencia, pero en una lista de unidad con Uñac, aunque el PJ nuevejulino no quiere saber nada con el jefe comunal. Y Gil también está negociando el respaldo del Gobernador, aunque este cuenta con un partido municipal propio para conseguir ese apoyo por fuera del frente oficialista.



No obstante, la precandidatura de Orrego es bien vista por el resto de los partidos y agrupaciones que integran Cambiemos, aunque el nombre de la sociedad electoral va encaminada a llevar otro nombre con el fin de concentrarse en la discusión estrictamente local.



En ese marco, el santaluceño le había dicho a este medio de ampliar el frente con más fuerzas políticas y partidos municipales. En el escenario de estos últimos, por ahora en Jáchal hay interés de entablar conversaciones con Orrego. En el departamento norteño están los partidos Forja y Modad. El primero viene manteniendo negociaciones con el bloquismo, en el que suena José Codorniú, pero dejaron la puerta abierta al diálogo con el intendente de Santa Lucía. Forja en 2015 jugó con el basualdismo y cosechó un caudal de votos que lo posición en segundo lugar. En la segunda fuerza, Dante Figueroa señaló la intención de lograr un acuerdo.





El plazo de presentación de precandidatos para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias vence el 30 de enero. Las negociaciones por cada lugar se darán hasta último minuto.