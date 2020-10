La movida que hicieron exdirectivos del Banco Nación, Liliana Rabasa y Fabián Saavedra, para zafar del juicio que los tiene en la mira por el retiro de casi 250 mil pesos de la cuenta de un cliente, presentó un escollo. Los imputados habían ofrecido pagar 470 mil pesos a la entidad financiera en concepto de reparación integral del daño con el fin de extinguir la acción penal, es decir, que la causa desaparezca. Ante la propuesta, fuentes judiciales señalaron que la institución bancaria respondió ayer que, en líneas generales, la suma cubre lo adeudado, pero no desconoció que los acusados están encuadrados como funcionarios públicos, por lo que dejó en manos de la Justicia Federal el OK al ofrecimiento. El planteo pasará ahora al fiscal Francisco Maldonado, quien tiene que dar su opinión, aunque el Código Procesal Penal Federal establece que los representantes del Ministerio Público no pueden dejar de acusar judicialmente a los procesados que, justamente, se les atribuyera un delito en el ejercicio de su cargo público. Y la postura del fiscal es vinculante, indicaron las fuentes.

El juicio contra los imputados tenía fecha de inicio para hoy en el Tribunal Oral Federal, que integran Hugo Echegaray, Eliana Rattá y Daniel Doffo, pero todo se postergó hasta que se resuelva el planteo que hicieron sus abogados defensores.

Rabasa era subtesorera del Nación y Saavedra era quien autorizaba extracciones, dado que se desempeñaba como jefe de la Plataforma Operativa. Los dos quedaron en la mira por sacar poco más de 241 mil pesos de la cuenta sueldo de un docente universitario, por lo que fueron imputados de fraude contra la administración pública bajo la figura funcionarios públicos, por lo que también se les endilgó la sustracción de caudales que tenían bajo su cargo.

El carácter de funcionario público es lo que les juega en contra en su planteo de evitar el juicio y quedar desligados a través de lo que se conoce como reparación integral del perjuicio. Según indicaron las fuentes, desde el Banco Nación contestaron que los 470 mil pesos que ofrecieron está en línea con el daño económico generado, ya que la entidad le había devuelto al cliente todo lo que había perdido de su cuenta. No obstante, dejaron plasmado que no desconocen la calidad de funcionarios públicos que ostentaban los exdirectivos, por lo que debe ser el Tribunal el que deberá tomar la decisión final.

La posta la tendrá ahora Maldonado, cuya opinión es vinculante. Si bien el Código Procesal Federal no está vigente en su totalidad, sí está habilitado en lo que se refiere a la reparación del perjuicio en el marco de una conciliación. Y, en ese punto, el artículo 30 indica que el fiscal "no puede prescindir ni total ni parcialmente del ejercicio de la acción penal si el imputado fuera funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en el ejercicio o en razón de su cargo".

La causa contra los exdirectivos del Banco Nación estalló en 2015 cuando un cliente detectó que le habían sacado 241 mil pesos de su cuenta sueldo. Dicha situación disparó un sumario interno que fue la base de la denuncia contra Rabasa y Saavedra. La primera está acusada de llevar a cabo muchas de las extracciones mientras que al segundo lo responsabilizan de haber autorizado a la imputada a realizar los retiros, según consta en el expediente. Los exfuncionarios están expuestos a enfrentar un juicio que les puede acarrear penas que van de dos a 10 años de prisión.

La exsubtesorera



Según la acusación, Liliana Rabasa "fue quien comenzó con la extracción de dinero de la caja de ahorro del cliente (un docente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), realizando la primera extracción y las últimas. En el medio también hubo operaciones bancarias que las hizo como cajera".

El exjefe Operativo



"Si bien Fabián Saavedra no efectivizó directamente las extracciones, autorizó a Rabasa a efectuarlas por montos considerables de dinero, sin verificar la presencia de la totalidad de los requisitos exigidos", indica la acusación, ya que él cumplía funciones como responsable de la Plataforma Operativa.